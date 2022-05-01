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Труханов закликав одеситів, які евакуювалися, поки не повертатися до міста

труханов,геннадий

За час активної фази війни з Одеси виїхали близько 200 тисяч людей — переважно жінки та діти — але нині багато місцевих жителів повертаються, що робити поки зарано, бо небезпека нікуди не зникла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Одеси Геннадій Труханов сказав в інтерв'ю виданню LB.

"На жаль, такі перспективи, що обстріли відбуватимуться частіше. Тому повертатися небезпечно. Ну, знаєте як - літо, море, всі хочуть відпочивати, занудьгували за своїм містом, за атмосферою і їдуть. Але ми говоримо, що їхати небезпечно: подумайте про дітей, про безпеку", - пояснив він та застеріг інших українців від поїздки на улюблений курорт.

Крім того, мер зазначив, що звичного відпочинку через війну не буде: і узбережжя, і акваторія поблизу Одеси заміновані. Труханов розповів, що після затоплення російського крейсера Москва загроза з моря зменшилася, хоча й не зникла повністю.

Зараз захисники області активно зміцнюють сухопутні підступи до регіону, щоб росіяни не змогли дістатися Одеси з боку Вознесенська, Миколаєва та Херсона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі окупованого РФ Придністров'я тікають до Одеси, бо довіряють ЗСУ, - Братчук

Автор: 

Одеса (5492) евакуація (2333) Труханов Геннадій (380)


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Топ коментарі
+13
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01.05.2022 23:16
+7
Одесса, держись! мы с Вами!
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01.05.2022 23:17
+6
Спасибо, мы будем держаться. Обязательно!!!
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01.05.2022 23:21
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01.05.2022 23:16 Відповісти
Одесса, держись! мы с Вами!
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01.05.2022 23:17 Відповісти
Спасибо, мы будем держаться. Обязательно!!!
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01.05.2022 23:21 Відповісти
в Одессе в соответствии с многолетними правилами через 38 минут начинается сезон шашлыков, к чему нас призывал В. А. Зеленский
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01.05.2022 23:22 Відповісти
Шашлыки уже были. Сегодня.

Придется - нажарим из орков Пусть даже завтра
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01.05.2022 23:31 Відповісти
Ну нажарили мы этих шашлыков, а как вспомнили, что война, что у многих нет воды,чтобы попить, многие не знают, что завтра будут кушать, то этот шашлык не лезет в горло. Это был мой последний шашлык. Следующий после войны, если выживу. Слава Украине и ее защитникам!
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01.05.2022 23:47 Відповісти
На тех, кто жарил шашлык, посмотрела с "дорожки здоровья" . Просто после плетения сеток для ВСУ нужно было размять ноги, спину, голову...

А шашлык , повторюсь, - при необходимости - из орков
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02.05.2022 00:00 Відповісти
Шашлик по Одеські.
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02.05.2022 00:29 Відповісти
Мальчік в трусіках таке існує.
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02.05.2022 03:29 Відповісти
Первая неделя мая ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ !!!! Одесса , не пренебрегайте тревогами !!!!!
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01.05.2022 23:44 Відповісти
Вопрос только один - почему Труха ЕЩЕ не в СИЗО.
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02.05.2022 00:00 Відповісти
Да как-то война изменила некоторых мэров и политиков.
Вилкул профессионально обороняет Кривой Рог, Терехов в Харькове прямо чуть ли бандеровцем стал, также и Труханов не сдал Одессу и даже помогает своей теробороне.
Видимо, здесь та ситуация, о которой в фильме "Крёстный отец" говорил главный герой - пуля очень многое меняет в голове, даже если она попала в задницу.
Русский мир, за который так топили эти политики, показал себя во всей красе и, видимо, побудил их как-то пересмотреть свои взгляды.
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02.05.2022 00:22 Відповісти
Бо він усім підходить. Яка б влада не була, він з нею співпрацює. Поклав плитку, поклав половину тенедру до кишені, так усім виброцям підходить. Ангерт звісно не проти, це його людина.
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02.05.2022 00:29 Відповісти
Надеюсь у вас в Одессе уже не осталось центнерных бабищ, а то при эвакуации намучитесь вы сними...
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02.05.2022 08:24 Відповісти
Калоборант , временно перекрашенный. Росийская консерва, ждущая своих хозяевов, чтоб открыться.
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20.06.2022 09:43 Відповісти
 
 