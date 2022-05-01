Червоний Хрест підтвердив, що з Маріуполя відбувається евакуація

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) співпрацює з Організацією Об’єднаних Націй в рамках операції з визволення людей з окупованого Росією Маріуполя, зокрема, з заводу "Азовсталь".

Про це повідомив речник ООН з гуманітарних питань Савіано Абреу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Він зазначив, що операція по евакуації людей з "Азовсталі" проводиться за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста та у координації з українськими та російськими чиновниками.

Червоний Хрест у свою чергу повідомив – "операція з безпечного виходу триває", вона відбувається у координації з ООН та "сторонами конфлікту".

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Колона для евакуації мирного населення виїхала 29 квітня, подолала близько 230 кілометрів і в суботу вранці за місцевим часом вже була біля заводу в Маріуполі.

Раніше президент Володимир Зеленський також підтвердив, що розпочалася операція з евакуації цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі.