Екснардеп ОПЗЖ Кива запропонував ударити ядерною ракетою по Львову: "Там сконцентроване все зло!". ВIДЕО

Екснардеп ОПЗЖ Ілля Кива запропонував вдарити по Львову тактичною ядерною зброєю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив, перебуваючи у студії кремлівського пропагандистського шоу в Москві.

На думку зрадника, Львів став головним логістичним центром, тож його треба знищити.

"Тут концентроване усе зло, проти якого відбувається спеціальна воєнна операція", - заявив Кива пропагандистам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кива попросив Путіна надати політичний притулок і громадянство РФ

пропаганда (2850) росія (67283) ядерна зброя (1206) державна зрада (1755) Кива Ілля (377)
Топ коментарі
+64
пристрелите вы уже эту лысую ******. по этому подонку статья и не одна плачет.
показати весь коментар
29.04.2022 16:26 Відповісти
+61
Як спиться тим, хто дав цьому одороблу кандидата наук?
показати весь коментар
29.04.2022 16:27 Відповісти
+58
Это животное продвигал Аваков. Оно "воевало" за Украину в 14 году. Оно было заместителем министра, депутатом. Помните кто его продвигал
показати весь коментар
29.04.2022 16:27 Відповісти
Вопрос к зеленым дебилам-почему вы не посадили этого дегенерата когда он был в Украине?Поводов и причин чтобы его упрятать за решетку было вагон и малая тележка.
29.04.2022 17:51 Відповісти
І цей недолюдок багато років годувався з рук Авакова.
29.04.2022 17:54 Відповісти
Этот должен висеть вниз головой🙃
29.04.2022 17:56 Відповісти
Це стратегічний колега авакова.
29.04.2022 17:57 Відповісти
Антон Геращенко, як бувший радник Авакова має напрягтись.
А цей кива ще намагався ганяти кримських татар, коли ті перешкоджали поставкам електрики у Крим в кінці 2015 року.
29.04.2022 19:26 Відповісти
я считаю с это лысой ****** надо сделать менхаузена посадить на ракету и отправить к ***** в бункер!
29.04.2022 18:08 Відповісти
Зло было сконцентрировано в яйцах у папки, когда мамку осеменял. На выходе получились Кивы.
29.04.2022 18:10 Відповісти
Куда санитары смотрят?
29.04.2022 18:11 Відповісти
Застрелились нарасие все санитары. Посмотрели на количество больных - 90% - и пустили себе пулю в висок.
29.04.2022 18:53 Відповісти
А вот тут вопросы к порошенко и к авакову.
29.04.2022 18:13 Відповісти
Ківу потрібно знищити фізично , так як воно ненавидить украінців тільки за те , що не дали йому зливати Украіну московітам !
За зраду , ця потвора отримував від ФСБшників , шалені гроші !
29.04.2022 18:15 Відповісти
Авакову там не гикається?
29.04.2022 18:17 Відповісти
Не удивлена
29.04.2022 18:18 Відповісти
Новости из потустроннего мира от лысого беса.
29.04.2022 18:24 Відповісти
Украинцы позволили этому вырости на своей земле... Как???
29.04.2022 18:25 Відповісти
Бооооо. Яке ж кончене.....
29.04.2022 18:25 Відповісти
Краще вдарити ядерною ракетою по квартирі доці зрадника, бо там росте таке саме зло, як ця ківа.
29.04.2022 18:27 Відповісти
Може вдарити Киву?
29.04.2022 18:55 Відповісти
я удивляюсь как он сбежал с психушки, ГДЕ БЫЛА ОХРАНА?
29.04.2022 19:11 Відповісти
Он охране залил глаза своим генетическим материалом ...
29.04.2022 19:20 Відповісти
Ну як вам "Народний депутат України"? Електорат ОПЗЖ, мабуть, у захваті.
29.04.2022 19:12 Відповісти
29.04.2022 19:19 Відповісти
А РОССИЯНИ НАГЛО УЖЕ ПО БЕЛАРУСИИ ТОПЧУТСЯ !!!
29.04.2022 19:22 Відповісти
29.04.2022 19:27 Відповісти
дрочило,наркет и обсос.бывший мусор не мент а мусор.и таких море.воевал в гостинице а не на передке.у почти вся партия такая была.довольны членососы кто за гречку голосовал?
29.04.2022 19:42 Відповісти
"Не будем брать Жириновских со стороны. Вырастим в своем коллективе "
29.04.2022 20:18 Відповісти
Что можно с екс мусора взять, ненавистника собственного народа
29.04.2022 20:30 Відповісти
Спочатку не міг підібрати слів, що це за чоловік, бо ж то не чоловік!
А потім дійшло, це ж ЕЛІТНЕ ХВОЙДО!!!
29.04.2022 22:05 Відповісти
А помните, как это чмо кива говорил, что он был даже контуженый, да вот только жаль, что не был убит!
29.04.2022 23:32 Відповісти
Этот придурок уже наверняка 9 грамм в голову заработал!!!!
29.04.2022 23:58 Відповісти
"Но, позвольте, как же он служил в очистке?"
30.04.2022 02:45 Відповісти
йой, та скоріш ми по твоїй сраці вдаримо ядерним гумовим членом, їбанько
01.05.2022 00:09 Відповісти
