Жителі окупованого РФ Придністров'я тікають до Одеси, бо довіряють ЗСУ, - Братчук
Після провокацій в окупованому Росією Придністров’ї мешканці звідти почали втікати в Молдову чи навіть в Одесу.
Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів в ефірі 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
За словами Братчука, багато придністровців після провокацій почали втікати. Частина з них вирушила в бік Молдови, а частина – до Одеси.
"Люди зізнаються, що їдуть в Україну, бо в нас гарант під час війни – це Збройні Сили України. Вони розуміють: те, що там відбувається – це підготовка до певного плацдарму для, можливо, і збройних провокацій проти України", – пояснив речник Одеської ОВА.
Топ коментарі
+60 Robert Olsen
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+54 Максім ХОЙ #398010
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+47 Белла Богун
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Варонеж сосем абіделся
І міняти нічого не хочуть - їм там добре.
А почався шухер - гроші, ноги в зуби - і - "нет там ліц призивного возраста"
Недавно був репортаж про двох таджиків-корегувальників з українськими паспортами.
Своєї наволочі повно...
и никогда не было
Про цеhttps://t.me/Pravda_Gerashchenko/16171 повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
"Путин готовит нападение из Приднестровья на 2 мая | Из Крыма начинается бегство из-за успехов ВСУ"
https://www.youtube.com/watch?v=ZhiO3gWJ6FU
разве пункты пропуска через украинский кордон с Приднестровьем ещё не закрыты? что наши контрабасисты ещё не нажрались?
Вот читаю и бред какой-то…