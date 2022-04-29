В Польше 1 мая стартуют масштабные военные учения
В Польше идут приготовления к масштабным военным учениям. Начаться они должны 1 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Минобороны Польши, сообщает BBC.
"С воскресенья (1 мая) колонны военной техники будут двигаться по дорогам почти всей страны в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой обучения Вооруженных сил Польши в этом году", — сообщило ведомство.
Там уточнили, что военную технику будут преимущественно перемещать ночью, чтобы максимально не мешать общественному движению на дорогах общего пользования.
"Однако некоторые поездки будут совершаться днем и даже в часы пик", - предупредили в ведомстве.
При этом отдельно в ведомстве обратились к жителям с просьбой не распространять фото и видео с перемещением войск, а также места их расположения, информацию о взлетах и посадках военных самолетов.
