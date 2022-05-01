Труханов призвал эвакуированных одесситов, пока не возвращаться в город
За время активной фазы войны из Одессы уехали около 200 тысяч человек — преимущественно женщины и дети — но сейчас многие местные жители возвращаются, что делать пока рано, потому что опасность никуда не исчезла.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Одессы Геннадий Труханов сказал в интервью изданию LB.
"К сожалению, такие перспективы, что обстрелы будут происходить чаще. Поэтому возвращаться опасно. Ну, знаете как - лето, море, все хотят отдыхать, заскучали за своим городом, за атмосферой и едут. Но мы говорим, что ехать опасно: подумайте о детях , о безопасности", - объяснил он и предостерег других украинцев от поездки на любимый курорт.
Кроме того, мэр отметил, что привычного отдыха из-за войны не будет: и побережье, и акватория вблизи Одессы заминированы. Труханов рассказал, что после затопления российского крейсера Москва угроза с моря снизилась, хотя и не исчезла полностью.
Сейчас защитники области активно укрепляют сухопутные подступы к региону, чтобы россияне не смогли добраться до Одессы со стороны Вознесенска, Николаева и Херсона.
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Придется - нажарим из орков Пусть даже завтра
А шашлык , повторюсь, - при необходимости - из орков
Вилкул профессионально обороняет Кривой Рог, Терехов в Харькове прямо чуть ли бандеровцем стал, также и Труханов не сдал Одессу и даже помогает своей теробороне.
Видимо, здесь та ситуация, о которой в фильме "Крёстный отец" говорил главный герой - пуля очень многое меняет в голове, даже если она попала в задницу.
Русский мир, за который так топили эти политики, показал себя во всей красе и, видимо, побудил их как-то пересмотреть свои взгляды.