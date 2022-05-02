Екологічні мітинги у Росії набувають антивоєнних обертів, - РНБО
Екологічні мітинги у Російській Федерації набувають антивоєнного характеру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє у Телеграмі.
"Спроби російської влади реанімувати будівельну галузь шляхом зниження екологічних стандартів спровокувала у рф нову хвилю екологічних протестів, що набувають антивоєнного характеру", - ідеться у повідомленні.
Так, попри вихід з ринку росії західних будівельних брендів, уряд рф задекларував намір не знижувати темпи будівництва нового житла у 2022 році. Для втілення бажаного уряд знижує екологічні стандарти для будівельників та промисловості.
На 2024 рік перенесено запровадження нових систем контролю за шкідливими викидами підприємств. Крім того, планується дозволити вирубку нерестоохоронних лісосмуг. За оцінкою Greenpeace, це близько 5% російського лісу.
"Це сколихнуло нову хвилю протестних мітингів в рф, на яких поряд з екологічними проблемами люди виносять на обговорення питання: чому рф напала на сусідню державу, коли могла б зайнятися облаштуванням своєї території", - зазначають у ЦПД.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
екскаватором землянок накопали і всьо,
главноє что «вєлікая расея» а всьо решта то не важно
Vам..піZда.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
Разоренная рабски-ленивая, дикая,
В хвосте у культурных Америк, Европ, Гроб.
Рабский труд - и грабительское дармоедство,
Лень была для народа защитное средство,
Лень с нищетой, нищета с мотовством,
Мотовство с хвастовством.
Неуменье держать соседства…»-- Демьян Бедный, (1883 - 1945 гг.)