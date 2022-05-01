РУС
13 823 84

Началась эвакуация гражданских с "Азовстали", - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале эвакуации гражданских с "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.

"Началась эвакуация гражданских с "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных граждан с территории завода", - написал Зеленский.

Смотрите: Более 50 человек выехали с территории рядом с "Азовсталью" на территорию оккупированного Донбасса, - Reuters. ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир Мариуполь эвакуация Азовсталь
Топ комментарии
+30
Азов живи пожалуйста.Слава Украине и Слава Азову!!!!
01.05.2022 18:07 Ответить
+14
Янєлох "воює" далі. Популіст Боневтік.
01.05.2022 18:29 Ответить
+13
Сучище зелене, прохід через Чонгар ХТО відкрив? Останні сапери звідти вийшли за тиждень до вторгнення. Хто то зробив, за чиєю командою? Шатли падли запустили? І скільки тепер ваші шатли коштують, скільки десятків тисяч людських життів, скільки міст окупованих. Здали ви падли Маріуполь. І Херсон здали, і Мелітополь, і Бердянськ. І ти гнидо, ще щось тявкати будеш, стратег обісраний?
01.05.2022 18:34 Ответить
читати нічого, крім заголовка не обов"язково, правда?
01.05.2022 18:00 Ответить
Помилка!!! ВКЛИКА

Тепер російський Чорт буде тебе Володимере під отим всим маслом до миру НАХИЛЯТИ!!!
як, побачиш.
01.05.2022 19:20 Ответить
Новину дочитай, скорострєл... "Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі"
01.05.2022 18:00 Ответить


Как передает https://www.reuters.com/world/europe/more-civilians-evacuated-around-azovstal-plant-reuters-photographer-2022-05-01/ Reuters такую информацию сообщили в ООН.

Спикер Управления по координации гуманитарных вопросов Организации Савиано Абреу сообщил, что его ведомство организовало "операцию по безопасному проходу" мирных жителей из территории завода "Азовсталь".Он отказался сообщать детали, но сообщил, что в эвакуации принимает участие ООН, Красный крест, а также официальные представители Украины и россии.По информации Абреу, в настоящее время в подвалах завода укрывается около тысячи человек, а саму ситуацию он назвал "очень сложной".
01.05.2022 18:02 Ответить
Гарна новина, але що ми дали за це раші не зрозуміло.
01.05.2022 18:03 Ответить
Може, цього підора віддали?

01.05.2022 18:13 Ответить
Этого можно менять только если бойцов Азова отпустят.
01.05.2022 19:41 Ответить
50 евакуйовано на окуповану територію, а цим ще добратися потрібно.
01.05.2022 18:15 Ответить
Да он в этом, хрен сознается.
01.05.2022 21:14 Ответить
Заодно неплохо было-бы эвакуировать всех кацапов на ТОТ СВЕТ .
01.05.2022 18:05 Ответить
Азов живи пожалуйста.Слава Украине и Слава Азову!!!!
01.05.2022 18:07 Ответить
для початку не погано. 100 людей... 100 життів
01.05.2022 18:11 Ответить
Ось правда https://youtu.be/lOwHG85Fzt8
01.05.2022 18:16 Ответить
фуфло ватное пытается отмазать кацапов от суда в Гааге
02.05.2022 04:31 Ответить
Здати Маріуполь? Ти такий ******** стратег що знала як Маріуполь захистити від мордорської навали? Чому досі не в генштабі? Такі таланти нам потрібні!
Подякуй що всю Україну не "здали", адже всі експерти в світі вважали що ми навіть теоретично не зможемо встояти. І тільки такі генії як ти вважають що ми не просто могли, а взагалі були зобов'язані не "здати" взагалі нічого...
01.05.2022 18:23 Ответить
Для того, щоб зрозуміти, що зелені гниди свідомо похерили оборонку країни і тим самим підставили під удар всю країну, не треба бути великим стратегом. Достатньо мати хоч трохи сірої речовини у черепній коробці і критичне мислення. У тебе, вочевидь, із цим великий напряг? Що зробила твоя зе-шобла для посилення обороноздатності України за останні 3 роки? Що вони взагалі зробили для України, чмошник? *****? Саме тому західні аналітики і не давали Україні шансів з таким керівництвом, бо воно проїбало все, що можна було проїбати, а найбільше - в плані фінансування і обороноздатності нашої армії. І якщо ти, довбойоб, цього не розумієш, то тобі краще взагалі не варто відкривати пащу.
01.05.2022 18:33 Ответить
Сучище зелене, прохід через Чонгар ХТО відкрив? Останні сапери звідти вийшли за тиждень до вторгнення. Хто то зробив, за чиєю командою? Шатли падли запустили? І скільки тепер ваші шатли коштують, скільки десятків тисяч людських життів, скільки міст окупованих. Здали ви падли Маріуполь. І Херсон здали, і Мелітополь, і Бердянськ. І ти гнидо, ще щось тявкати будеш, стратег обісраний?
01.05.2022 18:34 Ответить
опудало, да твоя зекоманда і збиралася здати всю Україну, он і путлерівці, і американська розвідка 72 години давали Києву. ти ніколи не задумувалося, з чого б це? чи в твоїй методичці про це не пишуть???
так я тобі напишу, довбень.
72 години давали Києву через те, що вже все домовлено було у путлерівців із зекомандою. чперез те вони і "не вірили" у війну.

тільки Генштаб про це не знав. через те і почав чинити опір. всупереч домовленостям Єрмака із путлером.

питання 2. хто розмінував замінований Чонгар? що пише твоя методичка про це, ідіот? яким чином рашисти захопили Південь за один день, га????????
01.05.2022 18:38 Ответить
За що дякувати? За те, що три роки знищувалась армія та економіка? За розмінований перешийок?
01.05.2022 18:52 Ответить
Винторогий баран, одно дело ,когда ты все сделал и подготовился к обороне, а не просил не нагнетать и готовиться к холодцу с русней и шашлыкам ,предарительно разминировав перешеек Конечно что то бы орки захватили , но не с такими жертвами и не весь юг .
01.05.2022 19:22 Ответить
Дивилась як евакуації проводять специ. Тихо,спокійно і без піару. Інфа коли уже в безпеці, а тут люди в дорозі і досить небезпечній
01.05.2022 18:17 Ответить
Вот именно что в дорозі по непідконтрольній частині. І тому розголос повинен бути максимальний, шоб ничего в тихаря ************* не натворили.
01.05.2022 18:23 Ответить
Південь здали, звідки ж і присунула орда на Маріуполь, але почали "героїчно" рятувати, коли вже стільки загиблих, що просто жах, а поранених воїнів що ніхто не збирається визволяти. Щось за це рятування країна заплатила, задарма би ці демони не зголосились, але чогось на душі не так, як би мало бути ...
показать весь комментарий
Що значить "здали"? У тебе був план як його захистити? Ти кращий стратег за всіх експертів в світі які взагалі вважали що Україна не зможе встояти перед навалою орків? Воно то звичайно було б ******* круто якби кацапи не захопили взагалі ніяких територій, але нажаль це неможливо. І навіть той успіх який ми отримали у цій війні - на грані фантастики. Ми зробили значно більше ніж будь-хто взагалі міг сподіватись. А тут на тобі, виявляється могли взагалі нічого не "здати".
01.05.2022 18:28 Ответить
Перед вторгненням РФ-ії 24 лютого були розміновані всі виходи з Криму, а Тероборону залишили беззбройними - оце називається "здача"
"зелені" знали задовго про вторгнення, але людей, щоб вони могли евакуюватися, не попередили, чим спричинили величезні жертви у десятки тисяч загиблих - це називається "здача"
01.05.2022 18:40 Ответить
Ошибка зекомандующего была в защите своей розовой попки. Основной удар идет на юге Украины. А теперь представь каково нашим хлопцам развернуться в боевой порядок после марша в тысячу километров с севера Украины?
01.05.2022 18:43 Ответить
розмінували виходи з Криму перед вторгненням, залишили Тероборону без зброї, не попередили людей аби ті могли евакуюватися, хоча мали інформацію про напад - оце називається "здача"
01.05.2022 18:47 Ответить
Хіба не було? То чому ці території не захопили 8 років тому?
01.05.2022 18:54 Ответить
Ну мы все "кращи" за тех "экспертов" которые перешеек разминировали и на переговоры рванули!
Я смотрю коломойское в контратаку поднялось - ботов всё больше!
01.05.2022 19:07 Ответить
16.04.2022...провркатор
01.05.2022 18:30 Ответить
Спочатку скажи "паляниця".
01.05.2022 18:31 Ответить
два ватных зелебопа выше - пытаются косить под "патриотов"
02.05.2022 04:34 Ответить
А з чого ти взяв що Маріуполь була хоч якась можливість захистити? Ми і так відстояли значно більше ніж будь-які експерти сподівалися.
01.05.2022 18:30 Ответить
тебе ми теж запам'ятали, зебот
01.05.2022 18:39 Ответить
та ти шо. а хто замінований Чонгар розмінував? у січні 2022?
01.05.2022 18:51 Ответить
шо ты несешь, то есть зря за Мариуполь по твоим словам люди умирают? поклонник нелоха похоже
01.05.2022 19:00 Ответить
Все кто что то балаболит против президента сейчас - враги Украины, все кто вопрошает что отдали взамен, поставьте себя на место спасённых, и окажется что похер что отдали, главное они спасен
01.05.2022 18:27 Ответить
Ти відповідай за себе, а не за Янєлоха, бо Янєлох і згине, як роса, хоча він перевзувся Боневтіком.
01.05.2022 18:32 Ответить
о, п'яний зе-бот))
01.05.2022 18:42 Ответить
Десятки тысяч отдали на съедение оркам, сотню спасли...
Большое человеческое спасибо - зато теперь знаем кому!
01.05.2022 19:00 Ответить
Мне больше нравится "поставить себя на место" ОПы - ништяки, тёлки,пиар-нуар...А кто враги Украины так только идиоты не понимают.Ну или коломенские боты делают вид, что не понимают..
01.05.2022 19:03 Ответить
Враги ті, хто розмінував Чонгар, ти щось попутало, убоге
01.05.2022 20:19 Ответить
а если твой президент продался и он работает на врага? то что делать всем остальным ?
02.05.2022 04:36 Ответить
Янєлох "воює" далі. Популіст Боневтік.
01.05.2022 18:29 Ответить
ключове у цій новині - слово "завтра"
01.05.2022 18:31 Ответить
А сексотам все погано
01.05.2022 18:32 Ответить
ой-ой-ой а чего это так много "сексотов" и с Украины? а где же фанаты зелебоба-боневтiка? где их аргументы? а языки в жопы по-засовывали так как ваш ЗЕ-кормчий просрал начало войны и люди погибли так и не доехав до шашлыков
02.05.2022 04:40 Ответить
"Если бы я тогда (в 2014 году. - Ред.) был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой (для обсуждения деоккупации полуострова. - Ред.) должен быть, я так считаю", - подытожил Владимир Зеленский.

Почему наш накуренный клован не в Марике?
01.05.2022 18:38 Ответить
потому-что пестабол - зеленский всю жизнь врет и лукавит - я не помню что бы он выполнил хоть одно свое обещание НИ ОДНОГО
02.05.2022 04:42 Ответить
Блин, а чем Ткаченко занимается? Пусть пригласит из Голливуда , Болливуда , Лондона, Польши режиссёров и документалистов .
ознакомит их с событиями
ПОРУЧИТ СРОЧНО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ- рашу надо топить по всем фронтам сегодня, а не завтра. Завтра она опять может скупить себе шестёрок - лидеров стран
01.05.2022 18:54 Ответить
опять заранее трандит, вы сначала проведите эвакуацию, пока кацапня не сорвала эти планы а потом хвастайтесь, клоуны на арене никуда не делись за последние месяцы
01.05.2022 18:59 Ответить
Посрав південь і тепер вихваляється, казьол. Тебе ще судитимуть за це.
01.05.2022 19:26 Ответить
А військових як евакуювати!?
01.05.2022 19:35 Ответить
Тарас Чорновіл.
Просто запам'ятайте, ця істота сьогодні веде переговори від імені України з представниками країни-агресорки (має на це офіційне уповноваження згідно указу президента) про мир, дружба, водка, матрьошка... Це вже лютий місяць цього року, десь на початку весняної сесії. До початку великого кривавого вторгнення залишалося 2-3 тижні. Усі попередження західних союзників для слуг і їхнього хазяїна - недружні кроки й залякування. Загроз від рфії нема. А найдикіше - воно ж тут і про Маріуполь згадує, що там немає ніякої загрози.
А що там вони зараз розказують? Думають, що людям пам'ять відбило? Хоча... Багатьом таки відбило.
https://www.facebook.com/100009571485883/videos/533451558387907/
01.05.2022 20:37 Ответить
Ну куда же без Зели.Без пиара спать не сможет.
01.05.2022 20:57 Ответить
А бійців значить нафіг зелена жабо?
01.05.2022 21:02 Ответить
 
 