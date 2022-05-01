Кабмін денонсував угоду з Росією про співробітництво в галузі рибного господарства

Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі рибного господарства".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що війна Росії проти України докорінно змінила сферу дії зобов’язань, які підлягають виконанню відповідно до угоди від 24 вересня 1992 р між Урядами України та Росії про співробітництво в галузі рибного господарства.

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У таких умовах передбачені угодою цілі, зокрема в частині заходів з управління морськими живими ресурсами, у межах економічних зон та континентального шельфу, знехтувані державою агресором, а інструменти для ïx досягнення не можуть бути реалізовані в подальшому.