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Екологічні мітинги у Росії набувають антивоєнних обертів, - РНБО

рф,росія

Екологічні мітинги у Російській Федерації набувають антивоєнного характеру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє у Телеграмі.

"Спроби російської влади реанімувати будівельну галузь шляхом зниження екологічних стандартів спровокувала у рф нову хвилю екологічних протестів, що набувають антивоєнного характеру", - ідеться у повідомленні.

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Так, попри вихід з ринку росії західних будівельних брендів, уряд рф задекларував намір не знижувати темпи будівництва нового житла у 2022 році. Для втілення бажаного уряд знижує екологічні стандарти для будівельників та промисловості.

На 2024 рік перенесено запровадження нових систем контролю за шкідливими викидами підприємств. Крім того, планується дозволити вирубку нерестоохоронних лісосмуг. За оцінкою Greenpeace, це близько 5% російського лісу.

"Це сколихнуло нову хвилю протестних мітингів в рф, на яких поряд з екологічними проблемами люди виносять на обговорення питання: чому рф напала на сусідню державу, коли могла б зайнятися облаштуванням своєї території", - зазначають у ЦПД.

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Автор: 

мітинг (755) росія (65829) екологія (1356)


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Топ коментарі
+30
Стадо начало шо-то подозревать, когда вместо светлого будущего на горизонте нарисовались ворота скотобойни.
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02.05.2022 03:01
+16
Розтягнуть на старому фасаді банер з вікнами та дверима і хата готова.

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02.05.2022 03:07
+14
рнбо як зазвичай уражено маячнею
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02.05.2022 03:15
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ще там шось будувати збираються,
екскаватором землянок накопали і всьо,

главноє что «вєлікая расея» а всьо решта то не важно
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02.05.2022 03:00 Відповісти
Розтягнуть на старому фасаді банер з вікнами та дверима і хата готова.

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02.05.2022 03:07 Відповісти
Будь які протестні мітинги в ********** неможливі. Про протест кацапи як правило "повідомляють" владу актами вандалізму. А ми щось не бачимо таких актів. Це означає що протестів немає.
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02.05.2022 03:00 Відповісти
Стадо начало шо-то подозревать, когда вместо светлого будущего на горизонте нарисовались ворота скотобойни.
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02.05.2022 03:01 Відповісти
З написом
Vам..піZда.
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02.05.2022 03:14 Відповісти
рнбо як зазвичай уражено маячнею
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02.05.2022 03:15 Відповісти
Ніякія экалагічныя мітынгі ня зменяць Расею. Толькі абуджаныя нацыянальныя рухі падняволеных народаў Сібіры, Алтаю, Паволжа, Каўказу, Уралу і гэтак далей, паставяць кропку ў існаванні гэтай рэліктавай імперыі. Пытанне паўстане толькі ў тым, а дзе ж тэрыторыя і народ самой Расеі.
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02.05.2022 03:41 Відповісти
вас шо не пускають вже на цензор з лукашенковським прапором?
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02.05.2022 07:59 Відповісти
Я жыву ў штатах. А беларусаў з Беларусі ўжо за любы лайк ці каментар на "няправільным" сайце пераследуюць, таму я тут асабліва ня бачу іх (можа некаторыя канспірыруюцца праз тор ці впн).
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02.05.2022 14:47 Відповісти
Мітінги в рф? То мабуть з паралельною вселенною сплутали
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02.05.2022 04:35 Відповісти
Доброго ранку бандерівці.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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02.05.2022 05:40 Відповісти
бандерiвцi за зеленского не голосовали так что тут ты мимо пукнул
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02.05.2022 07:45 Відповісти
Всім вже давно начхати, хто за кого голосував, так шо пукнув ти.
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02.05.2022 08:09 Відповісти
о, зелебот. лично зеля всех размазывает, да? не армия, поднятая Порошенко?
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02.05.2022 09:45 Відповісти
хароша в тебе хвамілія, прямо як у зеленського. Коли в людини немає потягу до правди, розуміння совістності, то вона й починає захищати винуватців лише через те, що вони типу свої. Не свої вони, Голубенко, не свої. Якщо звісно нема в тебе вілли в Італії.
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02.05.2022 10:06 Відповісти
рнбо більше немає чім зайнятися
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02.05.2022 06:08 Відповісти
Москалі, полізете назад в ізбушки, з яких виповзли.
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02.05.2022 06:38 Відповісти
Выдавать желаемое за действительное - худшая политика во время войны.
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02.05.2022 08:07 Відповісти
Страна неоглядно великая,
Разоренная рабски-ленивая, дикая,
В хвосте у культурных Америк, Европ, Гроб.
Рабский труд - и грабительское дармоедство,
Лень была для народа защитное средство,
Лень с нищетой, нищета с мотовством,
Мотовство с хвастовством.
Неуменье держать соседства…»-- Демьян Бедный, (1883 - 1945 гг.)
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02.05.2022 08:53 Відповісти
НА КОЛЕНИ ВСТАНУТ И БУДУТ БУНТОВАТЬ ДУРАКИ !)
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02.05.2022 09:43 Відповісти
 
 