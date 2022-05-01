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Новини Війна
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Гравці "Шахтаря" вийшли на матч з "Хайдуком" у футболках "Ми – "Азовсталь"

шахтар

Гравці "Шахтаря" Ріната Ахметова на благодійний матч з "Хайдуком" вдягнули спеціальні футболки, щоб нагадати світу про відповідальність за людей на заводі "Азовсталь" та у всьому Маріуполі. ⠀

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Металургійний комбінат Азовсталь піддається постійним бомбардуванням російських військ, у той час коли в його підвалах тисячі людей. Діти на Азовсталі вже понад 2 місяці не бачили сонця. У них закінчується їжа, у них обмаль води, їх намагаються вбити. Азовсталь – це символ опору та боротьби за життя!" - підкреслили у пресслужбі клубу.

Нагадаємо, у неділю, 1 травня, донецький "Шахтар" провів черговий благодійний матч свого євротурну на підтримку України під час війни із російськими загарбниками Shakhtar Global Tour for Peace. Суперником команди Роберто Де Дзербі став хорватський "Хайдук". Зустріч завершилася бойовою нічиєю – 3:3.

Також дивіться: 12-річний Дмитро, який пережив бомбардування Маріуполя, забив переможний гол за "Шахтар" у благодійному матчі. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3241) Шахтар (176) Азовсталь (444)


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Ахметов пиариться как может ).
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01.05.2022 20:02 Відповісти
Це піар, а оце- патріотизм, не переплутайте.

"Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку. Через цю угоду компанія втратила за один день близько 300 млн грн.
Із коментарів
- Ну может у него есть знакомые в руководстве страны?
- Це бізнес на крові чи ще ні? - 300 млн грн Zебанда подарувала Коломойському, а ви і далі збирайте по 10 гривень на ЗСУ."
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01.05.2022 20:19 Відповісти
ти рекламуєш рашистів, використовуючі ворожу символіку?
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01.05.2022 22:10 Відповісти
ты чего больной?
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02.05.2022 05:10 Відповісти
Маріуполь, Азовсталь це Україна. Більше не буде міст в облозі. Біда навчила
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01.05.2022 20:02 Відповісти
Респект!
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01.05.2022 20:13 Відповісти
каждый адекватный человек в мире-АЗОВСТАЛЬ!
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01.05.2022 21:03 Відповісти
ну когда в Сирии Алеппо кацапы ровняли ты же не был Алеппо
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02.05.2022 05:11 Відповісти
 
 