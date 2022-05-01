Жителі окупованого РФ Придністров'я тікають до Одеси, бо довіряють ЗСУ, - Братчук

Після провокацій в окупованому Росією Придністров’ї мешканці звідти почали втікати в Молдову чи навіть в Одесу.

Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів в ефірі 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За словами Братчука, багато придністровців після провокацій почали втікати. Частина з них вирушила в бік Молдови, а частина – до Одеси.

"Люди зізнаються, що їдуть в Україну, бо в нас гарант під час війни – це Збройні Сили України. Вони розуміють: те, що там відбувається – це підготовка до певного плацдарму для, можливо, і збройних провокацій проти України", – пояснив речник Одеської ОВА.

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