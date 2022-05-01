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Новости Война
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Джоли направили в Украину, чтобы отвлечь внимание от "Азовстали", - МИД РФ

джолі

Представитель российского министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что посла доброй воли ООН Анджелину Джоли направили в Украину, чтобы отвлечь от Азовстали в Мариуполе, "где киевские террористы держат в заложниках гражданских".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Две недели, как когда-то в Буденновске, киевские террористы держат в заложниках гражданских на "Азовстали", не давая им выйти, покинуть расположение остатков "добробатовских" боевиков", - написала Захарова в telegram-канале.

По мнению представительницы МИД РФ "гении западного пиара" пытаются отвлечь внимание мировой прессы от "Азовстали", где "людей на свободу там не выпускают именно вооруженные украинские нацформирования". Для этого направили в Украину посла доброй воли ООН Анджелину Джоли.

"Звонят самому раскрученному представителю всего мира – Анджелине Джоли. Это так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел в Украине". Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы. Она посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче этого не стало. Но это никому не интересно. Главная цель достигнута – внимание мировой печати отвлечено от "Азовстали", - говорится в сообщении Захаровой.

Смотрите: Анджелина Джоли приехала во Львов, чтобы помочь украинцам. ВИДЕО (обновлено)

Львов (4595) МИД РФ (1669) пропаганда (3691) Захарова Мария (377)


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Топ комментарии
+74
хороший предмет для изучения в мировой практике по шизофрении
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01.05.2022 18:42
+64
Кацапобидлу незрозуміло, щоб людина взяла сама і приїхала. Вважають, що скрізь, як в Кацапіїї - обов*язково якесь ***** повинне послати.
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01.05.2022 18:42
+54
Как я мечтаю что бы эту тварь захарову повесили... Это нужно быть сволочью самой последней что бы такое говорить
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01.05.2022 18:42
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хороший предмет для изучения в мировой практике по шизофрении
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01.05.2022 18:42 Ответить
нее *** когда Машке ********** таки матку разорвет ********* конченная лиZда Министерства Любви Педенрастии/////
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01.05.2022 18:45 Ответить
шо ты ото написал? удали
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01.05.2022 18:52 Ответить
Когда мозг пропитан водкой матка рашодуре не нужна.
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01.05.2022 19:05 Ответить
Это не шизофрения. Скорее идиотия.
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01.05.2022 18:51 Ответить
не претендую, не спец
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01.05.2022 18:53 Ответить
Это шприковозомбирование .
По другому не назовёшь
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01.05.2022 19:16 Ответить
Ця підораSSія - суцільна божевільня! Зібрати їх з усього світу, та ізолювати. І нема що вивчати, бо сам збожеволієш 😊
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01.05.2022 19:31 Ответить
медицина тут бессильна
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01.05.2022 19:39 Ответить
Как же они свой народ обманывают, если даже из приезда Джоли вот такое нести. Когда ж вы уже уберетесь из Украины, Азовстали? Пока вас не было люди жили спокойно и счастливо. Свинорусы проклятые, циничные брехуны!
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01.05.2022 20:09 Ответить
Кацапобидлу незрозуміло, щоб людина взяла сама і приїхала. Вважають, що скрізь, як в Кацапіїї - обов*язково якесь ***** повинне послати.
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01.05.2022 18:42 Ответить
Как я мечтаю что бы эту тварь захарову повесили... Это нужно быть сволочью самой последней что бы такое говорить
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01.05.2022 18:42 Ответить
Там таких,як оце опудало,хоч греблю гати
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01.05.2022 19:07 Ответить
Опять передоз!
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01.05.2022 18:42 Ответить
у кого?
у машки, чи у орків мордору? Адже лапті довіряють їй...
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01.05.2022 19:00 Ответить
Завтра почну публівкувать "Хронікиу беезневої війни" сьгоді "трошки " ВТОМИВСЯ" Не "вжиивав"ні разу усю блокаду!!! Ну не можу" зараз" "крутонуло"
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01.05.2022 19:21 Ответить
Машкє-алкашкє-главний міравой тєраріст абосраний прячєтся в абосранам ім самім бункєрє...
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01.05.2022 18:43 Ответить
)))) я зараз лусну
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01.05.2022 18:43 Ответить
Після повідомлення про візит Анджеліни Джолі до Львова, російська телеведуча Тіна Канделакі вибухнула промовою.
- Мене нудить від Джолі!
А Анжеліна Джоді в свою счергу відповіла їй
- А мене нудить від козинаки, канделаки та іншої липкої погані
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01.05.2022 18:44 Ответить
да у ватников пердаки знатно луснули )
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01.05.2022 18:55 Ответить
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01.05.2022 18:56 Ответить
Алко-кокаинщица выблевалась с натуги))
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01.05.2022 18:44 Ответить
Достоверно известно что, Захарова незаконнорожденная дочь Лаврова, зачатие произошло (по пьяни) проститутом в то же место откуда и рождение т.е. через сраку.
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01.05.2022 18:45 Ответить
1000%!
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01.05.2022 19:00 Ответить
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01.05.2022 19:09 Ответить
Бляха муха, коли на расєє кокс закончится? Контрабанда з Колумбії досі йде?
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01.05.2022 18:46 Ответить
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01.05.2022 19:03 Ответить
Тут уже цинизм и психическое расстройство вместе взятые. Думаю, кацапы настолько нагло и часто врали, упиваясь безнаказанностью, что случился слом психики и они сами начали верить в то, что несут.
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01.05.2022 18:46 Ответить
«хоча ООН і поспішила відхреститися від своєї залученості до її львівськихДжерело:

Давайте услышим ФИО И ДОЛЖНОСТЬ представителя ООН , который открестился от Джоли как посланца ООН.

И где это узнать ? ( надоело ВЕКОВОЕ кацапское враньё)
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01.05.2022 18:47 Ответить
Москаляку на Гиляку
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01.05.2022 18:48 Ответить
"Чем чудовищнее ложь,
тем больше она похожа

на заявления МИД РФ" (с)
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01.05.2022 18:48 Ответить
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01.05.2022 18:56 Ответить
жаба їх давить що в мордор ніхто не хоче їхати
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01.05.2022 18:48 Ответить
Та вже багато виїхало : євробіженець Депардьє, репатріант Мартенс.
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01.05.2022 19:15 Ответить
Там десь ще Стівен Сігал, ватяна мразота, ошивається
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01.05.2022 19:39 Ответить
Вряд ли предки захаровой были трезвы, когда ее зачинали...
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01.05.2022 18:48 Ответить
Перед цим бійці Азова, записували звернення до світових лідерів, зокрема до Ердогана, щоб допомогли з евакуацією. То певно теж відволікали світ від Азовсталі 🤦
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01.05.2022 18:48 Ответить
Та Джулька биндеровка всем известно.
Так и рвалась вчера Калину заспивать-
не дали ей разкрыться
Так она в бомбоубежище" Нэсе Галя воду" сбацала,шоб нихто не догадался.
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01.05.2022 18:51 Ответить
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01.05.2022 18:51 Ответить
машка проспалась?
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01.05.2022 18:51 Ответить
її розбудили; але похмелитись вона не встигла.
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01.05.2022 19:03 Ответить
Просили Джавелины, а отправили Джоли Ангелину)
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01.05.2022 18:52 Ответить
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01.05.2022 18:53 Ответить
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01.05.2022 22:26 Ответить
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01.05.2022 18:54 Ответить
""
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01.05.2022 19:01 Ответить
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01.05.2022 18:54 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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01.05.2022 18:57 Ответить
Мені здаеться, що вони її навмисне на роботу взяли, щоб на ній кожну партію отої "Аргентинської муки" тестувати...
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01.05.2022 19:04 Ответить
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01.05.2022 19:06 Ответить
Если с Джоли, по мнению немытоголовой, это спектакль то рашка в нем тогда активно участвовала. Зачем же вы ракеты запускали, что Джоли пришлось в подвал прятаться. Сами же картинку для ТВ и сделали
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01.05.2022 19:06 Ответить
не варто..

емоційно реагувати на будь-що сказане цією алкоголічкою....
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01.05.2022 19:07 Ответить
Жду сообщений о том ,что кацапия завоевала Альфаценетавра
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01.05.2022 19:08 Ответить

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01.05.2022 19:11 Ответить
Какой УЖАС! Я представил себе, как открываю глаза, мне плохо, все болит а надо мной, участливо, склонился Петросян. А вдруг еще и пошутит, что нибудь. Все, дальше яркая вспышка и далекий свет в конце тоннеля.
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01.05.2022 19:45 Ответить
Судя по улыбке орка и по каске у него на голове, я думаю, что это постановочное фото.
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01.05.2022 20:26 Ответить
"Два тижні, як колись у Будьоннівську, київські терористи тримають у заручниках цивільних на "Азовсталі", не даючи їм вийти, покинути розташування залишків "добробатівських" бойовиків", - написала Захарова у https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/2517 telegram -каналі. .Джерело:
То навіщо ви , кацапня срана , бомбите - вбиваєте тих цивільних -заручників . ?? . Ви шо , й.бнуті ??
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01.05.2022 19:11 Ответить
Теж саме хотів прокоментувати. Вирішили «звільняти» цивільних заручників від "добробатівських" бойовиків" 3-х тонними авіабомбами. Все як у Беслані, асвабадітєлі хр..нави
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02.05.2022 08:05 Ответить
Весь мир уже увидел пьяную , агрессивную, вонючую харю вашей "Рассеи", опустившейся до уровня скота, быдлоты. И попытки играть в цивилизацию для вашей помойки уже окончены, приговор ей вынесен. Так что завалите свое хлебало, ущербные деграданты, ваше мнение абсолютно никому не интересно.
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01.05.2022 19:15 Ответить
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01.05.2022 19:15 Ответить
он воно що ...

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01.05.2022 19:21 Ответить
нашу увагу не так вже й просто відволікти
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01.05.2022 21:45 Ответить
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01.05.2022 22:28 Ответить
Яке кончене..
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01.05.2022 19:16 Ответить
Хана оркам ___Малифисента приїхала
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01.05.2022 19:26 Ответить
***********

є в цьому світі тупіша істота чім кацапи ? От не можу уявити
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01.05.2022 19:35 Ответить
ФСБ повідомило що 30 квітня в Москві була затримана ще одна ДРГ укронацистів. Метою гдиверсантів було насильницьким способом помити Машці захаровій голову.
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01.05.2022 19:38 Ответить
🤣
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01.05.2022 19:42 Ответить
Якщо приїзд Анжелки відволік увагу кацапів і допоміг вивезти більше людей з Маріуполі, то не даремно приїхала.
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01.05.2022 19:56 Ответить
Вона ж відвідувала сирійських біженців та африканських голодуючих. Нікому з них, щоправда, легше не стало від РАШИСТСЬКОЇ ДОПОМОГИ сірійцям , котрих вони бомбили так само як зараз ******** в Україні, котрій теж від цього легше не стало.Тварини більш гуманішші від рашистів.
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01.05.2022 20:03 Ответить
Як ще може відреагувати кацапська уродіна з немитою головою на одну з найгарніших жінок у світі?
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01.05.2022 20:10 Ответить
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01.05.2022 20:15 Ответить
Погорілі пердаки мокшан, лузгають як попкорн! ухаха! Срана срань все ніяк не змириться, що вони вже сміття на задвірках історії. Зараз як почнуть до нас їхати гллівудські зірки, сраних кацапів взагалі порозриває! хаха!
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01.05.2022 20:33 Ответить
Якого біса тут транслювати фантазії глистів? "Цензор" вас найняли транслювати бред людожерів, ви за кого -за Україну,чи виправдовуете збоченців та люджерів?
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01.05.2022 21:09 Ответить
а я не проти, нехай нашу увагу відволікає Анджеліна, а їхню Стівен Сігал вкупі з Депард"є
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01.05.2022 21:46 Ответить
Навіть депард'є сказав,що путлер-шизофренік та довбо@б. Це ж треба так обісратись,що аж пузатий Жерар прозрів))
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01.05.2022 23:34 Ответить
 
 