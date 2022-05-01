Российские оккупанты похитили депутата Новой Каховки Протоковила. ФОТО
Каховская городская территориальная громада на Херсонщине сообщила о похищении российскими военными депутата Игоря Протоковила.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает горсовет в Facebook
Известно, что 19 апреля из собственного дома военные РФ забрали депутата Новокаховского городского совета, руководителя дачного поселка Игоря Протоковила (1989 г.р.).
В настоящее время его местонахождение неизвестно.
