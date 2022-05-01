Джоли направили в Украину, чтобы отвлечь внимание от "Азовстали", - МИД РФ

Представитель российского министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что посла доброй воли ООН Анджелину Джоли направили в Украину, чтобы отвлечь от Азовстали в Мариуполе, "где киевские террористы держат в заложниках гражданских".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Две недели, как когда-то в Буденновске, киевские террористы держат в заложниках гражданских на "Азовстали", не давая им выйти, покинуть расположение остатков "добробатовских" боевиков", - написала Захарова в telegram-канале.

По мнению представительницы МИД РФ "гении западного пиара" пытаются отвлечь внимание мировой прессы от "Азовстали", где "людей на свободу там не выпускают именно вооруженные украинские нацформирования". Для этого направили в Украину посла доброй воли ООН Анджелину Джоли.

"Звонят самому раскрученному представителю всего мира – Анджелине Джоли. Это так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел в Украине". Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы. Она посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче этого не стало. Но это никому не интересно. Главная цель достигнута – внимание мировой печати отвлечено от "Азовстали", - говорится в сообщении Захаровой.

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