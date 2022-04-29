В Польше 1 мая стартуют масштабные военные учения

В Польше идут приготовления к масштабным военным учениям. Начаться они должны 1 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Минобороны Польши, сообщает BBC.

"С воскресенья (1 мая) колонны военной техники будут двигаться по дорогам почти всей страны в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой обучения Вооруженных сил Польши в этом году", — сообщило ведомство.

Там уточнили, что военную технику будут преимущественно перемещать ночью, чтобы максимально не мешать общественному движению на дорогах общего пользования.

"Однако некоторые поездки будут совершаться днем ​​и даже в часы пик", - предупредили в ведомстве.

При этом отдельно в ведомстве обратились к жителям с просьбой не распространять фото и видео с перемещением войск, а также места их расположения, информацию о взлетах и ​​посадках военных самолетов.

