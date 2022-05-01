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Майже 20 тис. осель на Київщині залишаються без світла, - Павлюк

світло

За минулу добу, 30 квітня, електромонтери відновили світло для 3072 родин у Київській області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Електромонтери повністю відновили електропостачання у селі Осовець у Вишгородському районі на Київщині, у Бучанському – частково заживили Бучу, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Бородянку, Бишів. Всього за добу 30 квітня світло з'явилося у 3072 родин на Київщині. 1 травня у цих двох районах Київщини продовжиться робота над відновленням енергопостачання.

Однак 19,8 тис. осель в області поки що залишаються без живлення.

Павлюк зазначив, що енергетики відновили електропостачання на склозаводі в Гостомелі.

"Його мережі – один з елементів електроживлення, що дасть змогу подати напругу на інші соціально-важливі об’єкти у місті", – додав голова ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергетики повернули світло ще 15 тисячам родин на Київщині та Донеччині, - ДТЕК

Автор: 

Київська область (4078) електроенергія (6242) Павлюк Олександр (216)


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