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Лінія бойового зіткнення розташована за 50 кілометрів від Кривого Рогу, - Вілкул

вілкул

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відзвітував про черговий тиждень протистояння російській агресії щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму на тeлеграмі.

Вілкул наголосив на контрольованості ситуації в місті. Військова адміністрація і Збройні сили не підпустили ворога до Кривого Рогу.

"Кривий Ріг разом зі всією країною бореться і працює на перемогу. Ситуація в Кривому Розі та Криворізькому регіоні повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією. Лінія бойових зіткнень знаходиться у Херсонській області – це 50 км від міста. Протяжність лінії фронту складає понад 100 кілометрів", – пояснив очільник.

Він також наголосив, що робота з укріплення редутів Кривого Рогу та регіону ведеться постійно. Зокрема, будуються і вдосконалюються раніше збудовані бастіони.


Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні три доби війська РФ значно збільшили інтенсивність артобстрілів, були спроби штурму лінії фронту, бої йдуть за 40-60 км від Кривого Рогу, - Вілкул

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Дніпропетровська область (3826)


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Топ коментарі
+34
Русня влаштувала голодомор в Україні в 32-32 роках забираючі зерно в українців та вбиваючі їх.

Пройшло 90 років.

Русня робить те ж саме.

Це нація яка вміє тільки бухати,грабувати і вбивати.
І це не змінюється століттями.

Ми ніколи не були їм братами.

НІКОЛИ !! 😠
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01.05.2022 22:07
+27
126 км. город,4 линии обороны,карьеры и "отвалы"-это смерть для кацапов,реальная смерть.
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01.05.2022 22:01
+24
Роман Донік

@donikroman

·
https://twitter.com/donikroman/status/1520733499208126464 7 ч



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01.05.2022 22:19
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126 км. город,4 линии обороны,карьеры и "отвалы"-это смерть для кацапов,реальная смерть.
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01.05.2022 22:01 Відповісти
Вилкул сам все сдаст
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01.05.2022 22:03 Відповісти
Звідки інфа?
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01.05.2022 22:09 Відповісти
из генерального штаба
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01.05.2022 22:40 Відповісти
міст у суджі втомився, а от дамба каховської гес ні.. втомлена ****** унеможливить використання мосту у херсоні та подачі води в крим...
демидів на ірпіні вистояв...
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02.05.2022 00:36 Відповісти
Та да крендель стремный вызывает опасения.
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01.05.2022 22:11 Відповісти
Под Мариуполем 8 лет рылись,копали...Широкино снесли, чтоб позиции улучшить....и? При первых обстрелах притянули технику под 48 ю школу и начало поилетать... Потом стянули все в Азовсталь...в результате окуппанту достались жители в руинах
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02.05.2022 05:34 Відповісти
Ну будем надеяться хоть поняли наконец что защита не в копании а в восстановлении яо.
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02.05.2022 08:15 Відповісти
...якось не дуже гармонізує з вечірніми заспокійливими казочками Арестовича...
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01.05.2022 22:05 Відповісти
Слухати казки Арестовіча - себе не поважать.
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01.05.2022 22:16 Відповісти
Роман Донік

@donikroman

·
https://twitter.com/donikroman/status/1520733499208126464 7 ч



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01.05.2022 22:19 Відповісти
А що хтось у нас вірить тому що каже Арестович?
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01.05.2022 22:30 Відповісти
Не поверите, но для некоторых Арестович - это истина в последней инстанции
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01.05.2022 22:51 Відповісти
Т1льки п1дстаркуват1 курви в1рять цьому аферисту 1 тупоголов1 мужики. А ще, його дуже ц1нуе Ермак 1 Зеленський, а якщо не так, то чого не вижене?
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01.05.2022 23:57 Відповісти
Нагадайте, що такого відбулось що не прогнозував Арестович ? Чи навпаки ? ЗІ Справді, не можу зрозуміти суть претензій до нього
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02.05.2022 00:07 Відповісти
он не говорит об потерях на отдельных участках особенно в луганской области и в районе Мариуполя -как буд-то наших там нет и не было никогда
и что там с 93-й бригадой?
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02.05.2022 06:53 Відповісти
Не знаю як кого, а мене цей губошльоб бісить. Це він писав ще 18.04
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02.05.2022 21:14 Відповісти
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02.05.2022 21:15 Відповісти
ми знаємо що важко
Тільки дебіли слухають колискові арестовича чи кіма
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01.05.2022 22:55 Відповісти
ничего мы не знаем так как информацию реальную никто не дает..
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02.05.2022 06:54 Відповісти
Это обычная практика при военных действиях. Все понимают, что гибнут наши воины ,обо всех будут помнить поименно всегда. Тебе легче будет снится когда каждый день будут конкретизировать- погибло 250 воинов пофамильно, кому оторвало голову, кого разорвало на части , сколько сгорело в танке - и лично тебе присылать фото , что бы бы кайфовал. Никто, никогда не забудет ни одного нашего Героя их всегда будут помнить.
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02.05.2022 07:28 Відповісти
Арестович врет украинцам только зачем? ему же потом за вранье сами солдаты будут епало бить
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02.05.2022 06:51 Відповісти
Русня влаштувала голодомор в Україні в 32-32 роках забираючі зерно в українців та вбиваючі їх.

Пройшло 90 років.

Русня робить те ж саме.

Це нація яка вміє тільки бухати,грабувати і вбивати.
І це не змінюється століттями.

Ми ніколи не були їм братами.

НІКОЛИ !! 😠
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01.05.2022 22:07 Відповісти
1932- Косіор . 2022 - Зеленський .
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01.05.2022 22:13 Відповісти
це не нація ,а збіговисько нащадків монголотатарви.
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01.05.2022 22:15 Відповісти
вони влаштували голодомор одразу як прийшли - 1921-1923 рр - перший.
1932-1933 - другий
1946-1947 - третій
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01.05.2022 22:16 Відповісти
АМИНЬ!!!
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01.05.2022 22:40 Відповісти
95 квартал Кривого Рогу не повинен постраждати . Це як Краная площа для Москви .
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01.05.2022 22:10 Відповісти
Потримати 3 дні голодним Юзіка а потім до кацапів закинути.Він їх усіх зжере.
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01.05.2022 22:16 Відповісти
Теж ж саме якщо когось без білих доріжок залишити .
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01.05.2022 22:22 Відповісти
невже Юзік воює?
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01.05.2022 22:28 Відповісти
с холодильником
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01.05.2022 22:42 Відповісти
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
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01.05.2022 22:10 Відповісти
нехай і в вас і в нас все буде гаразд...
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01.05.2022 22:25 Відповісти
Наталочка Биховець

Страшенно перепрошую, я шо там шашлыкі ?
Такі да, чи все такі нє?

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279140258_517494573202713_3396086869198120118_n.jpg?stp=cp0_dst-jpg_e15_fr_q65&_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=1480c5&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=iyKL5nr0ueoAX9l-W_S&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=00_AT8cQGyFAcrIvCmcH9NrvwITP6QNeuVnpL6L5g0m9nCq9Q&oe=6274B8AE
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01.05.2022 22:35 Відповісти
ТЫ ЕЩЁ РАЗЖЫРНЕЕШЬ ))))))))))))))
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02.05.2022 09:10 Відповісти
плохая новость. Так близко к КГ - очень опасно....
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01.05.2022 22:56 Відповісти
Ох, Женя, Женя....
Переглянь карту за останні 1,5 місяці. Та вони там стоять давно і щось пробують. ВСУ трохи їх відтіснили і все.
40-60 км від Кривого Рогу - це кордон Херсонщини.
А вілкулу лаври Кіма спокою не дають -він уже третій раз, якщо не помиляюсь, говорить про ці кілометри...

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01.05.2022 23:04 Відповісти
Не знаю(Я б на місці верховного головнокомандувача зняв би цього керівника ,оскільки репутація його зовсім не надійною була до війни,й невідомо ,що може викинути зараз(
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01.05.2022 23:02 Відповісти
Такі міста під наглядом військових. Мер є просто мер.
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01.05.2022 23:26 Відповісти
Репутація очень не очень, но пенсионери голосуют, а вілкули заполонили город мапамі і обложили арендой. Город вілкул укрепил сильно, даже более того. Кацапам даже приблизится не дадут. Знаю,тому кажу.
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02.05.2022 00:58 Відповісти
Классно Зеленский удержал две дороги из Крыма и россияне не зашли и проблем не возникло?
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02.05.2022 01:08 Відповісти
И ПУТИНА В ЖОПУ ****** И ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ !)
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02.05.2022 09:06 Відповісти
КТО НИБУДЬ УБЕРИТЕ ВИЛКУЛОВ !!!
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02.05.2022 09:07 Відповісти
БО ВОНИ ЧЕКАЮТЬ !)
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02.05.2022 09:08 Відповісти
 
 