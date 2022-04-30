Полтава відновлює автобусне сполучення із Харковом
Перший за понад два місяці війни автобусний рейс із Полтави до Харкова було виконано вчора, 29 квітня.
Цензор.НЕТ Суспільне
"Цей рейс транзитний, відправляється із Кропивницького, слідує через Полтаву до Харкова.Час відправлення з центрального вокзалу – 13:00. Рейс планується до курсування щоденно", – каже начальниця відділу перевезень підприємства "Полтаваавтотранс" Оксана Левенко.
Вартість проїзду зросла на 60% з 170 до 250 гривень, але це не відлякує потенційних пасажирів.
