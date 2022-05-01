Кабмин денонсировал соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства

Кабинет Министров Украины принял постановление "О денонсации Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в отрасли рыбного хозяйства".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что война России против Украины коренным образом изменила сферу действия обязательств, подлежащих исполнению в соответствии с соглашением от 24 сентября 1992 г. между правительствами Украины и России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

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В таких условиях предусмотренные соглашением цели, в частности в части мер по управлению морскими живыми ресурсами, в пределах экономических зон и континентального шельфа, отвергнуты государством агрессором, а инструменты для их достижения не могут быть реализованы в дальнейшем.