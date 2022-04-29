Екснардеп ОПЗЖ Кива запропонував ударити ядерною ракетою по Львову: "Там сконцентроване все зло!". ВIДЕО

Екснардеп ОПЗЖ Ілля Кива запропонував вдарити по Львову тактичною ядерною зброєю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив, перебуваючи у студії кремлівського пропагандистського шоу в Москві.

На думку зрадника, Львів став головним логістичним центром, тож його треба знищити.

"Тут концентроване усе зло, проти якого відбувається спеціальна воєнна операція", - заявив Кива пропагандистам.

