Оккупанты похитили старосту села Змиевка на Херсонщине. ФОТО
Российские военные похитили старосту села Змиевка Херсонской области.
Депутат Херсонского областного совета Игорь Ёсипенко написал в Facebook, что россияне похитили старосту села Змиевка Николая Куривчака, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня орками был похищен староста Змиевки Николай Куривчак", - говорится в сообщении.
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Olexandr Ivashura
показать весь комментарий01.05.2022 10:07 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Advokat Savchuk
показать весь комментарий01.05.2022 10:36 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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