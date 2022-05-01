Почти 20 тыс. домов на Киевщине остаются без света, - Павлюк

За прошедшие сутки, 30 апреля, электромонтеры возобновили свет для 3072 семей в Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Александр Павлюк в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Электромонтеры полностью возобновили электроснабжение в селе Осовец в Вышгородском районе Киевской области, в Бучанском – частично запитали Бучу, Ирпень, Гостомель, Макаров, Бородянку, Бышев. Всего за сутки 30 апреля свет появился в 3072 семьях Киевской области. 1 мая в этих двух районах Киевщины продолжится работа по возобновлению энергоснабжения.

Однако 19,8 тыс. домов в области пока остаются без электроснабжения.

Павлюк отметил, что энергетики возобновили электроснабжение на стеклозаводе в Гостомеле.

"Его сети – один из элементов электропитания, что позволит подать напряжение на другие социально важные объекты в городе", – добавил глава ОВА.

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