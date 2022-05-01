Розпочалася евакуація цивільних з "Азовсталі", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок евакуації цивільних із "Азовсталі" в Маріуполі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.

"Розпочалася евакуація цивільних із "Азовсталі". Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякуємо нашій команді! Наразі вони, разом із представниками ООН, працюють над евакуацією решти громадян із території заводу", - написав Зеленський.

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