Современная артиллерия, поступающая в Украину, способна изменить характер войны, - Washington Post

Поступающая в Украину западная артиллерия изменит ход войны с Россией, прогнозируют американские чиновники и военные аналитики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Washington Post.

Министр обороны Ллойд Остин, выступая вместе со своим канадским коллегой в Пентагоне в четверг, сказал, что дальнобойная артиллерия окажется "решающей" на следующем этапе войны. США вместе с Канадой учит определенное количество украинских военных пользоваться 155-миллиметровыми гаубицами, которые обе страны обязались предоставить Украине.

Кроме того, Франция должна поставить самоходные гаубицы "Цезарь", которые также используют 155-миллиметровые фугасные снаряды.

США пообещали президенту Владимиру Зеленскому почти 190 тысяч артиллерийских снарядов, а также 90 гаубиц. Более половины из них уже прибыли в Украину.

Новый запрос президента Джо Байдена в Конгресс относительно дополнительной помощи Украине в объеме 33 млрд долларов включает финансирование "дальнобойной артиллерии более тяжелого калибра", сказал госсекретарь Энтони Блинкен в Конгрессе.

Великобритания и Швеция также могут направить в Украину артиллерию, например, британские M777.

Отмечается, что Украина хотела бы получить больше самоходных гаубиц, таких как M109 Paladin.

Зеленский просил предоставить реактивную артиллерию залпового огня, в частности, американскую высокоточную артиллерийскую систему M142, известную как HIMARS. Эксперты допускают, что со временем будет предоставлено это оружие, а также реактивные системы залпового огня M270.

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