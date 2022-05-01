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Красный Крест подтвердил, что из Мариуполя происходит эвакуация

азовсталь

Международный комитет Красного Креста (МККК) сотрудничает с Организацией Объединенных Наций в рамках операции по освобождению людей из оккупированного Россией Мариуполя, в частности, с завода "Азовсталь".

Об этом сообщил представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Он отметил, что операция по эвакуации людей из "Азовстали" проводится с участием Международного комитета Красного Креста и координации с украинскими и российскими чиновниками.

Красный Крест в свою очередь сообщил – "операция по безопасному выходу продолжается", она проходит в координации с ООН и "сторонами конфликта".

Читайте: Началась эвакуация гражданских с "Азовстали", - Зеленский

Колонна для эвакуации мирного населения выехала 29 апреля, преодолела около 230 километров и в субботу утром по местному времени уже была у завода в Мариуполе.

Ранее президент Владимир Зеленский также подтвердил, что началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Мариуполь (5722) эвакуация (2093) Красный Крест (441)


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Топ комментарии
+10
Куди відбувається? В Запоріжжя, чи на Таймир через фільтраційні табори?
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01.05.2022 18:34
+10

Ну як, какаяразніца?
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01.05.2022 18:47
+10
с одной стороны все рады, что этот ад сдвинут с мертвой точки, с другой - если этих всех бедолаг эвакуируют на ордло, мы даем оккупантам новых заложников
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01.05.2022 18:54
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Дай боже щоб все було нормально
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01.05.2022 18:34 Ответить
Куди відбувається? В Запоріжжя, чи на Таймир через фільтраційні табори?
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01.05.2022 18:34 Ответить
Тобі не доклали
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01.05.2022 18:39 Ответить

Ну як, какаяразніца?
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01.05.2022 18:47 Ответить
Розпочалася евакуація цивільних з "Азовсталі", - Зеленський Джерело:
там пише що на підконтрольну
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01.05.2022 18:50 Ответить
От і питання, чи не курує, часом ЧХ обидва процеси...
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01.05.2022 18:58 Ответить
Не лякайте його, бо знов грамоту забуде і на картинки перейде.
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01.05.2022 18:59 Ответить
Кацапы пишут следующее:

" эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов вМариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное. Женщины и дети размещаются в автобусах, подготовленных для перевозки в Россию или подконтрольное Киеву Запорожье. Всех прибывших спрашивают в присутствии представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) об их личном выборе места дальнейшего передвижения "
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01.05.2022 19:32 Ответить
кацапам вірити не можна, бо виходе що люди у Маріуполі два місяці ховались по підвалах і бункерах щоб їх не відправили у Кацапію, а тут взяли і рєзко захотіли самі їхати до паРаши.
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01.05.2022 20:13 Ответить
На жаль, у кацапію. Червоний хрест вивозе тіки туди.
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01.05.2022 18:45 Ответить
А що ж пораненими нашими захистниками? Чому їх не евакуюють в першу чергу разом з цивільними? Мені здається після нашої перемоги Україна має вийти з ООН та Червого Хреста як з організацій які себе повністю дискредитували під час нашої боротьби...
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01.05.2022 18:50 Ответить
с одной стороны все рады, что этот ад сдвинут с мертвой точки, с другой - если этих всех бедолаг эвакуируют на ордло, мы даем оккупантам новых заложников
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01.05.2022 18:54 Ответить
І нове пекло.
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01.05.2022 19:03 Ответить
Нема iнфи, що в Запорiжжя везуть...
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01.05.2022 18:58 Ответить
Нарешті розродились, а скільки часу втрачено, думали, що і так "сойдет", навіщо українців рятувати.
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01.05.2022 18:59 Ответить
це найкраща новина на сьогодні 🙏якщо не рахувати ХЛОПКІ на Белгородщині💥
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01.05.2022 19:14 Ответить
какая новина если их крадут в рашку ?
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01.05.2022 21:08 Ответить
Кто то сомневался что клоун отпраит людей в рашкованию?
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01.05.2022 19:55 Ответить
Як що евакуація на територію Бомбасу і паРащі, то навіщо цей цирк ?
Кацапи би і так відправилиїх по регіонам паРаши.
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01.05.2022 20:10 Ответить
так и есть очередная пустая пиар акция от зеленсокго по предательству своих граждан
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01.05.2022 21:10 Ответить
 
 