Російські окупанти викрали депутата Нової Каховки Протоковила. ФОТО

Каховська міська територіальна громада що на Херсонщині повідомила про викрадення російськими військовими депутата Ігоря Протоковила.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міськрада у Facebook

Відомо, що 19 квітня із власного будинку військові РФ забрали депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігоря Протоковила (1989 р.н.).

Наразі його місцезнаходження невідоме.

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