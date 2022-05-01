ГБР расследует более 320 дел о госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует более 320 дел о государственной измене, в этих делах фигурируют и народные депутаты Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

По словам Сухачева, на 26 апреля зарегистрировано более 320 таких дел. Также он сообщил, что по этим делам фигурируют, в частности, народные депутаты.

Со своей стороны директор ДБР отказался называть фамилии депутатов, фигурирующих в этих делах.

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"Есть народные депутаты, но я не могу раскрывать тайну досудебного расследования и называть их фамилии, чтобы минимизировать возможные манипуляции", – подчеркнул Сухачев.