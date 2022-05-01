Лінія бойового зіткнення розташована за 50 кілометрів від Кривого Рогу, - Вілкул
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відзвітував про черговий тиждень протистояння російській агресії щодо України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму на тeлеграмі.
Вілкул наголосив на контрольованості ситуації в місті. Військова адміністрація і Збройні сили не підпустили ворога до Кривого Рогу.
"Кривий Ріг разом зі всією країною бореться і працює на перемогу. Ситуація в Кривому Розі та Криворізькому регіоні повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією. Лінія бойових зіткнень знаходиться у Херсонській області – це 50 км від міста. Протяжність лінії фронту складає понад 100 кілометрів", – пояснив очільник.
Він також наголосив, що робота з укріплення редутів Кривого Рогу та регіону ведеться постійно. Зокрема, будуються і вдосконалюються раніше збудовані бастіони.
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демидів на ірпіні вистояв...
@donikroman
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https://twitter.com/donikroman/status/1520733499208126464 7 ч
и что там с 93-й бригадой?
Тільки дебіли слухають колискові арестовича чи кіма
Пройшло 90 років.
Русня робить те ж саме.
Це нація яка вміє тільки бухати,грабувати і вбивати.
І це не змінюється століттями.
Ми ніколи не були їм братами.
НІКОЛИ !! 😠
1932-1933 - другий
1946-1947 - третій
Страшенно перепрошую, я шо там шашлыкі ?
Такі да, чи все такі нє?
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279140258_517494573202713_3396086869198120118_n.jpg?stp=cp0_dst-jpg_e15_fr_q65&_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=1480c5&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=iyKL5nr0ueoAX9l-W_S&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=00_AT8cQGyFAcrIvCmcH9NrvwITP6QNeuVnpL6L5g0m9nCq9Q&oe=6274B8AE
Переглянь карту за останні 1,5 місяці. Та вони там стоять давно і щось пробують. ВСУ трохи їх відтіснили і все.
40-60 км від Кривого Рогу - це кордон Херсонщини.
А вілкулу лаври Кіма спокою не дають -він уже третій раз, якщо не помиляюсь, говорить про ці кілометри...