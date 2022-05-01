Игроки "Шахтера" вышли на матч с "Хайдуком" в футболках "Мы – "Азовсталь"
Игроки "Шахтера" Рината Ахметова на благотворительный матч с "Хайдуком" надели специальные футболки, чтобы напомнить миру об ответственность за людей на заводе "Азовсталь" и во всем Мариуполе. ⠀
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Металлургический комбинат "Азовсталь" подвергается постоянным бомбардировкам российских войск, в то время когда в его подвалах тысячи людей. Дети на "Азовстали" уже более 2 месяцев не видели солнца. У них заканчивается еда, у них мало воды, их пытаются убить. "Азовсталь" – это символ сопротивления и борьбы за жизнь!", - подчеркнули в пресс-службе клуба.
Напомним, в воскресенье, 1 мая, донецкий "Шахтер" провел очередной благотворительный матч своего евротура в поддержку Украины во время войны с российскими захватчиками Shakhtar Global Tour for Peace. Соперником команды Роберто Де Дзерби стал хорватский "Хайдук". Встреча завершилась боевой ничьей – 3:3.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку. Через цю угоду компанія втратила за один день близько 300 млн грн.
Із коментарів
- Ну может у него есть знакомые в руководстве страны?
- Це бізнес на крові чи ще ні? - 300 млн грн Zебанда подарувала Коломойському, а ви і далі збирайте по 10 гривень на ЗСУ."