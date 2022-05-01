Польша не поддержит как гарант мирное соглашение со сдачей украинских территорий РФ

Польша готова выступить гарантом безопасности Украины в предстоящем мирном соглашении с Российской Федерацией. Но не поддержит документ со сдачей украинских территорий.

Об этом заявил глава отдела международной политики Офиса президента Польши Якуба Кумоха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Польша не будет уклоняться от ответственности как гаранта безопасности Украины. На сегодняшний день продолжается обсуждение проекта соглашения, который Офис украинского президента разослал всем потенциальным гарантам.

"Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только то, на которое согласятся украинцы", - отметил Кумох.

Читайте: Путин мог бы прекратить войну за минуту, так было бы лучше для самой России, - Нуланд

Он сообщил, что в консультациях принимают участие США, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Турция и некоторые другие страны.

"На данный момент... я не могу предоставить никаких подробностей. Мы не будем уклоняться от своих обязательств, и я могу вас заверить: не будет поддержки ни одного мирного соглашения, которое отдаст Украину России. Чемберлену не будет места (британский премьер, пошедший на уступки Адольфу Гитлеру в 1938 году. – Ред.)", – добавил Кумох.

Читайте: Защитники Мариуполя должны выжить – иначе никаких переговоров с РФ, - глава Донецкой ОВА Кириленко

Он также подчеркнул, что Украина, вероятно, не присоединится к НАТО в обозримом будущем, поэтому гарантии должны быть другими, но "не такими смешными как в Будапештском меморандуме".