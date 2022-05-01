Житель Харкова, ховаючись від обстрілу у підвалі, вкрав мільйон гривень

Зловмисник спокусився на сумку жінки, у якій вона тримала всі свої заощадження у сумі 30 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень. Поліція повернула гроші власниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба поліції Харківської області.

"Намагався нажитися на чужому горі під час воєнного стану – поліцейські Харкова затримали чоловіка за крадіжку грошей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 20 квітня до чергової частини відділу поліції в Харківській області надійшло повідомлення від оператора служби 102 про те, що з приміщення підвалу будинку по проспекту Гагаріна, де переховувалась від обстрілів потерпіла, невідомий викрав сумку з грошима.

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Під час проведення слідчо-оперативних заходів працівники сектора кримінальної поліції відділу поліції встановили особу, що скоїла крадіжку. Ним виявився 24-річний мешканець міста Харкова. Він, ховаючись від обстрілу в укритті, прихопив не свою сумку.

"Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі", - зазначено в повідомлення.

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