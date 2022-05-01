Гравці "Шахтаря" вийшли на матч з "Хайдуком" у футболках "Ми – "Азовсталь"
Гравці "Шахтаря" Ріната Ахметова на благодійний матч з "Хайдуком" вдягнули спеціальні футболки, щоб нагадати світу про відповідальність за людей на заводі "Азовсталь" та у всьому Маріуполі. ⠀
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Металургійний комбінат Азовсталь піддається постійним бомбардуванням російських військ, у той час коли в його підвалах тисячі людей. Діти на Азовсталі вже понад 2 місяці не бачили сонця. У них закінчується їжа, у них обмаль води, їх намагаються вбити. Азовсталь – це символ опору та боротьби за життя!" - підкреслили у пресслужбі клубу.
Нагадаємо, у неділю, 1 травня, донецький "Шахтар" провів черговий благодійний матч свого євротурну на підтримку України під час війни із російськими загарбниками Shakhtar Global Tour for Peace. Суперником команди Роберто Де Дзербі став хорватський "Хайдук". Зустріч завершилася бойовою нічиєю – 3:3.
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"Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку. Через цю угоду компанія втратила за один день близько 300 млн грн.
Із коментарів
- Ну может у него есть знакомые в руководстве страны?
- Це бізнес на крові чи ще ні? - 300 млн грн Zебанда подарувала Коломойському, а ви і далі збирайте по 10 гривень на ЗСУ."