Мобилизация продолжится и после 24 мая, в случае необходимости, - разъяснение ВСУ
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В зависимости от ситуации на фронте, мобилизация может быть продлена после 24 мая.
Об этом на брифинге в медиацентре Украина сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мобилизация была объявлена в течение трех месяцев, с 24 февраля, которые скоро должны уплыть, но это не значит, что она может закончиться. Все будет зависеть от обстановки, которая сложится на тот период (24 мая – ред.). Если потребуется, дальше будем пополнять ряды наших воинских частей военнослужащими, руководством государства в случае необходимости будет принято решение о продлении сроков этой мобилизации. ...Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, однозначно будет необходимость пополнения специалистами военными наших частей. Поэтому руководством, думаю, будет продолжена мобилизация после 24 мая", – сказал Горбач.
Сейчас, добавил он, мобилизация длится уже больше двух месяцев. По словам представителя ВСУ, по количественным и качественным показателям мобилизация выполнена на 100% и сейчас темпы ее несколько снизились.
"Мобилизация продолжается уже значительно меньшими темпами, потому что в конце февраля - начале марта в большей степени была укомплектована боевая компонента как ВСУ, так и других составляющих сил обороны. Сейчас мы проводим доукомплектование, пополнение воинских частей людьми, которые нужно доукомлектовать. Темпы намного ниже, но идет по плану", – сказал Горбач.
Пожалуйста, подождите...
ще один хороший рузкій... а всі поряд дивляться, знімають на телефон, весело...
забавна аналогія - ось так тоне парашка, а їх *люди* поряд стоять, і дивляться...
Як запустити економіку - беріть працюйте! **** не ясно.
А тем, кто шарится без дела, пусть контракт подписывают, и зарплата неплохая и страну будут защищать, да и детям, внукам будет что рассказать.
Cезонних робочих в Польщі скільки були щороку? Ті хто не на стало там працює - біля 1млн туди сюди катались і висилали/привозили гроші.
Зараз вони валом подадуться на біженця щоб ЩО? Отримувати шалені 500злотих (110євро) пару місяців а потім хрін знає як далі жити?
Чи люди все ж поїдуть до праці, бо в Україні ті огірки по 140грн треба на щось купувати? Чи їх мля на 2000грн для переселенця купувати? І на них же оренду платити?
Зрозумійте - рашка на нас напала контингентом приблизно в чверть армії. Україна реально захищається лише половиною особового складу ЗСУ (120 тис. з 250 тис. особового складу). Зараз проходять навчання або вже служать (та хоча б в ТРО, на охороні та стовбичать на блокпостах) ще 250'000 осіб.
Просто фізично неможливо більше ані навчати, ані озброїти, ані забезпечити амуніцією, ані забезпечити так.медом. Ви хоч розумієте, скільки коштує озброїти, навчити та забезпечити солдата? Зараз всі волонтерські канали і всі офіційні канали постачання - димляться. Димляться від тертя грузів військових.
Записывайся защищать Украину. Будешь иметь почет, деньги и возможность защищать Родину!
Если же бегать от мобилизации, то имеешь все шансы быть пойманным оккупантом, закатованым и потом расстрелянным за домом.
Підкажіть будь ласка чи маю я з юридичної точки зору односторонній обов'язок іти в центр комплектування для постановки на військовий облік, не чекаючи повістки?
Свого часу пропонував себе теробороні, але не взяли тому що укомплектована. Про центри комплектування теж від знайомих волонтерів чув, що на одне місце в ЗСУ декілька охочих служити.
Тому вирішив не йти до центру комплектування, а якщо я дійсно буду потрібен для оборони держави, то мене знайдуть і так. Чи правий я?
Стріляв на строковій службі пару раз, гранату не кидав. Маю водійські права. Протягом певного часу працював охоронником.
Сколько удалось мобилизировать? Около 200тыс. Сколько учавствует в бою? 50-60тыс
Еще раз, мобилизация уже проведена. Осталась 4ая волна самых профессиональных вояк.
Щоб отримати якусь більш менш посаду в Нокія чи Фейсбук десь в Варшаві на бідові 2500евро - треба бути фізично за кордоном а не в Буковелі за компом.
Ще є в людей поняття карєрний ріст а не джуном на блек мані все життя.
"Ми вам проект дамо, а раптом вас завтра в армію заберуть"
Но все равно, это фигня по сравнению с тем, что сидишь ты такой молодой и умный в игровом креслице, стучишь по клаве, попивая кофеёк, и тут с ноги входит в темнозеленой форме бурят, вяжет твои белые рученьки, кляп, тортуры, за двор и расстрел.
У тебя есть выбор - защищаться, или тупо умереть, ибо ты им совершенно не нужен!
"Дальше, нужно выпускать людей за границу. Миллионы мужиков сидят и проедают ресурсы, когда могли бы зарабатывать деньги в Европе и слать их сюда. Два месяца они заперты в Украине. Какую задачу решает Украина? Создали миллионы новых рабочих мест? Нет. Так что мы делаем, кроме того, что создали чудовищное давление на жилой фонд и бюджет? В армию забрали достаточно людей, но на кого и что будет опираться армия, если нет работы и экономика не генерит ничего? Мы собираемся жить за счёт ленд-лиза? Так тем более, зачем в нищете держать людей, которые ничего не делают?"
Але від коли в ОП мислили краще, ніж колядували: "дайте бабла".
Бабло поки дають, а чи закінчуються в людей гроші, їм поки що не повідомили аналітичні центри нах