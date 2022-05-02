Польша передаст Украине телевизионное и радиовещательное оборудование для возобновления вещания в пострадавших регионах
Польша поможет Украине восстанавливать разрушенную систему передатчиков теле- и радиовещания.
Об этом сообщил Telegram-канал Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, передает Цензор.НЕТ.
По сообщению службы, Россия целенаправленно разрушает телекоммуникационную инфраструктуру. Из-за ракетных обстрелов и бомбардировок пострадали десятки передающих телевизионных центров.
В рамках сотрудничества Госспецсвязи и Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения с ведущим оператором эфирного радио и телевидения Польши, компанией Emitel Украина бесплатно получит телевизионное и радиовещательное оборудование.
Соглашение о поставках первой партии уже подписано представителями концерна и польской компании.
В течение нескольких недель четыре мощных цифровых телевизионных передатчика, три FM-передатчика и антенные системы к ним будут доставлены в Украину.
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@shedewriter
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https://twitter.com/shedewriter/status/1520706808222003204 22 ч
~5 лет Дoм Кинo показывает "Сватов". Я их наизусть днаю, как и многие в Рoссии. Они правда думали, что вырежут из сериала любое упоминание Украины и замажут флаги, и мы не заметим? Заметили. Скоты!
Вы буквально удаляете из сериала страну, которая подарила нам этот сериал!