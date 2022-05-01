Труханов закликав одеситів, які евакуювалися, поки не повертатися до міста

За час активної фази війни з Одеси виїхали близько 200 тисяч людей — переважно жінки та діти — але нині багато місцевих жителів повертаються, що робити поки зарано, бо небезпека нікуди не зникла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Одеси Геннадій Труханов сказав в інтерв'ю виданню LB.

"На жаль, такі перспективи, що обстріли відбуватимуться частіше. Тому повертатися небезпечно. Ну, знаєте як - літо, море, всі хочуть відпочивати, занудьгували за своїм містом, за атмосферою і їдуть. Але ми говоримо, що їхати небезпечно: подумайте про дітей, про безпеку", - пояснив він та застеріг інших українців від поїздки на улюблений курорт.

Крім того, мер зазначив, що звичного відпочинку через війну не буде: і узбережжя, і акваторія поблизу Одеси заміновані. Труханов розповів, що після затоплення російського крейсера Москва загроза з моря зменшилася, хоча й не зникла повністю.

Зараз захисники області активно зміцнюють сухопутні підступи до регіону, щоб росіяни не змогли дістатися Одеси з боку Вознесенська, Миколаєва та Херсона.

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