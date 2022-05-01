УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8210 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 564 2

Над Дніпропетровщиною збито ворожий безпілотник, - ОВА

рф,безпілотник

Захисники України збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарний початок дня. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Одесою збито ворожий безпілотник, - речник ОВА Братчук

Автор: 

армія рф (17713) безпілотник (4288) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3826)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гагарин долетался, и ты ... тоже. Кацапчики уже не летают так браво как в первые дни войны десятками по небу Украины, а что ж так? Ведь украинская ПВО( напомню, что это словосочетание женского рода ) по заверениям генштаба рашки десять раз уже было уничтожена. Тяжело наверно без сотни пилотов и полторы сотни самолётиков, да кацапчики? Ну ниче, не грустите, ведь вы в ответ уничтожили Украине 2000 танков из 500 имеющихся на начало войны( боевых) поэтому их сейчас стало порядка 800-1000, вот такая забавная математика
показати весь коментар
01.05.2022 11:39 Відповісти
молодцы! спасибо!
хрен вам моржовый, суки рашеские, а не Днепропетровщина!!!
показати весь коментар
01.05.2022 12:08 Відповісти
 
 