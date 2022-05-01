Началась эвакуация гражданских с "Азовстали", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале эвакуации гражданских с "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.

"Началась эвакуация гражданских с "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных граждан с территории завода", - написал Зеленский.

Смотрите: Более 50 человек выехали с территории рядом с "Азовсталью" на территорию оккупированного Донбасса, - Reuters. ФОТОрепортаж