Труханов призвал эвакуированных одесситов, пока не возвращаться в город

За время активной фазы войны из Одессы уехали около 200 тысяч человек — преимущественно женщины и дети — но сейчас многие местные жители возвращаются, что делать пока рано, потому что опасность никуда не исчезла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Одессы Геннадий Труханов сказал в интервью изданию LB.

"К сожалению, такие перспективы, что обстрелы будут происходить чаще. Поэтому возвращаться опасно. Ну, знаете как - лето, море, все хотят отдыхать, заскучали за своим городом, за атмосферой и едут. Но мы говорим, что ехать опасно: подумайте о детях , о безопасности", - объяснил он и предостерег других украинцев от поездки на любимый курорт.

Кроме того, мэр отметил, что привычного отдыха из-за войны не будет: и побережье, и акватория вблизи Одессы заминированы. Труханов рассказал, что после затопления российского крейсера Москва угроза с моря снизилась, хотя и не исчезла полностью.

Сейчас защитники области активно укрепляют сухопутные подступы к региону, чтобы россияне не смогли добраться до Одессы со стороны Вознесенска, Николаева и Херсона.

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