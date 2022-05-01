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Новости Война
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Игроки "Шахтера" вышли на матч с "Хайдуком" в футболках "Мы – "Азовсталь"

шахтар

Игроки "Шахтера" Рината Ахметова на благотворительный матч с "Хайдуком" надели специальные футболки, чтобы напомнить миру об ответственность за людей на заводе "Азовсталь" и во всем Мариуполе. ⠀

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Металлургический комбинат "Азовсталь" подвергается постоянным бомбардировкам российских войск, в то время когда в его подвалах тысячи людей. Дети на "Азовстали" уже более 2 месяцев не видели солнца. У них заканчивается еда, у них мало воды, их пытаются убить. "Азовсталь" – это символ сопротивления и борьбы за жизнь!", - подчеркнули в пресс-службе клуба.

Напомним, в воскресенье, 1 мая, донецкий "Шахтер" провел очередной благотворительный матч своего евротура в поддержку Украины во время войны с российскими захватчиками Shakhtar Global Tour for Peace. Соперником команды Роберто Де Дзерби стал хорватский "Хайдук". Встреча завершилась боевой ничьей – 3:3.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 12-летний Дмитрий, переживший бомбардировку Мариуполя, забил победный гол за "Шахтер" в благотворительном матче. ВИДЕО

Мариуполь (5722) Шахтер (610) Азовсталь (377)


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Ахметов пиариться как может ).
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01.05.2022 20:02 Ответить
Це піар, а оце- патріотизм, не переплутайте.

"Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку. Через цю угоду компанія втратила за один день близько 300 млн грн.
Із коментарів
- Ну может у него есть знакомые в руководстве страны?
- Це бізнес на крові чи ще ні? - 300 млн грн Zебанда подарувала Коломойському, а ви і далі збирайте по 10 гривень на ЗСУ."
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01.05.2022 20:19 Ответить
ти рекламуєш рашистів, використовуючі ворожу символіку?
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01.05.2022 22:10 Ответить
ты чего больной?
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02.05.2022 05:10 Ответить
Маріуполь, Азовсталь це Україна. Більше не буде міст в облозі. Біда навчила
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01.05.2022 20:02 Ответить
Респект!
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01.05.2022 20:13 Ответить
каждый адекватный человек в мире-АЗОВСТАЛЬ!
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01.05.2022 21:03 Ответить
ну когда в Сирии Алеппо кацапы ровняли ты же не был Алеппо
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02.05.2022 05:11 Ответить
 
 