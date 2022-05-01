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Новини
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Жителі окупованого РФ Придністров'я тікають до Одеси, бо довіряють ЗСУ, - Братчук

придністров'я

Після провокацій в окупованому Росією Придністров’ї мешканці звідти почали втікати в Молдову чи навіть в Одесу.

Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів в ефірі 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За словами Братчука, багато придністровців після провокацій почали втікати. Частина з них вирушила в бік Молдови, а частина – до Одеси.

"Люди зізнаються, що їдуть в Україну, бо в нас гарант під час війни – це Збройні Сили України. Вони розуміють: те, що там відбувається – це підготовка до певного плацдарму для, можливо, і збройних провокацій проти України", – пояснив речник Одеської ОВА.

Читайте: "Звернення до Путіна" та "теракти з майбутнього". РФ готує провокації в "ПМР" на травневі свята, - ГУР МО. ФОТО

Автор: 

Одеса (5492) Придністров’я (474) Братчук Сергій (147)


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Топ коментарі
+60
Мені це не подобається. Можуть проникнути всілякі покидьки.
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01.05.2022 15:14
+54
А в нашем любимом Белгороде сегодня опять,много тайного и не разгаданного.
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01.05.2022 15:13
+47
Ще й пару ДРГ спробують під виглядом біженців заслати.
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01.05.2022 15:14
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А в нашем любимом Белгороде сегодня опять,много тайного и не разгаданного.
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01.05.2022 15:13 Відповісти
Отдельные "хлопки" перерастают в "аплодисменты"?
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01.05.2022 15:23 Відповісти
наразі чекаємо бурних оплесків
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01.05.2022 15:31 Відповісти
бурхливих і тривалих, які місцями переходять у овації)))
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01.05.2022 15:55 Відповісти
российские тг-каналы пишут, что, предположительно, взорваны военные склады в Томаровке.
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01.05.2022 15:38 Відповісти
Аяяяй!
Варонеж сосем абіделся
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01.05.2022 15:26 Відповісти
ай, старшина, вьі все обещаєтє, обєщаєтє..
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01.05.2022 15:32 Відповісти
Це Бавовна, вони Обирають Папу Білгородського
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01.05.2022 15:32 Відповісти
Ляпота!!!
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01.05.2022 15:57 Відповісти
что-то произошло
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01.05.2022 17:10 Відповісти
Наступає Курська народна республіка. Скоро буряти з Бурятської НР підтягнуться
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01.05.2022 21:31 Відповісти
Мені це не подобається. Можуть проникнути всілякі покидьки.
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01.05.2022 15:14 Відповісти
там 80% ПМР мають або молдовські, або українські паспорти. Як їх не пускати, якщо вони де юре наші громадяни???
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01.05.2022 15:22 Відповісти
Ото ж і проблема, що розкидалися українськими паспортами як непотрібом усіляким машам гайдар та новінським,.
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01.05.2022 15:50 Відповісти
Ну так у Ермака проверь паспорт для начала, борец со шпионами.
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01.05.2022 17:45 Відповісти
А я дЄрмака не призначав і того хто його призначав не обирав.
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01.05.2022 20:44 Відповісти
Молча. А если и пускать, то после тщательный проверок. У жителей ОРДЛО тоже наши паспорта и что.
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01.05.2022 15:56 Відповісти
А де-факто агенти Рашки?
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01.05.2022 15:59 Відповісти
Ну как раз к 2-му мая подоспеют.
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01.05.2022 16:21 Відповісти
А что 2 го Мая?
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01.05.2022 17:46 Відповісти
Пусть одесситы рассказывает.
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01.05.2022 21:00 Відповісти
Ще й пару ДРГ спробують під виглядом біженців заслати.
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01.05.2022 15:14 Відповісти
Вот именно, что с этими "беженцами" может понабежать к нам всякого мусора. Кстати а сами у себя дома они не хотят порядок навести или имея по 3-5 паспортов лучше сбежать?...
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01.05.2022 15:17 Відповісти
Что значит "у себя порядок навести"? Выгнать рф войска? Так они молятся на них. Но, самое главное- информация из области фантазий. Количество вьезжающих-мизерное, там говорить не о чем.
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01.05.2022 15:27 Відповісти
так і дишалися б вдома молитися. якого фіга до нас тікають ховатися від своїх ікон?
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01.05.2022 15:49 Відповісти
В ПМР 362 тисячі населення по списку. І всі без винятку дебіли. Всі!!! - 30 років живуть в задрипаному совку...
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01.05.2022 16:27 Відповісти
Не все, но большинство. И есть свои политзаключенные, те которых не убили. Недавно одного зарубили саперной лопаткой. Никто не возмутился. Ни Запад ни Украина, всем все равно. Так что не удивляйся такому большинсиву.
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01.05.2022 17:57 Відповісти
не возмутились потому что никто об этом не знал а во вторых это окупированная територрия и за все действия отвечает рашка
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02.05.2022 01:19 Відповісти
Та там всі або торгаші, або контрабандисти.
І міняти нічого не хочуть - їм там добре.
А почався шухер - гроші, ноги в зуби - і - "нет там ліц призивного возраста"
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01.05.2022 15:29 Відповісти
вони можуть бути диверсантами для завтрашніх провокацій, АЛЬО гараж ви там що з глузду з'їхали придрисню пускати!
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01.05.2022 15:15 Відповісти
там 40% приднестровья с украинскими паспортами
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01.05.2022 15:17 Відповісти
Тем более
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01.05.2022 15:21 Відповісти
Ну а як ти це собі уявляєш? Не впускати в Україну, громадян України з українським паспортом?
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01.05.2022 15:31 Відповісти
У нас в Україні гандони з українськими паспортами спокійно співпрацюють з ворогом: здають проукраїнськи налаштованих громадян (а іноді й катують/вбивають) і наводять ворожу арту. А тут якісь гастролери під час гарячої фази війни. На заборі написано "***" - а там дошки. Значить, враховуючи те, звідки вони лізуть, треба перестраховуватись: певний час утримувати їх в одному місці під наглядом (як це було з новоприбулими під час карантину) і перевіряти їх на вшивість (хто, як, де, чому, з ким). Те, що в них українські паспорти, не робить з них законослухняних громадян і не знімає підозру у можливій співпраці з ворогом.
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01.05.2022 16:00 Відповісти
Кацапенко, ты хоть в курсе что в приднестровье около 40 000 тысяч украинских беженцев?
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01.05.2022 18:07 Відповісти
sorry , сер, а поясніть звідкіля вони там узялися , українські біженці ??
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01.05.2022 18:24 Відповісти
Да вот представь себе, причем в основном женщины и дети. Мир он не черно-белый, там далеко не все идиоты. Ты думаешь что последние взрывы устроили россияне без единого погибшего? Я больше думаю что это было сделано местным руководством которое отчаянно пытается выйти сухим из воды и нашло вескую причину отменить массовые скопления людей на майские праздники которые сразу же отменили. Это попытка избежать терактов которые планировали россияне на эти дни уже с реальными жертвами.
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01.05.2022 19:18 Відповісти
саме час розібратися, звідки у них українські паспорти.
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01.05.2022 15:52 Відповісти
У них не только украинский паспорт, они еще говорить по украински умеют, а некоторые имели даже наглость родиться в Украине.
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01.05.2022 19:32 Відповісти
Так і в криму і в ордло всіляка наволоч має українські паспорти.
Недавно був репортаж про двох таджиків-корегувальників з українськими паспортами.
Своєї наволочі повно...
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01.05.2022 15:53 Відповісти
нет никакого приднестровья
и никогда не было
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01.05.2022 15:58 Відповісти
вот так просто в Одессу, которую иногда обстреливают потекло .... из Приднестровья?
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01.05.2022 15:19 Відповісти
ХЗ кудою вони лізуть -там всі дороги і мости підірвали ше два місяці тому..
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01.05.2022 18:33 Відповісти
Припекло!?
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01.05.2022 15:21 Відповісти
А може то шпійони?
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01.05.2022 15:23 Відповісти
У місті Ізюм Харківської області стався вибух. Він пролунав там, де перебував начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку.

Про цеhttps://t.me/Pravda_Gerashchenko/16171 повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
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01.05.2022 15:23 Відповісти
Шо, опять? Вчера возле него уже был прилет, вроде как даже ранило.
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01.05.2022 15:26 Відповісти
ничего там не ранило уже улетел с ростова на своих ногах
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02.05.2022 01:22 Відповісти
Вопрос снят - ваша новость вчерашняя: Антон Геращенко официально подтвердил вчерашний взрыв.
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01.05.2022 15:27 Відповісти
А я уже было обрадовался шт и сегодня там шарахнули.
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01.05.2022 15:30 Відповісти
Чом би й не помріяти? Адже відомо що мрії часто збуваються. Особливо якщо докладати певних зусиль.
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01.05.2022 16:31 Відповісти
5 колонна ... в этой клоаке нет людей, только шкуры ...
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01.05.2022 15:24 Відповісти
Да то на заработки люди возвращаются, какие шпионы 🤣
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01.05.2022 15:28 Відповісти
своєї вати хватає ще мамалижна припреться
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01.05.2022 15:31 Відповісти
Нах. нам в Одессе нужно ето сепарье. Они бегут от войны которую сами к себе привели а не от рузькогомира. Потому что они сами и есть *рузькиймир*
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01.05.2022 15:37 Відповісти
Не нужно принимать их, потому что это могут быть троянский конь - диверсанты и т.д.
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01.05.2022 15:39 Відповісти
Ой не знаю... У дружини купа родичів с того Придністров'я, є навіть україномовні - всі ватні на всю голову, нікуди не збираються і моляться на ***** як на ікону, що їх захистить...
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01.05.2022 15:40 Відповісти
А что украиномовность это вакцина от ваты? Ну тогда у меня вопрос кто же голосовал за Януковича? Приднестровцы?
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01.05.2022 19:38 Відповісти
ще цієї ********** нам бракувало!( ідіть накуй звідси, ватоголові сраки
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01.05.2022 15:57 Відповісти
Не пущати!!!
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01.05.2022 16:01 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец

"Путин готовит нападение из Приднестровья на 2 мая | Из Крыма начинается бегство из-за успехов ВСУ"

https://www.youtube.com/watch?v=ZhiO3gWJ6FU
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01.05.2022 16:08 Відповісти
а кто є цій г.андон?
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01.05.2022 16:24 Відповісти
кацап ты спалился падло
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02.05.2022 01:23 Відповісти
тот случай когда вирусолог стал "стратегом"...
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01.05.2022 18:39 Відповісти
вата тебя спалят а ты не воняй
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02.05.2022 01:25 Відповісти
А зачем вы их через наш кордон пускаете? нам что своей ваты мало? Ещё и приднестровскую вам подавай…..
разве пункты пропуска через украинский кордон с Приднестровьем ещё не закрыты? что наши контрабасисты ещё не нажрались?
Вот читаю и бред какой-то…
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01.05.2022 16:13 Відповісти
На біса нам ще це сміття?Сиділи в своєму курнику-все подобалось.Запахло смаженим-так перибирайтесь до свого мордору.Якого ... до нас пхатися?Тут не знаємо як від своїх глистів позбутися! Верещали "пуцінввєді"...а як "ввів"-то на Захід України і у Європу рвонули...Підсрачниками на парашу,до рідних скрєп!!!
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01.05.2022 16:14 Відповісти
паспорта у них украинские
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02.05.2022 01:26 Відповісти
Ага, они в Одессе на задании. Постоянно на рынке, магазинах, аптеках постоянно громко ведут разговоры типа "******* эти англосаксы" или "сколько ребят из ЛДНР погибло". Я уже думаю в полицию идти.
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01.05.2022 16:39 Відповісти
То же самое распространяют российские боты про украинских беженцев в приднестровье
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01.05.2022 18:02 Відповісти
Прикордонники та ЗСУ - шманайте "приїжджих" вздовж і поперек - "троянського коня" собі ще впустимо
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01.05.2022 16:43 Відповісти
Та ви з глузду з'їхали, приймаючи до України всяку совкову наволоч. Тут своїх совків тьма.
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01.05.2022 16:49 Відповісти
Ну й хай пускають ,тільки жінок та дітей,на кордоні трохи зброї залишити і хай чоловикі партезанять
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01.05.2022 17:13 Відповісти
гнать их саными труселями из Украины!
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01.05.2022 17:34 Відповісти
своей ваты мало, надо еще этих?
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01.05.2022 19:01 Відповісти
От, *****, ***** вы их запускаете Украину?!
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01.05.2022 19:07 Відповісти
****, половина Одессы в этих ватных фекалиях, здрасьте, нате вам пополнение!!!
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01.05.2022 19:08 Відповісти
Просвітління розуму шляхом копняка в дупу- старий але надійний засіб.
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01.05.2022 19:31 Відповісти
как бы ДРГ не наехало под видом мирняка-надо все тщательно проверять и обыскивать
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01.05.2022 21:10 Відповісти
щас понаедут террористы
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01.05.2022 22:09 Відповісти
 
 