Над Одесою збито ворожий безпілотник, - речник ОВА Братчук

Українська ППО збила ворожий безпілотник в Одесі.

Про це повідомив у фейсбуці речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса. "Мінус" ворожий БПЛА. Дякуємо силам ППО!", - написав Братчук.

Зазначимо, що зранку у соцмережах одесити повідомляли про звуки вибухів.

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