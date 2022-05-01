Житель Харькова, укрываясь от обстрела в подвале, украл миллион гривен

Злоумышленник соблазнился сумкой женщины, в которой она держала все свои сбережения в сумме 30 тысяч долларов США и 100 тысяч гривен. Полиция вернула деньги владелице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба полиции Харьковской области.

"Пытался нажиться на чужом горе во время военного положения - полицейские Харькова задержали мужчину за кражу денег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 апреля в дежурную часть отдела полиции в Харьковской области поступило сообщение от оператора службы 102 о том, что из помещения подвала дома по проспекту Гагарина, где скрывалась от обстрелов потерпевшая, неизвестный похитил сумку с деньгами.

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Во время проведения следственно-оперативных мероприятий работники сектора криминальной полиции отдела полиции установили лицо, совершившее воровство. Им оказался 24-летний житель города Харькова. Он, скрываясь от обстрела в укрытии, прихватил не свою сумку.

"Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы", - отмечено в сообщении.