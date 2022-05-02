Мобилизация продолжится и после 24 мая, в случае необходимости, - разъяснение ВСУ

В зависимости от ситуации на фронте, мобилизация может быть продлена после 24 мая.

Об этом на брифинге в медиацентре Украина сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мобилизация была объявлена ​​в течение трех месяцев, с 24 февраля, которые скоро должны уплыть, но это не значит, что она может закончиться. Все будет зависеть от обстановки, которая сложится на тот период (24 мая – ред.). Если потребуется, дальше будем пополнять ряды наших воинских частей военнослужащими, руководством государства в случае необходимости будет принято решение о продлении сроков этой мобилизации. ...Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, однозначно будет необходимость пополнения специалистами военными наших частей. Поэтому руководством, думаю, будет продолжена мобилизация после 24 мая", – сказал Горбач.

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Сейчас, добавил он, мобилизация длится уже больше двух месяцев. По словам представителя ВСУ, по количественным и качественным показателям мобилизация выполнена на 100% и сейчас темпы ее несколько снизились.

"Мобилизация продолжается уже значительно меньшими темпами, потому что в конце февраля - начале марта в большей степени была укомплектована боевая компонента как ВСУ, так и других составляющих сил обороны. Сейчас мы проводим доукомплектование, пополнение воинских частей людьми, которые нужно доукомлектовать. Темпы намного ниже, но идет по плану", – сказал Горбач.