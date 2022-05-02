Современная артиллерия, поступающая в Украину, способна изменить характер войны, - Washington Post
Поступающая в Украину западная артиллерия изменит ход войны с Россией, прогнозируют американские чиновники и военные аналитики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Washington Post.
Министр обороны Ллойд Остин, выступая вместе со своим канадским коллегой в Пентагоне в четверг, сказал, что дальнобойная артиллерия окажется "решающей" на следующем этапе войны. США вместе с Канадой учит определенное количество украинских военных пользоваться 155-миллиметровыми гаубицами, которые обе страны обязались предоставить Украине.
Кроме того, Франция должна поставить самоходные гаубицы "Цезарь", которые также используют 155-миллиметровые фугасные снаряды.
США пообещали президенту Владимиру Зеленскому почти 190 тысяч артиллерийских снарядов, а также 90 гаубиц. Более половины из них уже прибыли в Украину.
Новый запрос президента Джо Байдена в Конгресс относительно дополнительной помощи Украине в объеме 33 млрд долларов включает финансирование "дальнобойной артиллерии более тяжелого калибра", сказал госсекретарь Энтони Блинкен в Конгрессе.
Великобритания и Швеция также могут направить в Украину артиллерию, например, британские M777.
Отмечается, что Украина хотела бы получить больше самоходных гаубиц, таких как M109 Paladin.
Зеленский просил предоставить реактивную артиллерию залпового огня, в частности, американскую высокоточную артиллерийскую систему M142, известную как HIMARS. Эксперты допускают, что со временем будет предоставлено это оружие, а также реактивные системы залпового огня M270.
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Проблема лише в пріоритетах. 10 км дороги Дніпро-Решетилівка коштує як вся українська ракетна програма. Пріоритетніше виявився шматок дороги. Там банально простіше "освоїти кошти".
Як тут кажуть у таких випадках "good lack".
Піаритися перед майбутнім електоратом заявами подібного роду і в той же час плювати у лице США, просячи Китай бути ґарантом безпеки.
Розсилати потенційним ґарантам листи з утаємниченими від самого народу України капітулянськими кондиції підготовлюваного "миру".
Колеги скинули в корпоративному чаті ось таке. Читаємо між рядків: оркам - пзда. Без варіянтів.
дальність якої 186 миль = 300 км. ракетами MGM-140 та 310 миль = 500 км. ракетами PrSM.
До речи Україна мала б мати лаптєСмєрчі, успадковані ще від совєтів.