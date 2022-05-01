Польща не підтримає як гарант мирну угоду зі здачею українських територій РФ

Польща готова виступити гарантом безпеки України в майбутній мирній угоді з Російською Федерацією. Але не підтримає документ зі здачею українських територій.

Про це заявив голова відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуба Кумоха, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Польща не ухилятиметься від відповідальності як гаранта безпеки України. На сьогодні триває обговорення проєкта угоди, який Офіс українського президента розіслав усім потенційним гарантам.

"Якщо буде досягнуто мирну угоду, нас цікавить тільки така, яка гарантує територіальну цілісність України та її незалежність. І тільки та, на яку погодяться українці", - зазначив Кумох.

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Він повідомив, що в консультаціях беруть участь США, Великобританія, Польща, Німеччина, Франція, Туреччина і деякі інші країни.

"На даний момент... я не можу надати ніяких подробиць. Ми не будемо ухилятися від своїх зобов'язань, і я можу вас запевнити: не буде підтримки жодної мирної угоди, яка віддасть Україну Росії. Чемберлену не буде місця (британський прем'єр, який пішов на поступки Адольфу Гітлеру в 1938 році. - Ред.)", - додав Кумох.

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Він також підкреслив, що Україна, ймовірно, не приєднається до НАТО в осяжному майбутньому, тому гарантії повинні бути іншими, але "не такими смішними як в Будапештському меморандумі".