Красный Крест подтвердил, что из Мариуполя происходит эвакуация
Международный комитет Красного Креста (МККК) сотрудничает с Организацией Объединенных Наций в рамках операции по освобождению людей из оккупированного Россией Мариуполя, в частности, с завода "Азовсталь".
Об этом сообщил представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Он отметил, что операция по эвакуации людей из "Азовстали" проводится с участием Международного комитета Красного Креста и координации с украинскими и российскими чиновниками.
Красный Крест в свою очередь сообщил – "операция по безопасному выходу продолжается", она проходит в координации с ООН и "сторонами конфликта".
Колонна для эвакуации мирного населения выехала 29 апреля, преодолела около 230 километров и в субботу утром по местному времени уже была у завода в Мариуполе.
Ранее президент Владимир Зеленский также подтвердил, что началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну як, какаяразніца?
там пише що на підконтрольну
" эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов вМариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное. Женщины и дети размещаются в автобусах, подготовленных для перевозки в Россию или подконтрольное Киеву Запорожье. Всех прибывших спрашивают в присутствии представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) об их личном выборе места дальнейшего передвижения "
Кацапи би і так відправилиїх по регіонам паРаши.