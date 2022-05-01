Червоний Хрест підтвердив, що з Маріуполя відбувається евакуація
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) співпрацює з Організацією Об’єднаних Націй в рамках операції з визволення людей з окупованого Росією Маріуполя, зокрема, з заводу "Азовсталь".
Про це повідомив речник ООН з гуманітарних питань Савіано Абреу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
Він зазначив, що операція по евакуації людей з "Азовсталі" проводиться за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста та у координації з українськими та російськими чиновниками.
Червоний Хрест у свою чергу повідомив – "операція з безпечного виходу триває", вона відбувається у координації з ООН та "сторонами конфлікту".
Колона для евакуації мирного населення виїхала 29 квітня, подолала близько 230 кілометрів і в суботу вранці за місцевим часом вже була біля заводу в Маріуполі.
Раніше президент Володимир Зеленський також підтвердив, що розпочалася операція з евакуації цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
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Ну як, какаяразніца?
там пише що на підконтрольну
" эвакуированные с завода "Азовсталь" и из близлежащих кварталов вМариуполе, сами решают, куда им ехать дальше из временного лагеря в селе Безыменное. Женщины и дети размещаются в автобусах, подготовленных для перевозки в Россию или подконтрольное Киеву Запорожье. Всех прибывших спрашивают в присутствии представителей ООН и сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) об их личном выборе места дальнейшего передвижения "
Кацапи би і так відправилиїх по регіонам паРаши.