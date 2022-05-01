Російські окупанти викрали депутата Нової Каховки Протоковила. ФОТО
Каховська міська територіальна громада що на Херсонщині повідомила про викрадення російськими військовими депутата Ігоря Протоковила.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міськрада у Facebook
Відомо, що 19 квітня із власного будинку військові РФ забрали депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігоря Протоковила (1989 р.н.).
Наразі його місцезнаходження невідоме.
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Ан Мур
показати весь коментар01.05.2022 11:06 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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