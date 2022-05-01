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Кабмін денонсував угоду з Росією про співробітництво в галузі рибного господарства

кабмин

Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі рибного господарства".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що війна Росії проти України докорінно змінила сферу дії зобов’язань, які підлягають виконанню відповідно до угоди від 24 вересня 1992 р між Урядами України та Росії про співробітництво в галузі рибного господарства.

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У таких умовах передбачені угодою цілі, зокрема в частині заходів з управління морськими живими ресурсами, у межах економічних зон та континентального шельфу, знехтувані державою агресором, а інструменти для ïx досягнення не можуть бути реалізовані в подальшому.

Автор: 

денонсація (47) Кабмін (14134) росія (65829)


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Топ коментарі
+4
Смешно.Они там шутники.
Море ж заминировано,иначе никто бы и не скасував.Это надо было 2 Месяца назад делать
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01.05.2022 14:18
+2
А про співпрацю в області балету？
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01.05.2022 14:18
+2
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01.05.2022 15:17
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Шашличкі з риби,- теж смачно...
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01.05.2022 14:15 Відповісти
А про співпрацю в області балету？
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01.05.2022 14:18 Відповісти
Смешно.Они там шутники.
Море ж заминировано,иначе никто бы и не скасував.Это надо было 2 Месяца назад делать
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01.05.2022 14:18 Відповісти
не спеша так работают... вдумчиво... не напрягаясь...
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01.05.2022 15:14 Відповісти
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01.05.2022 15:17 Відповісти
А не можна так "зробить", щоб наш "славетний" каюмін денонсував однією постановою ВСІ які не є, угоди з засрашкою, які ще діють, або будуть діяти в майбутньому?
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01.05.2022 15:23 Відповісти
спромоглися на 56 день шарікови
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01.05.2022 15:37 Відповісти
А коли у України після захоплення Криму вкрали риболовецький флот траулерів які базувалися у Севастополі, тоді угоди були чинними? До речі, консерви сардина до цього виготовляли з свіжої риби у Криму, а після 2014 року з мороженої десь у Харківській області!!
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01.05.2022 16:00 Відповісти
А можна безвиз убрать?
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01.05.2022 18:12 Відповісти
Могли б і наступного року прокинутись, а може їм і зарплату за два місяці не заплатити, за сон на посту зарплата ж не набігає? Чи в зелених не так?
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01.05.2022 18:16 Відповісти
 
 