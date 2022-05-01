Польша не поддержит как гарант мирное соглашение со сдачей украинских территорий РФ
Польша готова выступить гарантом безопасности Украины в предстоящем мирном соглашении с Российской Федерацией. Но не поддержит документ со сдачей украинских территорий.
Об этом заявил глава отдела международной политики Офиса президента Польши Якуба Кумоха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Польша не будет уклоняться от ответственности как гаранта безопасности Украины. На сегодняшний день продолжается обсуждение проекта соглашения, который Офис украинского президента разослал всем потенциальным гарантам.
"Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только то, на которое согласятся украинцы", - отметил Кумох.
Он сообщил, что в консультациях принимают участие США, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Турция и некоторые другие страны.
"На данный момент... я не могу предоставить никаких подробностей. Мы не будем уклоняться от своих обязательств, и я могу вас заверить: не будет поддержки ни одного мирного соглашения, которое отдаст Украину России. Чемберлену не будет места (британский премьер, пошедший на уступки Адольфу Гитлеру в 1938 году. – Ред.)", – добавил Кумох.
Он также подчеркнул, что Украина, вероятно, не присоединится к НАТО в обозримом будущем, поэтому гарантии должны быть другими, но "не такими смешными как в Будапештском меморандуме".
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А то клоунам нет веры.....
НІКОЛИ !
Форумчанам відомо, що Ю.Швець просив усіх, не тільки українців, уважно дивитись за їх руками. Поляки уже дивляться про що і сигналізували з канцелярії Преза.
До речі, недавно з ОПи вустами проросійських блогерів прозвучала інфа, що Швець це прямий ставленник Госдепа і йому віри немає. Самі себе висікли і крепко. Такі перли були популярні ще в часи Брежнева та Громико. Таки мають звязок прохвости з ОПи з куремлівськими "силовиками".
Дехто у 19-му році мріяв про 100 мільярдиків від москалів, і досі не відмовився від своїх слів. Дехто через 1+1 продовжує промивати мізки українцям.
Cui bono.
то це була би повна і однозначна перемога Путлера і поразка не тільки України, але і міжнародної спільноти, тому що:
1. Тоді б війна = "інструмент" і спосіб придбання (захоплення) нових територій.
2. Який інший спосіб придбання нових територій? Хто зараз назавжди готовий продати свій життєвий простір (і залишитися без цього життєвого простору)? - Тоді було б, що війна - це тільки 1 (єдиний доступний сьогодні) спосіб "придбання" нових територій (життєвого простору).
І це було би точно запрошення до нових війн.