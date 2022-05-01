РУС
Российские оккупанты похитили депутата Новой Каховки Протоковила. ФОТО

Каховская городская территориальная громада на Херсонщине сообщила о похищении российскими военными депутата Игоря Протоковила.

Известно, что 19 апреля из собственного дома военные РФ забрали депутата Новокаховского городского совета, руководителя дачного поселка Игоря Протоковила (1989 г.р.).

В настоящее время его местонахождение неизвестно.

депутат (3343) Новая Каховка (155) похищение (1699)
наслідки злочинної здачі Чонгару, Перекопу, Херсону та області...
01.05.2022 11:06 Ответить
 
 