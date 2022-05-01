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Новости Агрессия России против Украины Война
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Труханов призвал эвакуированных одесситов, пока не возвращаться в город

труханов,геннадий

За время активной фазы войны из Одессы уехали около 200 тысяч человек — преимущественно женщины и дети — но сейчас многие местные жители возвращаются, что делать пока рано, потому что опасность никуда не исчезла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Одессы Геннадий Труханов сказал в интервью изданию LB.

"К сожалению, такие перспективы, что обстрелы будут происходить чаще. Поэтому возвращаться опасно. Ну, знаете как - лето, море, все хотят отдыхать, заскучали за своим городом, за атмосферой и едут. Но мы говорим, что ехать опасно: подумайте о детях , о безопасности", - объяснил он и предостерег других украинцев от поездки на любимый курорт.

Кроме того, мэр отметил, что привычного отдыха из-за войны не будет: и побережье, и акватория вблизи Одессы заминированы. Труханов рассказал, что после затопления российского крейсера Москва угроза с моря снизилась, хотя и не исчезла полностью.

Сейчас защитники области активно укрепляют сухопутные подступы к региону, чтобы россияне не смогли добраться до Одессы со стороны Вознесенска, Николаева и Херсона.

Также читайте: В Одессе оккупанты готовили провокации ко 2 мая, - Центр противодействия дезинформации

Одесса (7915) эвакуация (2093) Труханов Геннадий (317)


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Топ комментарии
+13
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01.05.2022 23:16
+7
Одесса, держись! мы с Вами!
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01.05.2022 23:17
+6
Спасибо, мы будем держаться. Обязательно!!!
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01.05.2022 23:21
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01.05.2022 23:16 Ответить
Одесса, держись! мы с Вами!
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01.05.2022 23:17 Ответить
Спасибо, мы будем держаться. Обязательно!!!
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01.05.2022 23:21 Ответить
в Одессе в соответствии с многолетними правилами через 38 минут начинается сезон шашлыков, к чему нас призывал В. А. Зеленский
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01.05.2022 23:22 Ответить
Шашлыки уже были. Сегодня.

Придется - нажарим из орков Пусть даже завтра
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01.05.2022 23:31 Ответить
Ну нажарили мы этих шашлыков, а как вспомнили, что война, что у многих нет воды,чтобы попить, многие не знают, что завтра будут кушать, то этот шашлык не лезет в горло. Это был мой последний шашлык. Следующий после войны, если выживу. Слава Украине и ее защитникам!
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01.05.2022 23:47 Ответить
На тех, кто жарил шашлык, посмотрела с "дорожки здоровья" . Просто после плетения сеток для ВСУ нужно было размять ноги, спину, голову...

А шашлык , повторюсь, - при необходимости - из орков
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02.05.2022 00:00 Ответить
Шашлик по Одеські.
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02.05.2022 00:29 Ответить
Мальчік в трусіках таке існує.
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02.05.2022 03:29 Ответить
Первая неделя мая ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ !!!! Одесса , не пренебрегайте тревогами !!!!!
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01.05.2022 23:44 Ответить
Вопрос только один - почему Труха ЕЩЕ не в СИЗО.
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02.05.2022 00:00 Ответить
Да как-то война изменила некоторых мэров и политиков.
Вилкул профессионально обороняет Кривой Рог, Терехов в Харькове прямо чуть ли бандеровцем стал, также и Труханов не сдал Одессу и даже помогает своей теробороне.
Видимо, здесь та ситуация, о которой в фильме "Крёстный отец" говорил главный герой - пуля очень многое меняет в голове, даже если она попала в задницу.
Русский мир, за который так топили эти политики, показал себя во всей красе и, видимо, побудил их как-то пересмотреть свои взгляды.
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02.05.2022 00:22 Ответить
Бо він усім підходить. Яка б влада не була, він з нею співпрацює. Поклав плитку, поклав половину тенедру до кишені, так усім виброцям підходить. Ангерт звісно не проти, це його людина.
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02.05.2022 00:29 Ответить
Надеюсь у вас в Одессе уже не осталось центнерных бабищ, а то при эвакуации намучитесь вы сними...
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02.05.2022 08:24 Ответить
Калоборант , временно перекрашенный. Росийская консерва, ждущая своих хозяевов, чтоб открыться.
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20.06.2022 09:43 Ответить
 
 