У Польщі 1 травня стартують масштабні військові навчання
У Польщі йдуть приготування до масштабних військових навчань. Початися вони мають 1 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявило Міноборони Польщі, повідомляє ВВС.
"З неділі (1 травня) колони військової техніки рухатимуться дорогами майже всієї країни у зв'язку з військовими навчаннями, які пройдуть відповідно до програми навчання Збройних сил Польщі цього року", — повідомило відомство.
Там уточнили, що військову техніку переважно переміщатимуть уночі, щоб максимально не заважати громадському руху на дорогах загального користування.
"Однак деякі поїздки здійснюватимуться вдень і навіть у години пік", — попередили у відомстві.
При цьому окремо у відомстві звернулися до жителів з проханням не поширювати фото і відео з переміщенням військ, а також місця їх розташування, інформацію про зльоти й посадки військових літаків.
