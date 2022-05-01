Джоли направили в Украину, чтобы отвлечь внимание от "Азовстали", - МИД РФ
Представитель российского министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что посла доброй воли ООН Анджелину Джоли направили в Украину, чтобы отвлечь от Азовстали в Мариуполе, "где киевские террористы держат в заложниках гражданских".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Две недели, как когда-то в Буденновске, киевские террористы держат в заложниках гражданских на "Азовстали", не давая им выйти, покинуть расположение остатков "добробатовских" боевиков", - написала Захарова в telegram-канале.
По мнению представительницы МИД РФ "гении западного пиара" пытаются отвлечь внимание мировой прессы от "Азовстали", где "людей на свободу там не выпускают именно вооруженные украинские нацформирования". Для этого направили в Украину посла доброй воли ООН Анджелину Джоли.
"Звонят самому раскрученному представителю всего мира – Анджелине Джоли. Это так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел в Украине". Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы. Она посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче этого не стало. Но это никому не интересно. Главная цель достигнута – внимание мировой печати отвлечено от "Азовстали", - говорится в сообщении Захаровой.
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По другому не назовёшь
у машки, чи у орків мордору? Адже лапті довіряють їй...
- Мене нудить від Джолі!
А Анжеліна Джоді в свою счергу відповіла їй
- А мене нудить від козинаки, канделаки та іншої липкої погані
Давайте услышим ФИО И ДОЛЖНОСТЬ представителя ООН , который открестился от Джоли как посланца ООН.
И где это узнать ? ( надоело ВЕКОВОЕ кацапское враньё)
тем больше она похожа
на заявления МИД РФ" (с)
Так и рвалась вчера Калину заспивать-
не дали ей разкрыться
Так она в бомбоубежище" Нэсе Галя воду" сбацала,шоб нихто не догадался.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
емоційно реагувати на будь-що сказане цією алкоголічкою....
То навіщо ви , кацапня срана , бомбите - вбиваєте тих цивільних -заручників . ?? . Ви шо , й.бнуті ??
є в цьому світі тупіша істота чім кацапи ? От не можу уявити