Экологические митинги в России приобретают антивоенные обороты, - СНБО
Экологические митинги в Российской Федерации приобретают антивоенный характер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает в Телеграм-канале.
"Попытки российских властей реанимировать строительную отрасль путем снижения экологических стандартов спровоцировали в РФ новую волну экологических протестов, приобретающих антивоенный характер", - говорится в сообщении.
Так, несмотря на выход с рынка России западных строительных брендов, правительство России задекларировало намерение не снижать темпы строительства нового жилья в 2022 году. Для осуществления желаемого правительство снижает экологические стандарты для строителей и промышленности.
На 2024 г. перенесено введение новых систем контроля за вредными выбросами предприятий. Кроме того, планируется разрешить вырубку нерестоохранных лесополос. По оценке Greenpeace это около 5% российского леса.
"Это всколыхнуло новую волну протестных митингов в России, на которых наряду с экологическими проблемами люди выносят на обсуждение вопрос: почему Россия напала на соседнее государство, когда могла бы заняться обустройством своей территории", - отмечают в ЦПД.
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екскаватором землянок накопали і всьо,
главноє что «вєлікая расея» а всьо решта то не важно
Vам..піZда.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
Разоренная рабски-ленивая, дикая,
В хвосте у культурных Америк, Европ, Гроб.
Рабский труд - и грабительское дармоедство,
Лень была для народа защитное средство,
Лень с нищетой, нищета с мотовством,
Мотовство с хвастовством.
Неуменье держать соседства…»-- Демьян Бедный, (1883 - 1945 гг.)