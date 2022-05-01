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Оккупанты похитили старосту села Змиевка на Херсонщине. ФОТО

Российские военные похитили старосту села Змиевка Херсонской области.

Депутат Херсонского областного совета Игорь Ёсипенко написал в Facebook, что россияне похитили старосту села Змиевка Николая Куривчака, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня орками был похищен староста Змиевки Николай Куривчак", - говорится в сообщении.

Оккупанты похитили старосту села Змиевка на Херсонщине 01

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Автор: 

похищение (1688) Херсонская область (4857)


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Це шведське село. Там шведи з 18 ст. живуть. ***** хоче зажити кровних ворогів по всьому світу.
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01.05.2022 10:07 Ответить
Це вже навіть не фашизм і рашизм, а якісь красние кхмери замішані на іділі, примітивна логіка казарменного комунізму - " кто не снами тот против нас". Кароч. Путінський неосталінізм.
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01.05.2022 10:36 Ответить
 
 