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Окупанти викрали старосту села Зміївка на Херсонщині. ФОТО

Російські військові викрали старосту села Зміївка Херсонської області.

Депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко написав у Facebook, що росіяни викрали старосту села Зміївка Миколу Курівчака, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні орками було викрадено старосту Зміївки Миколу Курівчака", - йдеться у дописі.

Окупанти викрали старосту села Зміївка на Херсонщині 01

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Автор: 

викрадення (821) Херсонська область (5841)


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Це шведське село. Там шведи з 18 ст. живуть. ***** хоче зажити кровних ворогів по всьому світу.
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01.05.2022 10:07 Відповісти
Це вже навіть не фашизм і рашизм, а якісь красние кхмери замішані на іділі, примітивна логіка казарменного комунізму - " кто не снами тот против нас". Кароч. Путінський неосталінізм.
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01.05.2022 10:36 Відповісти
 
 