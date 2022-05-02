Экологические митинги в России приобретают антивоенные обороты, - СНБО

Экологические митинги в Российской Федерации приобретают антивоенный характер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает в Телеграм-канале.

"Попытки российских властей реанимировать строительную отрасль путем снижения экологических стандартов спровоцировали в РФ новую волну экологических протестов, приобретающих антивоенный характер", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне оказались более агрессивными и менее европейскими, чем я думал, - президент Чехии Земан

Так, несмотря на выход с рынка России западных строительных брендов, правительство России задекларировало намерение не снижать темпы строительства нового жилья в 2022 году. Для осуществления желаемого правительство снижает экологические стандарты для строителей и промышленности.

На 2024 г. перенесено введение новых систем контроля за вредными выбросами предприятий. Кроме того, планируется разрешить вырубку нерестоохранных лесополос. По оценке Greenpeace это около 5% российского леса.

"Это всколыхнуло новую волну протестных митингов в России, на которых наряду с экологическими проблемами люди выносят на обсуждение вопрос: почему Россия напала на соседнее государство, когда могла бы заняться обустройством своей территории", - отмечают в ЦПД.