Труханов закликав одеситів, які евакуювалися, поки не повертатися до міста
За час активної фази війни з Одеси виїхали близько 200 тисяч людей — переважно жінки та діти — але нині багато місцевих жителів повертаються, що робити поки зарано, бо небезпека нікуди не зникла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Одеси Геннадій Труханов сказав в інтерв'ю виданню LB.
"На жаль, такі перспективи, що обстріли відбуватимуться частіше. Тому повертатися небезпечно. Ну, знаєте як - літо, море, всі хочуть відпочивати, занудьгували за своїм містом, за атмосферою і їдуть. Але ми говоримо, що їхати небезпечно: подумайте про дітей, про безпеку", - пояснив він та застеріг інших українців від поїздки на улюблений курорт.
Крім того, мер зазначив, що звичного відпочинку через війну не буде: і узбережжя, і акваторія поблизу Одеси заміновані. Труханов розповів, що після затоплення російського крейсера Москва загроза з моря зменшилася, хоча й не зникла повністю.
Зараз захисники області активно зміцнюють сухопутні підступи до регіону, щоб росіяни не змогли дістатися Одеси з боку Вознесенська, Миколаєва та Херсона.
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Придется - нажарим из орков Пусть даже завтра
А шашлык , повторюсь, - при необходимости - из орков
Вилкул профессионально обороняет Кривой Рог, Терехов в Харькове прямо чуть ли бандеровцем стал, также и Труханов не сдал Одессу и даже помогает своей теробороне.
Видимо, здесь та ситуация, о которой в фильме "Крёстный отец" говорил главный герой - пуля очень многое меняет в голове, даже если она попала в задницу.
Русский мир, за который так топили эти политики, показал себя во всей красе и, видимо, побудил их как-то пересмотреть свои взгляды.