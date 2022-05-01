Линия боевого столкновения находится в 50 километрах от Кривого Рога, - Вилкул
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отчитался об очередной неделе противостояния российской агрессии по отношению к Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Вилкул отметил контролируемость ситуации в городе. Военная администрация и Вооруженные силы не подпустили врага в Кривой Рог.
"Кривой Рог вместе со всей страной борется и работает на победу. Ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе полностью контролируется ВСУ и военной администрацией. Линия боевых столкновений находится в Херсонской области – это 50 км от города. Протяженность линии фронта составляет более 100 километров", – объяснил глава.
Он также подчеркнул, что работа по укреплению рубежей Кривого Рога и региона ведется постоянно. В частности, строятся и усовершенствуются ранее построенные бастионы.
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демидів на ірпіні вистояв...
@donikroman
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https://twitter.com/donikroman/status/1520733499208126464 7 ч
и что там с 93-й бригадой?
Тільки дебіли слухають колискові арестовича чи кіма
Пройшло 90 років.
Русня робить те ж саме.
Це нація яка вміє тільки бухати,грабувати і вбивати.
І це не змінюється століттями.
Ми ніколи не були їм братами.
НІКОЛИ !! 😠
1932-1933 - другий
1946-1947 - третій
Страшенно перепрошую, я шо там шашлыкі ?
Такі да, чи все такі нє?
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279140258_517494573202713_3396086869198120118_n.jpg?stp=cp0_dst-jpg_e15_fr_q65&_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=1480c5&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=iyKL5nr0ueoAX9l-W_S&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=00_AT8cQGyFAcrIvCmcH9NrvwITP6QNeuVnpL6L5g0m9nCq9Q&oe=6274B8AE
Переглянь карту за останні 1,5 місяці. Та вони там стоять давно і щось пробують. ВСУ трохи їх відтіснили і все.
40-60 км від Кривого Рогу - це кордон Херсонщини.
А вілкулу лаври Кіма спокою не дають -він уже третій раз, якщо не помиляюсь, говорить про ці кілометри...