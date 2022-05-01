ГБР расследует более 320 дел о госизмене
Государственное бюро расследований (ГБР) расследует более 320 дел о государственной измене, в этих делах фигурируют и народные депутаты Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.
По словам Сухачева, на 26 апреля зарегистрировано более 320 таких дел. Также он сообщил, что по этим делам фигурируют, в частности, народные депутаты.
Со своей стороны директор ДБР отказался называть фамилии депутатов, фигурирующих в этих делах.
"Есть народные депутаты, но я не могу раскрывать тайну досудебного расследования и называть их фамилии, чтобы минимизировать возможные манипуляции", – подчеркнул Сухачев.
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На Херсонщині закатували учасника АТО.
Зелений губернатор і генерали СБУ Баканова в херсоні і київської области втікли на початку нападу.
Чонгар розмінований, мости не підірвані -- і знову як з зерном миші винуваті.
Тепер зелені комерси без податків завезли 80 тис елітних авто.
Зато на херсощині хороші дороги зробили -добре стало вести зерно і комбайни до Криму
Вот этустрочку уберите - она Вас светит как платнуюшестерку Васадзе и Южаниной
А в остальном Вы правы
Mercedes-Maybach GLS600 вартістю під 200 тисяч євро кожен. Цікаво, що у машин практично однакові номерні знаки.
бази розмитнень є дивись.
Б базах агрополітики є gps координати - паливних баз.
Тепер військові на макларенах їздять правильно.
В чому проблема зробити зробити законопроект де машина розмитнюеться для армії на певних пропускних пунктах. А іншим піл птс знищеної машини - обнулити податки.
Але получилось що за черг на пропускних пунктах авто для армиї стояли по 4 доби
Він багато років на корпоративах обслуговував примітивні смаки та потреби її представників і нарешті "система" знайшла як використати його в більш корисній для себе ролі - некомпетентного та керованого аматора при булаві.
Зеленському одразу не було чого запропонувати суспільству, крім обіцянок халяви та розправ.
І на жаль це було сприйнято населенням, для якого він сам став втіленням обивательської мрії - мати все, ні за що не відповідаючи та звинувачувати або висміювати все навколо.
Результатом став предбачений меншістю відкат в розвитку та деградація держави, які ми спостерігаємо вже рік.
Повернулося все: тотальний вплив олігархату, вибіркове правосуддя, збитковість держпідприємств, брехня як офіційна позиція влади, нехтування національними інтересами заради кланових, тиск на середній клас, наступ на права та свободи тощо.
Абсолютно всі економічні показники продемонстрували падіння ще задовго до т.зв. "карантину", маємо рекордний дефіцит бюджету, згорнуто соціальні програми та ключові реформи, зокрема децентралізації, зруйнована суб'єктність України у міжнародних відносинах, євроінтеграція фактично поставлена на паузу.
І нічого бодай віддаленно схожого на підписання договорів про вільні ринки, отримання безвізу, здобуття автокефалії - не те що не світить, а навіть не планується.
А президент тим часом постійно апелює до своїх "договорєнностєй" з олігархами, розповідає про неіснуючі інвестиції, бере участь в недолугому піарі з врученням м'ячиків або зустрічами комерційних рейсів і обіцяє, обіцяє, обіцяє.
Замість стати вироком системі він стає жорстоким уроком суспільству, яке проміняло непростий, але поступовий процес державотворення на чергову квазібільшовицьку казку про доброго "слугу народа" - і на собі відчує всі наслідки своєї помилки.
Проте треба розуміти, що та сама '"система" так само легко "сдєлаєт вмєстє" з самого Зеленського козла отпущєнія.
Вона вже починає це робити, щоби підсунути електорату нового "месію", а багато хто вже не ховаючись мріє призначати його з Москви - якщо нас знову не врятує диво рівня Майдану 2014 року, яким населення знехтувало собі на біду.
Зє End.
а за свободную дорогу из Крыма ???
подарили РАШИСТАМ Почему не арестованы или не отправлены к Захарченко и моторыле все работнички сбу Херсонщины Это ли не ЗРАДА
Яким чином втік з України начальник Управління СБУ в Херсонській області Сергій Криворучко?!
Винних як завжди нема, Ярмак і Баков якось фантастично зникли після 24 лютого а потім також фантастично повернулись. І там де взяли Меведчука - по версії СБУ він мав перетинати річушку шириною 1.5 метри на лодці