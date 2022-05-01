Окупанти викрали старосту села Зміївка на Херсонщині. ФОТО
Російські військові викрали старосту села Зміївка Херсонської області.
Депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко написав у Facebook, що росіяни викрали старосту села Зміївка Миколу Курівчака, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні орками було викрадено старосту Зміївки Миколу Курівчака", - йдеться у дописі.
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Olexandr Ivashura
показати весь коментар01.05.2022 10:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Advokat Savchuk
показати весь коментар01.05.2022 10:36 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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