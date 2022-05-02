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Польша передаст Украине телевизионное и радиовещательное оборудование для возобновления вещания в пострадавших регионах

язык,радио,квоты,украинский

Польша поможет Украине восстанавливать разрушенную систему передатчиков теле- и радиовещания.

Об этом сообщил Telegram-канал Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, передает Цензор.НЕТ.

По сообщению службы, Россия целенаправленно разрушает телекоммуникационную инфраструктуру. Из-за ракетных обстрелов и бомбардировок пострадали десятки передающих телевизионных центров.

В рамках сотрудничества Госспецсвязи и Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения с ведущим оператором эфирного радио и телевидения Польши, компанией Emitel Украина бесплатно получит телевизионное и радиовещательное оборудование.

Соглашение о поставках первой партии уже подписано представителями концерна и польской компании.

В течение нескольких недель четыре мощных цифровых телевизионных передатчика, три FM-передатчика и антенные системы к ним будут доставлены в Украину.

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Польша (8493) помощь (7855) вещание (186)


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02.05.2022 11:52 Ответить
Шедевр в кавычках

@shedewriter

·
https://twitter.com/shedewriter/status/1520706808222003204 22 ч

~5 лет Дoм Кинo показывает "Сватов". Я их наизусть днаю, как и многие в Рoссии. Они правда думали, что вырежут из сериала любое упоминание Украины и замажут флаги, и мы не заметим? Заметили. Скоты!
Вы буквально удаляете из сериала страну, которая подарила нам этот сериал!
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02.05.2022 12:05 Ответить
Хто є слов'яни. Щось мені здається, що буде питання і до Західу
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02.05.2022 12:05 Ответить
 
 