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Червоний Хрест підтвердив, що з Маріуполя відбувається евакуація

азовсталь

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) співпрацює з Організацією Об’єднаних Націй в рамках операції з визволення людей з окупованого Росією Маріуполя, зокрема, з заводу "Азовсталь".

Про це повідомив речник ООН з гуманітарних питань Савіано Абреу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Він зазначив, що операція по евакуації людей з "Азовсталі" проводиться за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста та у координації з українськими та російськими чиновниками.

Червоний Хрест у свою чергу повідомив – "операція з безпечного виходу триває", вона відбувається у координації з ООН та "сторонами конфлікту".

Дивіться: Понад 50 людей вивезли з території поруч із "Азовсталлю" на територію окупованого Донбасу, - Reuters. ФОТОрепортаж

Колона для евакуації мирного населення виїхала 29 квітня, подолала близько 230 кілометрів і в суботу вранці за місцевим часом вже була біля заводу в Маріуполі.

Раніше президент Володимир Зеленський також підтвердив, що розпочалася операція з евакуації цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Автор: 

Маріуполь (3241) евакуація (2333) Червоний Хрест (403)


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Топ коментарі
+10
Куди відбувається? В Запоріжжя, чи на Таймир через фільтраційні табори?
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01.05.2022 18:34
+10

Ну як, какаяразніца?
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01.05.2022 18:47
+10
с одной стороны все рады, что этот ад сдвинут с мертвой точки, с другой - если этих всех бедолаг эвакуируют на ордло, мы даем оккупантам новых заложников
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01.05.2022 18:54
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Дай боже щоб все було нормально
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01.05.2022 18:34 Відповісти
Куди відбувається? В Запоріжжя, чи на Таймир через фільтраційні табори?
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01.05.2022 18:34 Відповісти
Тобі не доклали
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01.05.2022 18:39 Відповісти

Ну як, какаяразніца?
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01.05.2022 18:47 Відповісти
Розпочалася евакуація цивільних з "Азовсталі", - Зеленський Джерело:
там пише що на підконтрольну
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01.05.2022 18:50 Відповісти
От і питання, чи не курує, часом ЧХ обидва процеси...
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01.05.2022 18:58 Відповісти
Не лякайте його, бо знов грамоту забуде і на картинки перейде.
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01.05.2022 18:59 Відповісти
Кацапы пишут следующее:

" эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов вМариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное. Женщины и дети размещаются в автобусах, подготовленных для перевозки в Россию или подконтрольное Киеву Запорожье. Всех прибывших спрашивают в присутствии представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) об их личном выборе места дальнейшего передвижения "
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01.05.2022 19:32 Відповісти
кацапам вірити не можна, бо виходе що люди у Маріуполі два місяці ховались по підвалах і бункерах щоб їх не відправили у Кацапію, а тут взяли і рєзко захотіли самі їхати до паРаши.
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01.05.2022 20:13 Відповісти
На жаль, у кацапію. Червоний хрест вивозе тіки туди.
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01.05.2022 18:45 Відповісти
А що ж пораненими нашими захистниками? Чому їх не евакуюють в першу чергу разом з цивільними? Мені здається після нашої перемоги Україна має вийти з ООН та Червого Хреста як з організацій які себе повністю дискредитували під час нашої боротьби...
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01.05.2022 18:50 Відповісти
с одной стороны все рады, что этот ад сдвинут с мертвой точки, с другой - если этих всех бедолаг эвакуируют на ордло, мы даем оккупантам новых заложников
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01.05.2022 18:54 Відповісти
І нове пекло.
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01.05.2022 19:03 Відповісти
Нема iнфи, що в Запорiжжя везуть...
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01.05.2022 18:58 Відповісти
Нарешті розродились, а скільки часу втрачено, думали, що і так "сойдет", навіщо українців рятувати.
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01.05.2022 18:59 Відповісти
це найкраща новина на сьогодні 🙏якщо не рахувати ХЛОПКІ на Белгородщині💥
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01.05.2022 19:14 Відповісти
какая новина если их крадут в рашку ?
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01.05.2022 21:08 Відповісти
Кто то сомневался что клоун отпраит людей в рашкованию?
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01.05.2022 19:55 Відповісти
Як що евакуація на територію Бомбасу і паРащі, то навіщо цей цирк ?
Кацапи би і так відправилиїх по регіонам паРаши.
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01.05.2022 20:10 Відповісти
так и есть очередная пустая пиар акция от зеленсокго по предательству своих граждан
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01.05.2022 21:10 Відповісти
 
 