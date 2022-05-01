Над Днепропетровщиной сбит вражеский беспилотник, - ОВА
Защитники Украины сбили вражеский беспилотник над Днепропетровщиной.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошее начало дня. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник", - говорится в сообщении.
хрен вам моржовый, суки рашеские, а не Днепропетровщина!!!