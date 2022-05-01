ДБР розслідує понад 320 справ про держзраду

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує більш ніж 320 справ про державну зраду, у цих справах фігурують і народні депутати України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українським Новинам" повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

За словами Сухачова, станом на 26 квітня зареєстровано понад 320 таких справ. Також він повідомив, що у цих справах фігурують, зокрема, народні депутати.

Зі свого боку, директор ДБР відмовився називати прізвища депутатів, які фігурують у цих справах.

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"Є народні депутати, але я не можу розкривати таємницю досудового розслідування і називати їхні прізвища, щоб мінімізувати можливі маніпуляції", - наголосив Сухачов.