Красный Крест подтвердил, что из Мариуполя происходит эвакуация

Международный комитет Красного Креста (МККК) сотрудничает с Организацией Объединенных Наций в рамках операции по освобождению людей из оккупированного Россией Мариуполя, в частности, с завода "Азовсталь".

Об этом сообщил представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Он отметил, что операция по эвакуации людей из "Азовстали" проводится с участием Международного комитета Красного Креста и координации с украинскими и российскими чиновниками.

Красный Крест в свою очередь сообщил – "операция по безопасному выходу продолжается", она проходит в координации с ООН и "сторонами конфликта".

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Колонна для эвакуации мирного населения выехала 29 апреля, преодолела около 230 километров и в субботу утром по местному времени уже была у завода в Мариуполе.

Ранее президент Владимир Зеленский также подтвердил, что началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе.