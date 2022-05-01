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ГБР расследует более 320 дел о госизмене

гбр

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует более 320 дел о государственной измене, в этих делах фигурируют и народные депутаты Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

По словам Сухачева, на 26 апреля зарегистрировано более 320 таких дел. Также он сообщил, что по этим делам фигурируют, в частности, народные депутаты.

Со своей стороны директор ДБР отказался называть фамилии депутатов, фигурирующих в этих делах.

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"Есть народные депутаты, но я не могу раскрывать тайну досудебного расследования и называть их фамилии, чтобы минимизировать возможные манипуляции", – подчеркнул Сухачев.

государственная измена (1564) ГБР (3029) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+9
Василевскую-Смаглюк добавьте, которая рассказывала, что мирное население - не цель российской армии.
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01.05.2022 19:22
+8
320 справ? Організм України заражений кацапською хламідійною заразою. Тут не ДБР, тут патронний завод будувати треба.
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01.05.2022 19:27
+7
Двоє неповнолітніх дітей Назара Кагальняка залишилися сиротами.
На Херсонщині закатували учасника АТО.
Зелений губернатор і генерали СБУ Баканова в херсоні і київської области втікли на початку нападу.
Чонгар розмінований, мости не підірвані -- і знову як з зерном миші винуваті.
Тепер зелені комерси без податків завезли 80 тис елітних авто.
Зато на херсощині хороші дороги зробили -добре стало вести зерно і комбайни до Криму
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01.05.2022 19:29
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Василевскую-Смаглюк добавьте, которая рассказывала, что мирное население - не цель российской армии.
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01.05.2022 19:22 Ответить
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01.05.2022 19:40 Ответить
Порошенко! Він - головний зрадник! Власноручно розмінував Чонгар!
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01.05.2022 22:04 Ответить
320 справ? Організм України заражений кацапською хламідійною заразою. Тут не ДБР, тут патронний завод будувати треба.
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01.05.2022 19:27 Ответить
Двоє неповнолітніх дітей Назара Кагальняка залишилися сиротами.
На Херсонщині закатували учасника АТО.
Зелений губернатор і генерали СБУ Баканова в херсоні і київської области втікли на початку нападу.
Чонгар розмінований, мости не підірвані -- і знову як з зерном миші винуваті.
Тепер зелені комерси без податків завезли 80 тис елітних авто.
Зато на херсощині хороші дороги зробили -добре стало вести зерно і комбайни до Криму
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01.05.2022 19:29 Ответить
«Тепер зелені комерси без податків завезли 80 тис елітних авто»

Вот этустрочку уберите - она Вас светит как платнуюшестерку Васадзе и Южаниной

А в остальном Вы правы
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01.05.2022 19:45 Ответить
McLaren 720S ****** на київських номерах. Ця машина здатна розвинути 340 км/год та стартує до сотні за 2,9 с. Потужність двигуна - 720 кінських сил
Mercedes-Maybach GLS600 вартістю під 200 тисяч євро кожен. Цікаво, що у машин практично однакові номерні знаки.
бази розмитнень є дивись.
Б базах агрополітики є gps координати - паливних баз.

Тепер військові на макларенах їздять правильно.
В чому проблема зробити зробити законопроект де машина розмитнюеться для армії на певних пропускних пунктах. А іншим піл птс знищеної машини - обнулити податки.
Але получилось що за черг на пропускних пунктах авто для армиї стояли по 4 доби
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01.05.2022 20:16 Ответить
Хорошо, а до скольки из них мы сможем достать?
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01.05.2022 19:30 Ответить
Там за разминирование Чонгара есть? И кто фигуранты?
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01.05.2022 19:36 Ответить
Зеленський не мав жодного шансу "зламати систему", бо він сам її пряме породження.

Він багато років на корпоративах обслуговував примітивні смаки та потреби її представників і нарешті "система" знайшла як використати його в більш корисній для себе ролі - некомпетентного та керованого аматора при булаві.

Зеленському одразу не було чого запропонувати суспільству, крім обіцянок халяви та розправ.

І на жаль це було сприйнято населенням, для якого він сам став втіленням обивательської мрії - мати все, ні за що не відповідаючи та звинувачувати або висміювати все навколо.

Результатом став предбачений меншістю відкат в розвитку та деградація держави, які ми спостерігаємо вже рік.

Повернулося все: тотальний вплив олігархату, вибіркове правосуддя, збитковість держпідприємств, брехня як офіційна позиція влади, нехтування національними інтересами заради кланових, тиск на середній клас, наступ на права та свободи тощо.

Абсолютно всі економічні показники продемонстрували падіння ще задовго до т.зв. "карантину", маємо рекордний дефіцит бюджету, згорнуто соціальні програми та ключові реформи, зокрема децентралізації, зруйнована суб'єктність України у міжнародних відносинах, євроінтеграція фактично поставлена на паузу.

І нічого бодай віддаленно схожого на підписання договорів про вільні ринки, отримання безвізу, здобуття автокефалії - не те що не світить, а навіть не планується.

А президент тим часом постійно апелює до своїх "договорєнностєй" з олігархами, розповідає про неіснуючі інвестиції, бере участь в недолугому піарі з врученням м'ячиків або зустрічами комерційних рейсів і обіцяє, обіцяє, обіцяє.

Замість стати вироком системі він стає жорстоким уроком суспільству, яке проміняло непростий, але поступовий процес державотворення на чергову квазібільшовицьку казку про доброго "слугу народа" - і на собі відчує всі наслідки своєї помилки.

Проте треба розуміти, що та сама '"система" так само легко "сдєлаєт вмєстє" з самого Зеленського козла отпущєнія.

Вона вже починає це робити, щоби підсунути електорату нового "месію", а багато хто вже не ховаючись мріє призначати його з Москви - якщо нас знову не врятує диво рівня Майдану 2014 року, яким населення знехтувало собі на біду.

Зє End.
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01.05.2022 19:40 Ответить
А ЗА СДАННЫЙ ХЕРСОН ДЕЛО ОТКРЫЛИ ????

а за свободную дорогу из Крыма ???
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01.05.2022 19:41 Ответить
Я нічого не плутаю, це вони зірвали поставку двигунів с рашки для бетеерів і калістрони. Відкрили справу на людей котрі вивезли продукцію Кб Луч і викрили директора.
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01.05.2022 19:42 Ответить
А где был БАКАНОВ С 24 февраля ⁉️Берёза говорил ,что сдристнул и появился через месяц ‼️Херсон и весь коридор
подарили РАШИСТАМ Почему не арестованы или не отправлены к Захарченко и моторыле все работнички сбу Херсонщины Это ли не ЗРАДА
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01.05.2022 19:43 Ответить
тепер років 10 мона язиком таліпати... підозрами розкидатися і -ПОЛУЧАТИ ГРОМАДНЕ БАБЛО ,, за роботу
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01.05.2022 19:43 Ответить
А венеславский закончик состряпал , что ЗСУ не имеют право высказываться о действиях вороватой и хуже того,предательской власти уже без всяких причин закрывших лучшие телеканалы ЕСПРЕСО ,Пятий и Прямий ‼️
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01.05.2022 19:49 Ответить
Де результати розслідувань?!
Яким чином втік з України начальник Управління СБУ в Херсонській області Сергій Криворучко?!
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01.05.2022 19:50 Ответить
Нехай ще до ОПи навідаються: там роботи - неоране поле.
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01.05.2022 19:56 Ответить
Чез здачу і розминунання 2- полосок на Чонгарі в 500 метрів фронт сбільшився на 500 км и загинуло 30 00 маріупольців. Зато красиві "учения" база на азовскому морІ .
Винних як завжди нема, Ярмак і Баков якось фантастично зникли після 24 лютого а потім також фантастично повернулись. І там де взяли Меведчука - по версії СБУ він мав перетинати річушку шириною 1.5 метри на лодці
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01.05.2022 20:33 Ответить
Дєрьмак, подляк, хламідія???
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01.05.2022 20:49 Ответить
Додати в список верещучку. Без неї бліц-кріг орків на півдні ну ніяк не обійшовся.
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01.05.2022 21:34 Ответить
 
 