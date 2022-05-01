РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10783 посетителя онлайн
Новости Война
2 564 2

Над Днепропетровщиной сбит вражеский беспилотник, - ОВА

рф,безпілотник

Защитники Украины сбили вражеский беспилотник над Днепропетровщиной.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошее начало дня. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Российские оккупанты похитили депутата Новой Каховки Протоковила. ФОТО

армия РФ (20384) беспилотник (4144) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4387)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гагарин долетался, и ты ... тоже. Кацапчики уже не летают так браво как в первые дни войны десятками по небу Украины, а что ж так? Ведь украинская ПВО( напомню, что это словосочетание женского рода ) по заверениям генштаба рашки десять раз уже было уничтожена. Тяжело наверно без сотни пилотов и полторы сотни самолётиков, да кацапчики? Ну ниче, не грустите, ведь вы в ответ уничтожили Украине 2000 танков из 500 имеющихся на начало войны( боевых) поэтому их сейчас стало порядка 800-1000, вот такая забавная математика
показать весь комментарий
01.05.2022 11:39 Ответить
молодцы! спасибо!
хрен вам моржовый, суки рашеские, а не Днепропетровщина!!!
показать весь комментарий
01.05.2022 12:08 Ответить
 
 