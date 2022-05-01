Началась эвакуация гражданских с "Азовстали", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале эвакуации гражданских с "Азовстали" в Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.
"Началась эвакуация гражданских с "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных граждан с территории завода", - написал Зеленский.
Тепер російський Чорт буде тебе Володимере під отим всим маслом до миру НАХИЛЯТИ!!!
як, побачиш.
Как передает https://www.reuters.com/world/europe/more-civilians-evacuated-around-azovstal-plant-reuters-photographer-2022-05-01/ Reuters такую информацию сообщили в ООН.
Спикер Управления по координации гуманитарных вопросов Организации Савиано Абреу сообщил, что его ведомство организовало "операцию по безопасному проходу" мирных жителей из территории завода "Азовсталь".Он отказался сообщать детали, но сообщил, что в эвакуации принимает участие ООН, Красный крест, а также официальные представители Украины и россии.По информации Абреу, в настоящее время в подвалах завода укрывается около тысячи человек, а саму ситуацию он назвал "очень сложной".
Подякуй що всю Україну не "здали", адже всі експерти в світі вважали що ми навіть теоретично не зможемо встояти. І тільки такі генії як ти вважають що ми не просто могли, а взагалі були зобов'язані не "здати" взагалі нічого...
так я тобі напишу, довбень.
72 години давали Києву через те, що вже все домовлено було у путлерівців із зекомандою. чперез те вони і "не вірили" у війну.
тільки Генштаб про це не знав. через те і почав чинити опір. всупереч домовленостям Єрмака із путлером.
питання 2. хто розмінував замінований Чонгар? що пише твоя методичка про це, ідіот? яким чином рашисти захопили Південь за один день, га????????
"зелені" знали задовго про вторгнення, але людей, щоб вони могли евакуюватися, не попередили, чим спричинили величезні жертви у десятки тисяч загиблих - це називається "здача"
Я смотрю коломойское в контратаку поднялось - ботов всё больше!
Большое человеческое спасибо - зато теперь знаем кому!
Почему наш накуренный клован не в Марике?
ознакомит их с событиями
ПОРУЧИТ СРОЧНО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ- рашу надо топить по всем фронтам сегодня, а не завтра. Завтра она опять может скупить себе шестёрок - лидеров стран
Просто запам'ятайте, ця істота сьогодні веде переговори від імені України з представниками країни-агресорки (має на це офіційне уповноваження згідно указу президента) про мир, дружба, водка, матрьошка... Це вже лютий місяць цього року, десь на початку весняної сесії. До початку великого кривавого вторгнення залишалося 2-3 тижні. Усі попередження західних союзників для слуг і їхнього хазяїна - недружні кроки й залякування. Загроз від рфії нема. А найдикіше - воно ж тут і про Маріуполь згадує, що там немає ніякої загрози.
А що там вони зараз розказують? Думають, що людям пам'ять відбило? Хоча... Багатьом таки відбило.
https://www.facebook.com/100009571485883/videos/533451558387907/