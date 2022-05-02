Від сьогодні відновлять роботу автобусні маршрути "Гостомель-Київ", "Луб'янка-Київ", "Шибене-Київ", - ОП
З понеділка відновлять роботу автобусні маршрути "Гостомель-Київ", "Луб'янка-Київ", "Шибене-Київ".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
"Вже завтра (2 травня. – Ред.) запрацюють три автобусні маршрути сполученням Гостомель – Київ, Луб’янка – Київ, Шибене – Київ", - написав він.
Тимошенко також повідомив, що "відновили роботу 223 приміські та міжміські автобусні маршрути загального користування, на яких задіяно приблизно 255 одиниць транспорту".
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Бенина Мама
показати весь коментар02.05.2022 08:12 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Sharl
показати весь коментар02.05.2022 12:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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