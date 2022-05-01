Лінія бойового зіткнення розташована за 50 кілометрів від Кривого Рогу, - Вілкул

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відзвітував про черговий тиждень протистояння російській агресії щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму на тeлеграмі.

Вілкул наголосив на контрольованості ситуації в місті. Військова адміністрація і Збройні сили не підпустили ворога до Кривого Рогу.

"Кривий Ріг разом зі всією країною бореться і працює на перемогу. Ситуація в Кривому Розі та Криворізькому регіоні повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією. Лінія бойових зіткнень знаходиться у Херсонській області – це 50 км від міста. Протяжність лінії фронту складає понад 100 кілометрів", – пояснив очільник.

Він також наголосив, що робота з укріплення редутів Кривого Рогу та регіону ведеться постійно. Зокрема, будуються і вдосконалюються раніше збудовані бастіони.



Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні три доби війська РФ значно збільшили інтенсивність артобстрілів, були спроби штурму лінії фронту, бої йдуть за 40-60 км від Кривого Рогу, - Вілкул