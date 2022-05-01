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Новини
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Житель Харкова, ховаючись від обстрілу у підвалі, вкрав мільйон гривень

гроші

Зловмисник спокусився на сумку жінки, у якій вона тримала всі свої заощадження у сумі 30 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень. Поліція повернула гроші власниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба поліції Харківської області.

"Намагався нажитися на чужому горі під час воєнного стану – поліцейські Харкова затримали чоловіка за крадіжку грошей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 20 квітня до чергової частини відділу поліції в Харківській області надійшло повідомлення від оператора служби 102 про те, що з приміщення підвалу будинку по проспекту Гагаріна, де переховувалась від обстрілів потерпіла, невідомий викрав сумку з грошима.

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Під час проведення слідчо-оперативних заходів працівники сектора кримінальної поліції відділу поліції встановили особу, що скоїла крадіжку. Ним виявився 24-річний мешканець міста Харкова. Він, ховаючись від обстрілу в укритті, прихопив не свою сумку.

"Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі", - зазначено в повідомлення.

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Автор: 

обстріл (28973) Харків (5662) крадіжка (661)


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Топ коментарі
+45
На фронті бути честь, а не покарання. Ми ж не кацапи.
На розмінування хай йде.
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01.05.2022 19:51
+9
а в тебе скильки, коли будеш рятувати своэ життя? це все що в неи е. за всежиття. затули пельку.
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01.05.2022 20:02
+5
У нас і завалів цілком вистачає - нехай йде розгрібати, якщо наші толєрасти полонених кацапів відмовляються використовувати з користю для держави.
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01.05.2022 20:19
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01.05.2022 19:45 Відповісти
На фронті бути честь, а не покарання. Ми ж не кацапи.
На розмінування хай йде.
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01.05.2022 19:51 Відповісти
У нас і завалів цілком вистачає - нехай йде розгрібати, якщо наші толєрасти полонених кацапів відмовляються використовувати з користю для держави.
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01.05.2022 20:19 Відповісти
Це трохи негігієнічно!
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01.05.2022 20:19 Відповісти
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01.05.2022 20:23 Відповісти
интервью у олега царева?
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01.05.2022 20:41 Відповісти
што?
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01.05.2022 21:02 Відповісти
Щоб спорядження крав і перепродував?
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01.05.2022 22:11 Відповісти
розміняйте 2 тис по гривні і запхайте в ..зад
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01.05.2022 19:51 Відповісти
Ты хоть раз в жизни гривны то видел, латентный гей?
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01.05.2022 20:07 Відповісти
Не пускайте Зеленського ховатись в підвал будівлі Національного банку України !
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01.05.2022 19:51 Відповісти
Там і без зєлі в підвалі щодня «спускаються» золото-валютні резерви Нацбанку в екстренному порядку
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02.05.2022 07:40 Відповісти
Познайомте мене Будь -ласка з тою жіночкою,яка носить в сумці
30 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень.
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01.05.2022 19:57 Відповісти
а в тебе скильки, коли будеш рятувати своэ життя? це все що в неи е. за всежиття. затули пельку.
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01.05.2022 20:02 Відповісти
Да, хороший способ позубоскалить. На уровне Петросяна.
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01.05.2022 20:10 Відповісти
Пардон, ПОВОД.
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01.05.2022 20:11 Відповісти
Уверен что хочешь её увидеть?

Идет грузин, видит впереди идет девушка.
- Дэвушка, а девушка, повернитесь,
- Ну дэвушка, повернитесь стольник дам.
- Ой, тыщу дам, только отвернись.
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01.05.2022 20:40 Відповісти
ОТ **** ....
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01.05.2022 20:00 Відповісти
Хто?
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01.05.2022 20:03 Відповісти
*****..
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01.05.2022 20:05 Відповісти
Чи це не мародер у такому випадку ?
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01.05.2022 20:08 Відповісти
Я так розумію що у жіночки це гроші "на чорний день". Так він вже настав! Чом не виїхати на безпечну територію?
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01.05.2022 20:17 Відповісти
Отпустите его по минному полю.
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01.05.2022 20:42 Відповісти
Взять эту нечисть в плен, и отправить к оркам на обмен. Объяснить, что это их будущий президент.
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01.05.2022 21:04 Відповісти
Ну откуда берутся эти Попандопуло?
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01.05.2022 22:49 Відповісти
Вопрос риторический...
В школе оно наверняка учебники курило, вместо того чтобы по ним учится. А домашнее задание выполняло на подворотне, тыря мелочь по карманам.
А ближе к экзаменам точно в супермаркетах "знания" закрепляло.
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01.05.2022 23:32 Відповісти
Якось дивно все це виглядяє, якщо правда. Виходить національна поіція почала працювати. Не зайвим було б отримати коментар цієї жінки, чи це вся сума грошей, що у неї вкрали
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02.05.2022 07:45 Відповісти
 
 