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Экологические митинги в России приобретают антивоенные обороты, - СНБО

рф,росія

Экологические митинги в Российской Федерации приобретают антивоенный характер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает в Телеграм-канале.

"Попытки российских властей реанимировать строительную отрасль путем снижения экологических стандартов спровоцировали в РФ новую волну экологических протестов, приобретающих антивоенный характер", - говорится в сообщении.

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Так, несмотря на выход с рынка России западных строительных брендов, правительство России задекларировало намерение не снижать темпы строительства нового жилья в 2022 году. Для осуществления желаемого правительство снижает экологические стандарты для строителей и промышленности.

На 2024 г. перенесено введение новых систем контроля за вредными выбросами предприятий. Кроме того, планируется разрешить вырубку нерестоохранных лесополос. По оценке Greenpeace это около 5% российского леса.

"Это всколыхнуло новую волну протестных митингов в России, на которых наряду с экологическими проблемами люди выносят на обсуждение вопрос: почему Россия напала на соседнее государство, когда могла бы заняться обустройством своей территории", - отмечают в ЦПД.

митинг (2558) россия (96001) экология (1609)


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Топ комментарии
+30
Стадо начало шо-то подозревать, когда вместо светлого будущего на горизонте нарисовались ворота скотобойни.
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02.05.2022 03:01
+16
Розтягнуть на старому фасаді банер з вікнами та дверима і хата готова.

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02.05.2022 03:07
+14
рнбо як зазвичай уражено маячнею
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02.05.2022 03:15
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Правила форума Совет форумчан
ще там шось будувати збираються,
екскаватором землянок накопали і всьо,

главноє что «вєлікая расея» а всьо решта то не важно
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02.05.2022 03:00 Ответить
Розтягнуть на старому фасаді банер з вікнами та дверима і хата готова.

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02.05.2022 03:07 Ответить
Будь які протестні мітинги в ********** неможливі. Про протест кацапи як правило "повідомляють" владу актами вандалізму. А ми щось не бачимо таких актів. Це означає що протестів немає.
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02.05.2022 03:00 Ответить
Стадо начало шо-то подозревать, когда вместо светлого будущего на горизонте нарисовались ворота скотобойни.
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02.05.2022 03:01 Ответить
З написом
Vам..піZда.
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02.05.2022 03:14 Ответить
рнбо як зазвичай уражено маячнею
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02.05.2022 03:15 Ответить
Ніякія экалагічныя мітынгі ня зменяць Расею. Толькі абуджаныя нацыянальныя рухі падняволеных народаў Сібіры, Алтаю, Паволжа, Каўказу, Уралу і гэтак далей, паставяць кропку ў існаванні гэтай рэліктавай імперыі. Пытанне паўстане толькі ў тым, а дзе ж тэрыторыя і народ самой Расеі.
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02.05.2022 03:41 Ответить
вас шо не пускають вже на цензор з лукашенковським прапором?
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02.05.2022 07:59 Ответить
Я жыву ў штатах. А беларусаў з Беларусі ўжо за любы лайк ці каментар на "няправільным" сайце пераследуюць, таму я тут асабліва ня бачу іх (можа некаторыя канспірыруюцца праз тор ці впн).
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02.05.2022 14:47 Ответить
Мітінги в рф? То мабуть з паралельною вселенною сплутали
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02.05.2022 04:35 Ответить
Доброго ранку бандерівці.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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02.05.2022 05:40 Ответить
бандерiвцi за зеленского не голосовали так что тут ты мимо пукнул
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02.05.2022 07:45 Ответить
Всім вже давно начхати, хто за кого голосував, так шо пукнув ти.
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02.05.2022 08:09 Ответить
о, зелебот. лично зеля всех размазывает, да? не армия, поднятая Порошенко?
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02.05.2022 09:45 Ответить
хароша в тебе хвамілія, прямо як у зеленського. Коли в людини немає потягу до правди, розуміння совістності, то вона й починає захищати винуватців лише через те, що вони типу свої. Не свої вони, Голубенко, не свої. Якщо звісно нема в тебе вілли в Італії.
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02.05.2022 10:06 Ответить
рнбо більше немає чім зайнятися
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02.05.2022 06:08 Ответить
Москалі, полізете назад в ізбушки, з яких виповзли.
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02.05.2022 06:38 Ответить
Выдавать желаемое за действительное - худшая политика во время войны.
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02.05.2022 08:07 Ответить
Страна неоглядно великая,
Разоренная рабски-ленивая, дикая,
В хвосте у культурных Америк, Европ, Гроб.
Рабский труд - и грабительское дармоедство,
Лень была для народа защитное средство,
Лень с нищетой, нищета с мотовством,
Мотовство с хвастовством.
Неуменье держать соседства…»-- Демьян Бедный, (1883 - 1945 гг.)
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02.05.2022 08:53 Ответить
НА КОЛЕНИ ВСТАНУТ И БУДУТ БУНТОВАТЬ ДУРАКИ !)
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02.05.2022 09:43 Ответить
 
 