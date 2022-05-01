Польща не підтримає як гарант мирну угоду зі здачею українських територій РФ
Польща готова виступити гарантом безпеки України в майбутній мирній угоді з Російською Федерацією. Але не підтримає документ зі здачею українських територій.
Про це заявив голова відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуба Кумоха, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Польща не ухилятиметься від відповідальності як гаранта безпеки України. На сьогодні триває обговорення проєкта угоди, який Офіс українського президента розіслав усім потенційним гарантам.
"Якщо буде досягнуто мирну угоду, нас цікавить тільки така, яка гарантує територіальну цілісність України та її незалежність. І тільки та, на яку погодяться українці", - зазначив Кумох.
Він повідомив, що в консультаціях беруть участь США, Великобританія, Польща, Німеччина, Франція, Туреччина і деякі інші країни.
"На даний момент... я не можу надати ніяких подробиць. Ми не будемо ухилятися від своїх зобов'язань, і я можу вас запевнити: не буде підтримки жодної мирної угоди, яка віддасть Україну Росії. Чемберлену не буде місця (британський прем'єр, який пішов на поступки Адольфу Гітлеру в 1938 році. - Ред.)", - додав Кумох.
Він також підкреслив, що Україна, ймовірно, не приєднається до НАТО в осяжному майбутньому, тому гарантії повинні бути іншими, але "не такими смішними як в Будапештському меморандумі".
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А то клоунам нет веры.....
НІКОЛИ !
Форумчанам відомо, що Ю.Швець просив усіх, не тільки українців, уважно дивитись за їх руками. Поляки уже дивляться про що і сигналізували з канцелярії Преза.
До речі, недавно з ОПи вустами проросійських блогерів прозвучала інфа, що Швець це прямий ставленник Госдепа і йому віри немає. Самі себе висікли і крепко. Такі перли були популярні ще в часи Брежнева та Громико. Таки мають звязок прохвости з ОПи з куремлівськими "силовиками".
Дехто у 19-му році мріяв про 100 мільярдиків від москалів, і досі не відмовився від своїх слів. Дехто через 1+1 продовжує промивати мізки українцям.
Cui bono.
то це була би повна і однозначна перемога Путлера і поразка не тільки України, але і міжнародної спільноти, тому що:
1. Тоді б війна = "інструмент" і спосіб придбання (захоплення) нових територій.
2. Який інший спосіб придбання нових територій? Хто зараз назавжди готовий продати свій життєвий простір (і залишитися без цього життєвого простору)? - Тоді було б, що війна - це тільки 1 (єдиний доступний сьогодні) спосіб "придбання" нових територій (життєвого простору).
І це було би точно запрошення до нових війн.