УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10267 відвідувачів онлайн
Новини
5 040 3

У Польщі 1 травня стартують масштабні військові навчання

пзрк,гром,польща

У Польщі йдуть приготування до масштабних військових навчань. Початися вони мають 1 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявило Міноборони Польщі, повідомляє ВВС.

"З неділі (1 травня) колони військової техніки рухатимуться дорогами майже всієї країни у зв'язку з військовими навчаннями, які пройдуть відповідно до програми навчання Збройних сил Польщі цього року", — повідомило відомство.

Там уточнили, що військову техніку переважно переміщатимуть уночі, щоб максимально не заважати громадському руху на дорогах загального користування.

"Однак деякі поїздки здійснюватимуться вдень і навіть у години пік", — попередили у відомстві.

При цьому окремо у відомстві звернулися до жителів з проханням не поширювати фото і відео з переміщенням військ, а також місця їх розташування, інформацію про зльоти й посадки військових літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон розширить навчання для українських військових

Автор: 

Польща (8751) військові навчання (2795)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
УкрПолБат там буде якщо так то добре
показати весь коментар
29.04.2022 00:54 Відповісти
Сподіваюсь, репетицію проведуть поближче до Кенинсбергу?
показати весь коментар
29.04.2022 02:43 Відповісти
А взаємодія з прибалтами, бритами не буде? Жаль, хотілось би почути черговий вереск мокшанців- "угрожают"...
показати весь коментар
29.04.2022 06:44 Відповісти
 
 