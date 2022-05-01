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Над Одесою збито ворожий безпілотник, - речник ОВА Братчук

безпілотник

Українська ППО збила ворожий безпілотник в Одесі.

Про це повідомив у фейсбуці речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса. "Мінус" ворожий БПЛА. Дякуємо силам ППО!", - написав Братчук.

Зазначимо, що зранку у соцмережах одесити повідомляли про звуки вибухів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аеропорт Одеси обстріляли з території окупованого Криму БРК "Бастіон", - ОВА

Автор: 

армія рф (17713) безпілотник (4288) Одеса (5492)


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Красунчики!
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01.05.2022 10:43 Відповісти
Падають безпілотники орків і це душу гріє
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01.05.2022 11:19 Відповісти
 
 