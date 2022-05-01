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Кабмин денонсировал соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства

кабмин

Кабинет Министров Украины принял постановление "О денонсации Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в отрасли рыбного хозяйства".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что война России против Украины коренным образом изменила сферу действия обязательств, подлежащих исполнению в соответствии с соглашением от 24 сентября 1992 г. между правительствами Украины и России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

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В таких условиях предусмотренные соглашением цели, в частности в части мер по управлению морскими живыми ресурсами, в пределах экономических зон и континентального шельфа, отвергнуты государством агрессором, а инструменты для их достижения не могут быть реализованы в дальнейшем.

Автор: 

денонсация (57) Кабмин (14033) россия (96001)


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Топ комментарии
+4
Смешно.Они там шутники.
Море ж заминировано,иначе никто бы и не скасував.Это надо было 2 Месяца назад делать
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01.05.2022 14:18
+2
А про співпрацю в області балету？
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01.05.2022 14:18
+2
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01.05.2022 15:17
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Шашличкі з риби,- теж смачно...
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01.05.2022 14:15 Ответить
А про співпрацю в області балету？
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01.05.2022 14:18 Ответить
Смешно.Они там шутники.
Море ж заминировано,иначе никто бы и не скасував.Это надо было 2 Месяца назад делать
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01.05.2022 14:18 Ответить
не спеша так работают... вдумчиво... не напрягаясь...
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01.05.2022 15:14 Ответить
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01.05.2022 15:17 Ответить
А не можна так "зробить", щоб наш "славетний" каюмін денонсував однією постановою ВСІ які не є, угоди з засрашкою, які ще діють, або будуть діяти в майбутньому?
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01.05.2022 15:23 Ответить
спромоглися на 56 день шарікови
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01.05.2022 15:37 Ответить
А коли у України після захоплення Криму вкрали риболовецький флот траулерів які базувалися у Севастополі, тоді угоди були чинними? До речі, консерви сардина до цього виготовляли з свіжої риби у Криму, а після 2014 року з мороженої десь у Харківській області!!
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01.05.2022 16:00 Ответить
А можна безвиз убрать?
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01.05.2022 18:12 Ответить
Могли б і наступного року прокинутись, а може їм і зарплату за два місяці не заплатити, за сон на посту зарплата ж не набігає? Чи в зелених не так?
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01.05.2022 18:16 Ответить
 
 