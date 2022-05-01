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Польща не підтримає як гарант мирну угоду зі здачею українських територій РФ

якуб,кумох

Польща готова виступити гарантом безпеки України в майбутній мирній угоді з Російською Федерацією. Але не підтримає документ зі здачею українських територій.

Про це заявив голова відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуба Кумоха, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Польща не ухилятиметься від відповідальності як гаранта безпеки України. На сьогодні триває обговорення проєкта угоди, який Офіс українського президента розіслав усім потенційним гарантам.

"Якщо буде досягнуто мирну угоду, нас цікавить тільки така, яка гарантує територіальну цілісність України та її незалежність. І тільки та, на яку погодяться українці", - зазначив Кумох.

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Він повідомив, що в консультаціях беруть участь США, Великобританія, Польща, Німеччина, Франція, Туреччина і деякі інші країни.

"На даний момент... я не можу надати ніяких подробиць. Ми не будемо ухилятися від своїх зобов'язань, і я можу вас запевнити: не буде підтримки жодної мирної угоди, яка віддасть Україну Росії. Чемберлену не буде місця (британський прем'єр, який пішов на поступки Адольфу Гітлеру в 1938 році. - Ред.)", - додав Кумох.

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Він також підкреслив, що Україна, ймовірно, не приєднається до НАТО в осяжному майбутньому, тому гарантії повинні бути іншими, але "не такими смішними як в Будапештському меморандумі".

Автор: 

Польща (8609) росія (65829) переговори з Росією (1229)


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Топ коментарі
+104
Поляки дуже принципові, за це велика подяка
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01.05.2022 18:29
+78
Зелені гниди таки намірились на капітуляцію, суки.
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01.05.2022 18:33
+65
Полякам-черговий респект...
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01.05.2022 18:30
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Українці проти будь-яких угод з кремлядськими терористами, масовими вбивцями, рашистами, визнаних винними у геноциді українського народу
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02.05.2022 16:47 Відповісти
В одном из видео про орков в Буче или Ирпине - руский нацист сказал, что в этой войне виноват и путин и зеленский. Вот, что он имел в виду - я так предполагаю, что шо то политический руководитель Украине пообещал в Омане патрушеву, а потом ввёл в оману. Ну, недаром он передавал записочку через еврея абрамовича ввз. *****, какое мутное тело презедент Украины.
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01.05.2022 20:11 Відповісти
есть ещё в телеграмме видео ,где рашистский офицер говорит в мелитополе местным ,что все было заранее договорено и недоумевает с сопротивления
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01.05.2022 20:45 Відповісти
Про це вже казали тисячу раз й приводили цьому сотню доказів.
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01.05.2022 21:21 Відповісти
Є посилання?
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02.05.2022 16:51 Відповісти
Ось тому ОП Зеленського і НЕ згадує Польщу, як потенційного "гаранта".
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01.05.2022 20:20 Відповісти
Отже наша зелень щось таке планує... інакше для чого поляки роблять подібні заяви ?
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01.05.2022 20:30 Відповісти
Полякам РЕСПЕКТ і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼
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01.05.2022 20:34 Відповісти
Отакої! А Бубочка так старається
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01.05.2022 20:37 Відповісти
значит таки власть мутит сдать юг и донбас...
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01.05.2022 20:52 Відповісти
поэтому Кулеба в срочном порядке обратился к комунистическосу Китаю, выбрав его в качестве гаранта.
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01.05.2022 20:52 Відповісти
Спасибо, Братья!!!!

А то клоунам нет веры.....
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01.05.2022 20:57 Відповісти
На відміну від зелені поляки виявилися принциповими. Хоча про що я- Поляки за вільну Україну, а зелень хоче щось розгледіти в очку у Путлера, проктологи квартальні.
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01.05.2022 21:05 Відповісти
Про "українська" влада протилежної думки, перші про це сказали США, другі Норвегія, зараз Польща.
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01.05.2022 21:18 Відповісти
Ніколи, представник нацменшин не буде піклуватися за інтереси й добробут корінної нації !
НІКОЛИ !
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01.05.2022 21:33 Відповісти
Тут справа навіть не у нацменшині, а у зрадниках, ворожій агентурі яка засіла в органах державної влади
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02.05.2022 17:03 Відповісти
на "дикому" Заході утвердилась думка, що "містер Х..." хаває Україну як фінське Салямі (воно входило в пайок чекістів усього СРСР). А прохвости з ОПи (контактери) уже три роки підігрують йому. З тими ж гарантами ну просто біда для прохвостів. Спочатку хотіли без америкосів, але самі злякались таких думок. Тепер Ленд ліз. А вони розсилають як запрошення гарантувати урізану територію (меморандум Козака-Єлдака) і все таємно, а чому - як стане відомо то Ермак як головний прохвост, буде волати так ми тут ні причому, це фейк, а ми просто феї.
Форумчанам відомо, що Ю.Швець просив усіх, не тільки українців, уважно дивитись за їх руками. Поляки уже дивляться про що і сигналізували з канцелярії Преза.
До речі, недавно з ОПи вустами проросійських блогерів прозвучала інфа, що Швець це прямий ставленник Госдепа і йому віри немає. Самі себе висікли і крепко. Такі перли були популярні ще в часи Брежнева та Громико. Таки мають звязок прохвости з ОПи з куремлівськими "силовиками".
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01.05.2022 21:34 Відповісти
Дякую за принципову позицію! Це дійсно гарант, на відміну від інших "гарантів"!
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01.05.2022 21:55 Відповісти
Зеленский является гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины. Он забыл? Не смотрел в Конституцию? Если Зеленский по какой-то причине не может или не хочет выполнять обязанности президента и гаранта, то на....уй с пляжа. Отставка. Вся власть ЗСУ. На "будь-який мир" украинцы никогда не согласятся, рашка-гарант безопасности Украины - абсурд. Лучший гарант безопасности для Украины - сильные ЗСУ и НАТО. Что не понятного? Но складывается устойчивая уверенность, что Зеленский и ОП работают на *****. О чём за нашими спинами договаривается Арахам и Подляка с кацапами? То, что они продавливают "Будапештский меморандум 2.0" это уже ясно. Поляки и германцы подтвердили. На что ещё готова ЗЕшобла, чтобы угодить *****? Что ещё они готовы продать, лишь бы остаться у власти?
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01.05.2022 22:06 Відповісти
Завжди шукайте, кому вигідно. Він часто за лаштунками.

Дехто у 19-му році мріяв про 100 мільярдиків від москалів, і досі не відмовився від своїх слів. Дехто через 1+1 продовжує промивати мізки українцям.

Cui bono.
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02.05.2022 01:18 Відповісти
кто отсдал территорию украины рашитам??? ДА Порошенко яценюк и кличко и турчинов кто подписал Минские оглашения ? да тот же порошенко.... вот кто ЗЛО для Украины - всяс страна теперь хлебает его ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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02.05.2022 07:43 Відповісти
не гони. всі ці угоди нератифіковані , відтянув повномаштабну війну,щоб підготуватись.
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02.05.2022 10:10 Відповісти
Підготуватись? Їх навіть в Конституцію намагався протягнути, але вибух гранати під ВР завадив підступним планам
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02.05.2022 17:12 Відповісти
"Валєнтіна", вам ще не набридло за 14 фублів за пост срать в інтернеті? Бог все бачить, пам'ятайте.
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02.05.2022 10:33 Відповісти
Польща може не приймати, нарік прийме...
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01.05.2022 22:13 Відповісти
Народ Украины не примет и сами расстреляет тех, кто пойдет на какие то условия России и или сдаст хоть пять земли. После всего Украина будет воевать до полного освобождения всех территорий и Крыма и Донбасса!
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01.05.2022 22:31 Відповісти
Польша заявила, что Зеленский разослал документ в котором сданы земли Украины??? Если такое подтвердиться, то это будет гос измена и к Зеленскому придет не Майдан, а Армия Украины!
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01.05.2022 22:33 Відповісти
а с поездкой в Оман и вагнеровцй это была не гос измена?демченко дермак уже посажены как агенты спец служб роzzии?слава73%
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02.05.2022 07:33 Відповісти
Чому може не підтвердитися? Польща ж не бреше. В офіційному порядку було надіслано капітулянські угоди на догоду агресору і в такому ж порядку було оголошено Польщею про неприйнятність таких угод.
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02.05.2022 17:17 Відповісти
Якби Путлеру дозволили (як у проєкті угоди Арахамії-Зеленського) залишити собі хоча б частину окупованих територій України,

то це була би повна і однозначна перемога Путлера і поразка не тільки України, але і міжнародної спільноти, тому що:

1. Тоді б війна = "інструмент" і спосіб придбання (захоплення) нових територій.

2. Який інший спосіб придбання нових територій? Хто зараз назавжди готовий продати свій життєвий простір (і залишитися без цього життєвого простору)? - Тоді було б, що війна - це тільки 1 (єдиний доступний сьогодні) спосіб "придбання" нових територій (життєвого простору).

І це було би точно запрошення до нових війн.
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02.05.2022 03:52 Відповісти
привіт зеленським єрмакам ахараміям та падлякам
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02.05.2022 07:48 Відповісти
Коли керівники Польщі в душі більше українці, ніж їх українські колеги...
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02.05.2022 09:05 Відповісти
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