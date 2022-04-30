Полтава возобновляет автобусное сообщение с Харьковом

Первый за два месяца войны автобусный рейс из Полтавы в Харьков был выполнен вчера, 29 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Этот рейс транзитный, отправляется из Кропивницкого, следует через Полтаву в Харьков. Время отправления с центрального вокзала – 13:00. Рейс планируется к курсовке ежедневно", – говорит начальница отдела перевозок предприятия "Полтаваавтотранс" Оксана Левенко.

Стоимость проезда выросла на 60% со 170 до 250 гривен, но это не отпугивает потенциальных пассажиров.

Также читайте: 25% домов в Харькове непригодны для жизни, около 50% школ разрушены оккупантами, - Терехов