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Новости Агрессия России против Украины Война
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Современная артиллерия, поступающая в Украину, способна изменить характер войны, - Washington Post

зсу

Поступающая в Украину западная артиллерия изменит ход войны с Россией, прогнозируют американские чиновники и военные аналитики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Washington Post.

Министр обороны Ллойд Остин, выступая вместе со своим канадским коллегой в Пентагоне в четверг, сказал, что дальнобойная артиллерия окажется "решающей" на следующем этапе войны. США вместе с Канадой учит определенное количество украинских военных пользоваться 155-миллиметровыми гаубицами, которые обе страны обязались предоставить Украине.

Кроме того, Франция должна поставить самоходные гаубицы "Цезарь", которые также используют 155-миллиметровые фугасные снаряды.

США пообещали президенту Владимиру Зеленскому почти 190 тысяч артиллерийских снарядов, а также 90 гаубиц. Более половины из них уже прибыли в Украину.

Новый запрос президента Джо Байдена в Конгресс относительно дополнительной помощи Украине в объеме 33 млрд долларов включает финансирование "дальнобойной артиллерии более тяжелого калибра", сказал госсекретарь Энтони Блинкен в Конгрессе.

Великобритания и Швеция также могут направить в Украину артиллерию, например, британские M777.

Отмечается, что Украина хотела бы получить больше самоходных гаубиц, таких как M109 Paladin.

Зеленский просил предоставить реактивную артиллерию залпового огня, в частности, американскую высокоточную артиллерийскую систему M142, известную как HIMARS. Эксперты допускают, что со временем будет предоставлено это оружие, а также реактивные системы залпового огня M270.

Смотрите: Бронетранспортеры M113 уже загружают для отправки в Украину, - Пентагон. ВИДЕО

оружие (10242) помощь (7861)


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Топ комментарии
+28
Трохи офтоп, хоча...
Колеги скинули в корпоративному чаті ось таке. Читаємо між рядків: оркам - пзда. Без варіянтів.

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02.05.2022 07:30
+17
"Зеленський просив надати реактивну артилерію залпового вогню, зокрема американську високоточну артилерійську систему M142, відому як HIMARS."

Як тут кажуть у таких випадках "good lack".
Піаритися перед майбутнім електоратом заявами подібного роду і в той же час плювати у лице США, просячи Китай бути ґарантом безпеки.
Розсилати потенційним ґарантам листи з утаємниченими від самого народу України капітулянськими кондиції підготовлюваного "миру".
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02.05.2022 07:01
+13
Нам бы еще ракет с дальностью 500 км. Севастополь соскучился , нужно от Одессы привет передать , ну и должок за Таирово вернуть.
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02.05.2022 07:19
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Правила форума Совет форумчан
а що прогнозують американські посадовці та військові аналітики щодо систем ППО з "*********" стінгерами та старстріками?
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02.05.2022 06:42 Ответить
У нас власна ракета ППО є. Ставиться на "Стріла-10". По всим параметрам значно краща за стінгери/старстріки. Принципом наведення схожа на старстрік.10км. Збиває будь-які повітряні цілі. Навіть зовсім дрібні. Захисту від неї ніякого.

Проблема лише в пріоритетах. 10 км дороги Дніпро-Решетилівка коштує як вся українська ракетна програма. Пріоритетніше виявився шматок дороги. Там банально простіше "освоїти кошти".
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02.05.2022 09:32 Ответить
чем быстро тем лучше. еще лучше когда молча делать
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02.05.2022 06:43 Ответить
Еще лучше когда молча дали , молча получили,а потом прокомментировали радиус разрушения в росийских воинских частях..
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02.05.2022 08:17 Ответить
"Зеленський просив надати реактивну артилерію залпового вогню, зокрема американську високоточну артилерійську систему M142, відому як HIMARS."

Як тут кажуть у таких випадках "good lack".
Піаритися перед майбутнім електоратом заявами подібного роду і в той же час плювати у лице США, просячи Китай бути ґарантом безпеки.
Розсилати потенційним ґарантам листи з утаємниченими від самого народу України капітулянськими кондиції підготовлюваного "миру".
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02.05.2022 07:01 Ответить
Іди вари щі.
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02.05.2022 07:44 Ответить
иди ешь шашлыки с кровью - зеленский тебе до фига ее приготовил
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02.05.2022 07:51 Ответить
А якщо це США підказали Україні запропонувати Китаю у тому числі стати гарантом безпеки ? Гарантами мають бути тільки надвеликі та наймогутні держави, а не якісь острови. рашка прислуховується до Китаю, а це також може прискорити закінчення війни, а значить-збереження життів тисяч українців та подальше руйнування економіки та інфраструктури України. Це як би і Китай погодився гарантувати безпеку України. І це могло би бути для рашки одним із стимулів для НЕнападання на Україну у майбутньому. Вам аби зраду знайти.
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02.05.2022 09:02 Ответить
З тексту випливає,що по факту окрім 45 гаубиць США по факту більше ні хрена нема. Ті "можуть", ті "планують", а інші "з часом" і "хотілось би".
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02.05.2022 07:03 Ответить
А ти хто такий, щоб тобі все одразу доповідати?
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02.05.2022 07:22 Ответить
А ти хто такий,щоб мені питання задавати?
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02.05.2022 07:45 Ответить
ты когда пишешь "по факту" - тебе отвечают что ты со своего дивана не можешь знать никаких фактов - так что не задавай тупые вопросы что бы не получать такие же ответы
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02.05.2022 07:53 Ответить
Для особо одаренных я написал "з тексту випливає".
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02.05.2022 07:57 Ответить
Ти сюди прийшов для того, щоб самому із собою побазікати?
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02.05.2022 07:55 Ответить
Ні. Я прийшов щоб тобі вогнегасник подарувати для твого пукана.
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02.05.2022 07:58 Ответить
Кажіть прямо- здатна замочити всіх орків.
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02.05.2022 07:05 Ответить
Нам бы еще ракет с дальностью 500 км. Севастополь соскучился , нужно от Одессы привет передать , ну и должок за Таирово вернуть.
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02.05.2022 07:19 Ответить
Трохи офтоп, хоча...
Колеги скинули в корпоративному чаті ось таке. Читаємо між рядків: оркам - пзда. Без варіянтів.

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02.05.2022 07:30 Ответить
😂
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02.05.2022 07:38 Ответить
Тим часом у Брянську можна вже робити "захоплення селян" ))))))

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02.05.2022 07:57 Ответить
Лично, да? 🤔
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02.05.2022 08:37 Ответить
зминиты может приезд агрохимии с указаниями от найвелычнишого или дермака к Залужному ПЕРЕД ЗДАЧЕЙ ИЛИ ИЗМЕНОЙ СТРАНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.05.2022 07:36 Ответить
є одна проблема, для них, вони хоч і зрадники і бариги, але каццапи їх знищать і тому вони вимушено, нехотячи грають в гру ніби в інтересах України, а там як буде, але їм всеодно буде .....
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02.05.2022 07:56 Ответить
Чому ви думаєте що кацапи їх знищать? Да вони смішні в своїх турборежимах,але і небезпечні, бо дурні і мають ціль.
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02.05.2022 08:26 Ответить
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02.05.2022 07:47 Ответить
У порівнянні пристня лаптєсистема Смєрчь але відсутня американська HIMARS,
дальність якої 186 миль = 300 км. ракетами MGM-140 та 310 миль = 500 км. ракетами PrSM.

До речи Україна мала б мати лаптєСмєрчі, успадковані ще від совєтів.
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02.05.2022 08:11 Ответить
Ключевий фактор перехід на стандарти НАТО яке озвучив командуючий ЗСУ,бо можна мати пускові та гаубиці але не мати ракет та снарядів до них.Тепер у нас є західна техніка і боєкомплекта буде стільки скільки потрібно..
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02.05.2022 09:46 Ответить
Konecno ******* pomeniajet rabotu ecio snariadi svedskije-amerikanskije k nim nuzno imet.Droni kamikadze takze dolzni sygrat svoju rol.Kak ponimaju vot oni mozet unictozat vsio vokrug na rastojanije do 80 kilometrov,ne 40 kak piset a 80 kilometrov po mojemu
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02.05.2022 08:10 Ответить
ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ ПОЛУЧИЛА РАКЕТЫ РАЗНОЙ ДАЛЬНОСТИ ВМЕСТО ЯДЕРНЫХ !!!???
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02.05.2022 09:32 Ответить
тому, що непросили,ви десь чули про такі запити? тупо клянчили гроші які легко..steal and forget
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02.05.2022 09:54 Ответить
Ця угода мала відбутися ще двадцять п'ять років тому але про нацбезпеку ніхто не думав,армію знищували,така була політика тих кого обирали виборці!
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02.05.2022 09:57 Ответить
Ніхто не знає що отримала країна крім війскових і керівництва.НІХТО ! Все інше що подають в пресі це або дані відкритого типу або відверта маячня.
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02.05.2022 15:09 Ответить
 
 