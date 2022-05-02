Мобілізація триватиме і після 24 травня, якщо буде потреба, - роз’яснення ЗСУ
Залежно від ситуації на фронті мобілізація може бути продовжена після 24 травня.
Про це на брифінгу в медіацентрі Україна повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Мобілізація була оголошена протягом трьох місяців, з 24 лютого, які скоро мають спливти, але це не значить, що вона може закінчитися. Все буде залежати від обстановки, яка складеться на той період (24 травня. — ред.). Якщо буде потрібно, далі будемо поповнювати ряди наших військових частин військовослужбовцями, керівництвом держави у разі необхідності буде прийнято рішення щодо продовження термінів цієї мобілізації. ...Якщо така потреба буде, будуть продовжуватися бойові дії, однозначно буде потреба поповнення фахівцями військовими наших частир. Тому керівництвом, думаю, буде продовжена мобілізація після 24 травня", - сказав Горбач.
Наразі, додав він, мобілізація триває вже понад два місяці. За словами представника ЗСУ, за кількісними та якісними показниками мобілізація виконана на 100% і зараз темпи її дещо знизилися
"Мобілізація продовжується вже значно меншими темпами, тому що в кінці лютого - на початку березня більшою мірою була укомплектована бойова компонента як ЗСУ, так інших складових сил оборони. Зараз ми проводимо доукомплектування, поповнення військових частин людьми, які потрібно доукомлектовані. Темпи набагато нижчі, але йде за планом", - сказав Горбач.
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ще один хороший рузкій... а всі поряд дивляться, знімають на телефон, весело...
забавна аналогія - ось так тоне парашка, а їх *люди* поряд стоять, і дивляться...
Як запустити економіку - беріть працюйте! **** не ясно.
А тем, кто шарится без дела, пусть контракт подписывают, и зарплата неплохая и страну будут защищать, да и детям, внукам будет что рассказать.
Cезонних робочих в Польщі скільки були щороку? Ті хто не на стало там працює - біля 1млн туди сюди катались і висилали/привозили гроші.
Зараз вони валом подадуться на біженця щоб ЩО? Отримувати шалені 500злотих (110євро) пару місяців а потім хрін знає як далі жити?
Чи люди все ж поїдуть до праці, бо в Україні ті огірки по 140грн треба на щось купувати? Чи їх мля на 2000грн для переселенця купувати? І на них же оренду платити?
Зрозумійте - рашка на нас напала контингентом приблизно в чверть армії. Україна реально захищається лише половиною особового складу ЗСУ (120 тис. з 250 тис. особового складу). Зараз проходять навчання або вже служать (та хоча б в ТРО, на охороні та стовбичать на блокпостах) ще 250'000 осіб.
Просто фізично неможливо більше ані навчати, ані озброїти, ані забезпечити амуніцією, ані забезпечити так.медом. Ви хоч розумієте, скільки коштує озброїти, навчити та забезпечити солдата? Зараз всі волонтерські канали і всі офіційні канали постачання - димляться. Димляться від тертя грузів військових.
Записывайся защищать Украину. Будешь иметь почет, деньги и возможность защищать Родину!
Если же бегать от мобилизации, то имеешь все шансы быть пойманным оккупантом, закатованым и потом расстрелянным за домом.
Підкажіть будь ласка чи маю я з юридичної точки зору односторонній обов'язок іти в центр комплектування для постановки на військовий облік, не чекаючи повістки?
Свого часу пропонував себе теробороні, але не взяли тому що укомплектована. Про центри комплектування теж від знайомих волонтерів чув, що на одне місце в ЗСУ декілька охочих служити.
Тому вирішив не йти до центру комплектування, а якщо я дійсно буду потрібен для оборони держави, то мене знайдуть і так. Чи правий я?
Стріляв на строковій службі пару раз, гранату не кидав. Маю водійські права. Протягом певного часу працював охоронником.
Сколько удалось мобилизировать? Около 200тыс. Сколько учавствует в бою? 50-60тыс
Еще раз, мобилизация уже проведена. Осталась 4ая волна самых профессиональных вояк.
Щоб отримати якусь більш менш посаду в Нокія чи Фейсбук десь в Варшаві на бідові 2500евро - треба бути фізично за кордоном а не в Буковелі за компом.
Ще є в людей поняття карєрний ріст а не джуном на блек мані все життя.
"Ми вам проект дамо, а раптом вас завтра в армію заберуть"
Но все равно, это фигня по сравнению с тем, что сидишь ты такой молодой и умный в игровом креслице, стучишь по клаве, попивая кофеёк, и тут с ноги входит в темнозеленой форме бурят, вяжет твои белые рученьки, кляп, тортуры, за двор и расстрел.
У тебя есть выбор - защищаться, или тупо умереть, ибо ты им совершенно не нужен!
"Дальше, нужно выпускать людей за границу. Миллионы мужиков сидят и проедают ресурсы, когда могли бы зарабатывать деньги в Европе и слать их сюда. Два месяца они заперты в Украине. Какую задачу решает Украина? Создали миллионы новых рабочих мест? Нет. Так что мы делаем, кроме того, что создали чудовищное давление на жилой фонд и бюджет? В армию забрали достаточно людей, но на кого и что будет опираться армия, если нет работы и экономика не генерит ничего? Мы собираемся жить за счёт ленд-лиза? Так тем более, зачем в нищете держать людей, которые ничего не делают?"
Але від коли в ОП мислили краще, ніж колядували: "дайте бабла".
Бабло поки дають, а чи закінчуються в людей гроші, їм поки що не повідомили аналітичні центри нах