С сегодняшнего дня возобновят работу автобусные маршруты "Гостомель-Киев", "Лубянка-Киев", "Шибеное-Киев", - ОП
С понедельника возобновят работу автобусные маршруты "Гостомель-Киев", "Лубянка-Киев", "Шибеное-Киев".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Уже завтра (2 мая. – Ред.) заработают три автобусных маршрута сообщением Гостомель – Киев, Лубянка – Киев, Шибеное – Киев", - написал он.
Тимошенко также сообщил, что "возобновили работу 223 пригородных и междугородных автобусных маршрута общего пользования, на которых задействовано примерно 255 единиц транспорта".
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Бенина Мама
показать весь комментарий02.05.2022 08:12 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Sharl
показать весь комментарий02.05.2022 12:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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