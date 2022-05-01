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Російські окупанти викрали депутата Нової Каховки Протоковила. ФОТО

Каховська міська територіальна громада що на Херсонщині повідомила про викрадення російськими військовими депутата Ігоря Протоковила.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міськрада у Facebook

Відомо, що 19 квітня із власного будинку військові РФ забрали депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігоря Протоковила (1989 р.н.).

Наразі його місцезнаходження невідоме.

Російські окупанти викрали депутата Нової Каховки Протоковила 01

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Автор: 

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01.05.2022 11:06 Відповісти
 
 