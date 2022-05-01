Над Дніпропетровщиною збито ворожий безпілотник, - ОВА
Захисники України збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Гарний початок дня. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.
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хрен вам моржовый, суки рашеские, а не Днепропетровщина!!!