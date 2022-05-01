Оккупанты похитили старосту села Змиевка на Херсонщине. ФОТО

Российские военные похитили старосту села Змиевка Херсонской области.

Депутат Херсонского областного совета Игорь Ёсипенко написал в Facebook, что россияне похитили старосту села Змиевка Николая Куривчака, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня орками был похищен староста Змиевки Николай Куривчак", - говорится в сообщении.

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