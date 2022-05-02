С сегодняшнего дня возобновят работу автобусные маршруты "Гостомель-Киев", "Лубянка-Киев", "Шибеное-Киев", - ОП

С понедельника возобновят работу автобусные маршруты "Гостомель-Киев", "Лубянка-Киев", "Шибеное-Киев".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Уже завтра (2 мая. – Ред.) заработают три автобусных маршрута сообщением Гостомель – Киев, Лубянка – Киев, Шибеное – Киев", - написал он.

Тимошенко также сообщил, что "возобновили работу 223 пригородных и междугородных автобусных маршрута общего пользования, на которых задействовано примерно 255 единиц транспорта".

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