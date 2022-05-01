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Новости
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Житель Харькова, укрываясь от обстрела в подвале, украл миллион гривен

гроші

Злоумышленник соблазнился сумкой женщины, в которой она держала все свои сбережения в сумме 30 тысяч долларов США и 100 тысяч гривен. Полиция вернула деньги владелице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба полиции Харьковской области.

"Пытался нажиться на чужом горе во время военного положения - полицейские Харькова задержали мужчину за кражу денег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 апреля в дежурную часть отдела полиции в Харьковской области поступило сообщение от оператора службы 102 о том, что из помещения подвала дома по проспекту Гагарина, где скрывалась от обстрелов потерпевшая, неизвестный похитил сумку с деньгами.

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Во время проведения следственно-оперативных мероприятий работники сектора криминальной полиции отдела полиции установили лицо, совершившее воровство. Им оказался 24-летний житель города Харькова. Он, скрываясь от обстрела в укрытии, прихватил не свою сумку.

"Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы", - отмечено в сообщении.

обстрел (27626) Харьков (7546) хищение (679)


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Топ комментарии
+45
На фронті бути честь, а не покарання. Ми ж не кацапи.
На розмінування хай йде.
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01.05.2022 19:51
+9
а в тебе скильки, коли будеш рятувати своэ життя? це все що в неи е. за всежиття. затули пельку.
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01.05.2022 20:02
+5
У нас і завалів цілком вистачає - нехай йде розгрібати, якщо наші толєрасти полонених кацапів відмовляються використовувати з користю для держави.
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01.05.2022 20:19
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Отправить на фронт мудака !
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01.05.2022 19:45 Ответить
На фронті бути честь, а не покарання. Ми ж не кацапи.
На розмінування хай йде.
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01.05.2022 19:51 Ответить
У нас і завалів цілком вистачає - нехай йде розгрібати, якщо наші толєрасти полонених кацапів відмовляються використовувати з користю для держави.
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01.05.2022 20:19 Ответить
Це трохи негігієнічно!
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01.05.2022 20:19 Ответить
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01.05.2022 20:23 Ответить
интервью у олега царева?
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01.05.2022 20:41 Ответить
што?
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01.05.2022 21:02 Ответить
Щоб спорядження крав і перепродував?
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01.05.2022 22:11 Ответить
розміняйте 2 тис по гривні і запхайте в ..зад
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01.05.2022 19:51 Ответить
Ты хоть раз в жизни гривны то видел, латентный гей?
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01.05.2022 20:07 Ответить
Не пускайте Зеленського ховатись в підвал будівлі Національного банку України !
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01.05.2022 19:51 Ответить
Там і без зєлі в підвалі щодня «спускаються» золото-валютні резерви Нацбанку в екстренному порядку
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02.05.2022 07:40 Ответить
Познайомте мене Будь -ласка з тою жіночкою,яка носить в сумці
30 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень.
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01.05.2022 19:57 Ответить
а в тебе скильки, коли будеш рятувати своэ життя? це все що в неи е. за всежиття. затули пельку.
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01.05.2022 20:02 Ответить
Да, хороший способ позубоскалить. На уровне Петросяна.
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01.05.2022 20:10 Ответить
Пардон, ПОВОД.
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01.05.2022 20:11 Ответить
Уверен что хочешь её увидеть?

Идет грузин, видит впереди идет девушка.
- Дэвушка, а девушка, повернитесь,
- Ну дэвушка, повернитесь стольник дам.
- Ой, тыщу дам, только отвернись.
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01.05.2022 20:40 Ответить
ОТ **** ....
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01.05.2022 20:00 Ответить
Хто?
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01.05.2022 20:03 Ответить
*****..
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01.05.2022 20:05 Ответить
Чи це не мародер у такому випадку ?
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01.05.2022 20:08 Ответить
Я так розумію що у жіночки це гроші "на чорний день". Так він вже настав! Чом не виїхати на безпечну територію?
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01.05.2022 20:17 Ответить
Отпустите его по минному полю.
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01.05.2022 20:42 Ответить
Взять эту нечисть в плен, и отправить к оркам на обмен. Объяснить, что это их будущий президент.
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01.05.2022 21:04 Ответить
Ну откуда берутся эти Попандопуло?
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01.05.2022 22:49 Ответить
Вопрос риторический...
В школе оно наверняка учебники курило, вместо того чтобы по ним учится. А домашнее задание выполняло на подворотне, тыря мелочь по карманам.
А ближе к экзаменам точно в супермаркетах "знания" закрепляло.
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01.05.2022 23:32 Ответить
Якось дивно все це виглядяє, якщо правда. Виходить національна поіція почала працювати. Не зайвим було б отримати коментар цієї жінки, чи це вся сума грошей, що у неї вкрали
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02.05.2022 07:45 Ответить
 
 