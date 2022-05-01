Над Одесою збито ворожий безпілотник, - речник ОВА Братчук
Українська ППО збила ворожий безпілотник в Одесі.
Про це повідомив у фейсбуці речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Одеса. "Мінус" ворожий БПЛА. Дякуємо силам ППО!", - написав Братчук.
Зазначимо, що зранку у соцмережах одесити повідомляли про звуки вибухів.
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Чайка Київ
показати весь коментар01.05.2022 10:43 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Amber
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