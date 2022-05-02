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Від сьогодні відновлять роботу автобусні маршрути "Гостомель-Київ", "Луб'янка-Київ", "Шибене-Київ", - ОП

киев,автобус,маз

З понеділка відновлять роботу автобусні маршрути "Гостомель-Київ", "Луб'янка-Київ", "Шибене-Київ".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Вже завтра (2 травня. – Ред.) запрацюють три автобусні маршрути сполученням Гостомель – Київ, Луб’янка – Київ, Шибене – Київ", - написав він.

Тимошенко також повідомив, що "відновили роботу 223 приміські та міжміські автобусні маршрути загального користування, на яких задіяно приблизно 255 одиниць транспорту".

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Автор: 

Тимошенко Кирило (558) автобус (350)


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"Луб'янка-Київ"... Обратный маршрут будет выполняться на танках "Абрамс".
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02.05.2022 08:12 Відповісти
Киев-Лубянка это шо маршрут в мацкву прямо на площадь где кгб и памятник чахоточному чекисту дзержинскому? Почему до сих пор это село не переименовали?
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02.05.2022 12:16 Відповісти
 
 