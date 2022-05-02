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Мобілізація триватиме і після 24 травня, якщо буде потреба, - роз’яснення ЗСУ

зсу,мобілізація

Залежно від ситуації на фронті мобілізація може бути продовжена після 24 травня.

Про це на брифінгу в медіацентрі Україна повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мобілізація була оголошена протягом трьох місяців, з 24 лютого, які скоро мають спливти, але це не значить, що вона може закінчитися. Все буде залежати від обстановки, яка складеться на той період (24 травня. — ред.). Якщо буде потрібно, далі будемо поповнювати ряди наших військових частин військовослужбовцями, керівництвом держави у разі необхідності буде прийнято рішення щодо продовження термінів цієї мобілізації. ...Якщо така потреба буде, будуть продовжуватися бойові дії, однозначно буде потреба поповнення фахівцями військовими наших частир. Тому керівництвом, думаю, буде продовжена мобілізація після 24 травня", - сказав Горбач.

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Наразі, додав він, мобілізація триває вже понад два місяці. За словами представника ЗСУ, за кількісними та якісними показниками мобілізація виконана на 100% і зараз темпи її дещо знизилися

"Мобілізація продовжується вже значно меншими темпами, тому що в кінці лютого - на початку березня більшою мірою була укомплектована бойова компонента як ЗСУ, так інших складових сил оборони. Зараз ми проводимо доукомплектування, поповнення військових частин людьми, які потрібно доукомлектовані. Темпи набагато нижчі, але йде за планом", - сказав Горбач.

Автор: 

мобілізація (3096) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+15
тим часом у рабсії лагідна демобілізація https://t.me/bozhejakekonchene/4420 https://t.me/bozhejakekonchene/4420


ще один хороший рузкій... а всі поряд дивляться, знімають на телефон, весело...
забавна аналогія - ось так тоне парашка, а їх *люди* поряд стоять, і дивляться...
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02.05.2022 15:15
+15
Питання: чому ви чоловіків не випускаєте за кордон??? Чи ви сподіваєтесь, що людина, яка спить та бачить,як би втікти з України, буде ефективно воювати та не здасться у полон? Ну от що вони зараз всі роблять тут? Сидять без роботи?Вештаються вулицями безцільно? Ви ж самі кажете: вам потрібні люди з досвідом бойових дій або люди, які мають війскову спеціальність (механік-водій танка, опертор ПЗРК і т.д.).
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02.05.2022 15:55
+13
Тяжёлую и тупую работу (которой дохрена) способны выполнять любые физически здоровые мужчины.
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02.05.2022 16:00
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тим часом у рабсії лагідна демобілізація https://t.me/bozhejakekonchene/4420 https://t.me/bozhejakekonchene/4420


ще один хороший рузкій... а всі поряд дивляться, знімають на телефон, весело...
забавна аналогія - ось так тоне парашка, а їх *люди* поряд стоять, і дивляться...
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02.05.2022 15:15 Відповісти
Ставити лайк рука не піднімається (це ж не військовий їхній загинув - цивільний), навіть дещо шкода. Сам алкоголю не вживаю, тому геть можу таких вчинків зрозуміти.
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02.05.2022 15:29 Відповісти
Якби він не загинув, то вбивав би зараз в Україні українців.
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02.05.2022 15:53 Відповісти
А я поставлю вподобайку. Во-первых, кацапы хай дохнут много и разными способами. Во-вторых, идиоты всегда дохнут по-идиотски. К какой бы национальности не принадлежали. Думать надо прежде, чем изображать Шумахера на тяжёлой машине по тонкому льду или возле ополонки
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02.05.2022 20:53 Відповісти
Предлагаешь сдаться?
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02.05.2022 15:49 Відповісти
Питання: чому ви чоловіків не випускаєте за кордон??? Чи ви сподіваєтесь, що людина, яка спить та бачить,як би втікти з України, буде ефективно воювати та не здасться у полон? Ну от що вони зараз всі роблять тут? Сидять без роботи?Вештаються вулицями безцільно? Ви ж самі кажете: вам потрібні люди з досвідом бойових дій або люди, які мають війскову спеціальність (механік-водій танка, опертор ПЗРК і т.д.).
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02.05.2022 15:55 Відповісти
Тяжёлую и тупую работу (которой дохрена) способны выполнять любые физически здоровые мужчины.
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02.05.2022 16:00 Відповісти
За неї потрібно все одно хоч якось платити. Де країна грошей візьме? Та й сім'ї потрібно утримувати. Економіка має працювати. А без грошей, це не можливо.
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02.05.2022 16:07 Відповісти
ну то працюйте
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02.05.2022 23:41 Відповісти
Беріть цього в міністри фінансів ОП Зеленського.
Як запустити економіку - беріть працюйте! **** не ясно.
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03.05.2022 00:02 Відповісти
В Україні в мирний час грошей усім не вистачало,а зараз взагалі війна.Кожен рік заробітчани передавали через банки додому під 10 мільярдів доларів.І це тільки через банки,бо багато хто готівку привозив.Це найбільше вливання в економіку взагалі.
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03.05.2022 00:10 Відповісти
ты гонишь беса - где працювати? работы нет - а еда и жилье стоит денег -накапливаются огромные долги..
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03.05.2022 00:42 Відповісти
в том то и дело что ты у нас "годен" даже с белым билетом.
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02.05.2022 16:09 Відповісти
Так не підуть вони на неї. Шо - з собаками будете ганятися за ними?
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02.05.2022 16:18 Відповісти
пипец ты епанутый кацап - женщины беженцы да еще и с детьми сейчас выживают в Европе а не ищут приключения
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03.05.2022 00:44 Відповісти
Це відголосок совка. Ну не будуть всі в армії, а так хоч гроші зароблять і ті гроші в Україні будуть витрачатися і в тому числв армію утримувати.
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02.05.2022 16:04 Відповісти
Не поверишь, но люди с боевым опытом, не всегда его имели. Чем больше таких людей, тем выше шансы на победу.
А тем, кто шарится без дела, пусть контракт подписывают, и зарплата неплохая и страну будут защищать, да и детям, внукам будет что рассказать.
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02.05.2022 16:14 Відповісти
Вони НЕ БУДУТЬ цього робити. Невже незрозуміло? А навіть якщо їх змусять одягнути форму, то служба їхня закінчиться після першого бою. Потрібні вам такі "вояки"?
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02.05.2022 16:20 Відповісти
Асенізаторів теж не вистачає. Роботи всім небажаючим воювати вистачить.
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02.05.2022 22:16 Відповісти
трепло ты - кто будет платит за работу?
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03.05.2022 00:47 Відповісти
А там логіка була виключно така: "закриваємо кордони вже і бігом, а потім будем випрошувати зброю". Тому ваше питання, про немотивованих вояків - а їм якість не грає. Верхи кажуть подайте списки, низи їх подають, всі щасливі.
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03.05.2022 00:00 Відповісти
Шановний, а Ви особисто сьогодні де? У військах?
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02.05.2022 16:31 Відповісти
Не повірите - пишу з окопів.
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02.05.2022 17:48 Відповісти
бред собачий какой контракт если с опытом не берут на мобилизацию очередь? остальным что делать без денег? тогда пособия выплачивайте на еду
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03.05.2022 00:46 Відповісти
вам волю дай вы все за кордоном окажетесь а в случае чего свищи ищи вас , кто его знает как оно может повернуться
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02.05.2022 16:14 Відповісти
Тобто патріотизм у нас лише на папері?
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02.05.2022 16:22 Відповісти
У вас, похоже, так
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02.05.2022 17:11 Відповісти
Проведіьть експеримент: дозвольте вільний виїзд за кордон чоловікам. А потім вже робіть висновки, лаконічний добродію.
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02.05.2022 18:41 Відповісти
Щоб ви знали, якщо дозволять виїзд чоловікам, то кількість біженців у ЄС зросте Як мінімум в х 1,5, а вони і так тут не можуть усіх розмістити і забезпечити житлом соцвиплатами, так що це рішення продиктоване частково і нашими союзниками (неформально).
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02.05.2022 19:07 Відповісти
Як то кажуть - чуш аполінаровна від людини, яка абсолютне не розуміє ситуацію.

Cезонних робочих в Польщі скільки були щороку? Ті хто не на стало там працює - біля 1млн туди сюди катались і висилали/привозили гроші.

Зараз вони валом подадуться на біженця щоб ЩО? Отримувати шалені 500злотих (110євро) пару місяців а потім хрін знає як далі жити?

Чи люди все ж поїдуть до праці, бо в Україні ті огірки по 140грн треба на щось купувати? Чи їх мля на 2000грн для переселенця купувати? І на них же оренду платити?
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03.05.2022 00:13 Відповісти
О Боже ! Яка Польша, які 110 євро на 2 місяці ? Ви не бачите, куди сирійці їдуть ? Багато їх в Польші ? Багато з них стають "до праці" ?
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03.05.2022 08:22 Відповісти
мужики сразу пойдут работать а елси работы не будет сразу вернуться так же как и многие женщины возвращаются
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03.05.2022 00:50 Відповісти
Я так понимаю, ты хотел свалить за кордон и наблюдать со стороны, как вместо тебя, и вместо таких, как ты, которые лайкнули твой пост, другие борятся за свободу страны. Другие, которые будут класть свои жизни, в то время, как ты будешь отсиживаться где-нибудь в Польше или Германии, посасывая пивко. Ты, и такие как ты, заслуживают глубочайшего презрения
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02.05.2022 22:49 Відповісти
Та можеШ розуміти як хочеШ. А такі псевдопатріотичні гасла може проголошувати дуже лицемірна людина. Ти, блазень, будеш годувати дітей, які зараз без роботи сидять? Чи пропонуєш їм в асенізатори податися, як тут твої однодумці вище написали?
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03.05.2022 00:41 Відповісти
Блазень диванный это ты. Защищать страну - гражданский долг, а не прятаться под юбками или отсиживаться за кордоном
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03.05.2022 09:52 Відповісти
Читай уважно, що написано вище. І не лише мною. А якщо у тебе пам'ять як у рибки Дорі, то приймай відповідні препарати. Бо пересказувати по сто разів одне і те саме у мене бажання немає.
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03.05.2022 11:19 Відповісти
твоя логика имеет право на жизнь только при одном условии - если госсударство обеспечивает работой или выплачивает пособие на еду и комуналку
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03.05.2022 00:52 Відповісти
Чувак, ты даже не представляешь, как нам всем тут пох на твое презрение. Как собственно и на любое другое. Не тебе судить нас.
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03.05.2022 11:59 Відповісти
а ты деньги выплачивай на еду и квартиру и никто никуда не убежит
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03.05.2022 00:48 Відповісти
Хто тобі заважає працювати?Робота є,тільки бєжєнци-чоловіки кажуть,що "ані за столька работать не будут".Хоча місцеві працюють.Ви просто ніколи не були закордоном на роботі.Думаєте,що там так легко працювати,що гроші просто так платять?
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03.05.2022 01:29 Відповісти
Тут не стільки випускати треба, скільки таких, хто вештається без роботи та без військової спецальності масово мобілізувати і навчати цим самим військовим спеціальностям(а потім частину на фронт, частину в резерв). А станом на зараз - навіть далеко не всіх добровольців навчають, на жаль...
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02.05.2022 17:28 Відповісти
Саме так! А якщо завтра ситуація на фронті зміниться??? І знадобиться резерв у великих кількостях? Причому не просто гарматне м'ясно, а навчені люди. ДЕ він візьметься??? Чому ніхто не займається цими людьми???
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02.05.2022 17:50 Відповісти
Займаються. ЗСУ за 2 місяці набрало десь приблизно 250'000 осіб за самими мінімальними мірками. Чи ви думаєте, що країна прямо 5 мільйонів чоловіків здатна одночасно "взяти в ЗСУ" та одночасно навчати?

Зрозумійте - рашка на нас напала контингентом приблизно в чверть армії. Україна реально захищається лише половиною особового складу ЗСУ (120 тис. з 250 тис. особового складу). Зараз проходять навчання або вже служать (та хоча б в ТРО, на охороні та стовбичать на блокпостах) ще 250'000 осіб.

Просто фізично неможливо більше ані навчати, ані озброїти, ані забезпечити амуніцією, ані забезпечити так.медом. Ви хоч розумієте, скільки коштує озброїти, навчити та забезпечити солдата? Зараз всі волонтерські канали і всі офіційні канали постачання - димляться. Димляться від тертя грузів військових.
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02.05.2022 22:21 Відповісти
надо наращивать темпы. Мы явно проседаем по сравнению с кацами в этом вопросе. Их легион, а у нас телятся.....
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02.05.2022 23:45 Відповісти
Ну так відправте частину цих людей за кордон на навчання. Шо - так важко? Там їх навчать набагато краще, ніж тут. Бо оце скигління про те, що у нас "того не вистачає, цього не вистачає, але ви сидіть тут" вже реально дістало. Ну не можна людей тримати тут. Рано чи пізно це призведе до соціального напруження та вибуху. Хочете кацапам допомоггти? Ну добре - сидіть і чекайте...
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03.05.2022 00:49 Відповісти
Елементарно, військкомати могли б якісь курси запровадити в суботу та неділю, то ті, хто працює, могли б хоч чомусь навчитися в вихідні.
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02.05.2022 20:47 Відповісти
и даже этого никто не делает...
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02.05.2022 23:47 Відповісти
тебя возле военкоматов и близко не стояло - чего другим советы раздаешь?
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03.05.2022 01:02 Відповісти
а -га счас вештаются? ты в своем уме? люди вообще-то живут в Украине а не вештаются и им нужно что-то жрать и за комуналку платить - не нужно перекладывать проблему с больной головы зеленой власти на здоровую граждан
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03.05.2022 00:57 Відповісти
Все правильно, что не выпускают. У тебя сейчас есть выбор. Честь, или Позор.
Записывайся защищать Украину. Будешь иметь почет, деньги и возможность защищать Родину!
Если же бегать от мобилизации, то имеешь все шансы быть пойманным оккупантом, закатованым и потом расстрелянным за домом.
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02.05.2022 20:11 Відповісти
Так не беруть! Не випускають і не беруть. Поки ситуація на фронті сприятлива, вони носом крутять. А як запахне смаженим, будуть брати ВСІХ.
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02.05.2022 21:26 Відповісти
Выход есть всегда. Если ты украинец, то я уверен, придумаешь что нибудь.
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02.05.2022 21:34 Відповісти
но ты же кацап не украинец какого хрена трындишь?
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03.05.2022 01:00 Відповісти
так идите работать и прекратите сопли пускать
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02.05.2022 23:48 Відповісти
За копійки? За гасла? Ну і скільки на цих гаслах проживеш з такою комуналкою і такими цінами на ВСЕ?
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03.05.2022 00:51 Відповісти
**** иди работать ко мне - я буду тебе постами платить на цензоре
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03.05.2022 00:59 Відповісти
Это не выбор.
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02.05.2022 23:31 Відповісти
иди ты на хрен трепло диванное в бан тролля
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03.05.2022 00:58 Відповісти
Не просто призвати, а інтенсивно навчати! «Посилати людей на війну ненавченими - значить зраджувати їх». © Конфуцій
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02.05.2022 16:31 Відповісти
Справа в тому, що війна - це копати, грузити, копати, носити, копати, мерзнути, потіти і ще раз копати і копати і може десь трохи стріляти і знову копати ...Ну якщо ти не супер-спецназер, а звичайний піхотинець, яких більшість, як не крути. Так що у жінок в цьому мало переваг чисто фізично.
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02.05.2022 19:12 Відповісти
вы больной....
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02.05.2022 23:50 Відповісти
кацап иди на хрен со своими правами ..
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03.05.2022 01:03 Відповісти
спс но нет ... сами идите
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02.05.2022 18:10 Відповісти
вона буде, бо для звільнення і контролю окупованих територій армії у поточному вигляді не вистачить. бо ми нація героїв а не тєрпіл. я вже не кажу якщо путін почне мобілізацію. а коли Крим відбиватимемо він це зробить. відбивати Крим слід буде розпочати з підрива Керченського мосту шоб путін мав мінімальні можливості переправляти туди підкріплення.
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02.05.2022 18:41 Відповісти
такие как ты нация трепачей интернетных
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03.05.2022 01:04 Відповісти
у мене з законом проблеми, не можу укласти контракт. суд перенесли на мирний час, адвоката призвали на війну. сам добровольцем ішов та й там виявилось не дуже хотіли зі злочинцем справу мати, сплавили. підписка про невиїзд не то шо з країни, а з міста. такшо єдиний варіант партизанити коли недай бог окупанти до мене сюди дійдуть. но тут якраз наруку буде моє злочинне хоббі - зброя ********** вибухівка та вибухові пристрої. звісно це капля у морі але тим не меньш. гадаю шо танк другий цілком реальна тема.
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03.05.2022 08:55 Відповісти
Свого часу ще при янику був комісований зі строкової служби і визнаний обмежено придатним у воєнний час. Ухилятися від служби не збираюсь. Проте з військового обліку був знятий, а відтак не є військовозобов'язаний.

Підкажіть будь ласка чи маю я з юридичної точки зору односторонній обов'язок іти в центр комплектування для постановки на військовий облік, не чекаючи повістки?

Свого часу пропонував себе теробороні, але не взяли тому що укомплектована. Про центри комплектування теж від знайомих волонтерів чув, що на одне місце в ЗСУ декілька охочих служити.
Тому вирішив не йти до центру комплектування, а якщо я дійсно буду потрібен для оборони держави, то мене знайдуть і так. Чи правий я?

Стріляв на строковій службі пару раз, гранату не кидав. Маю водійські права. Протягом певного часу працював охоронником.
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02.05.2022 19:04 Відповісти
То їдьте за кордон, якщо у Вас відповідна спеціальність, наприклад добре вмієте доглядати за садовими рослинами і т.п., то краще заробити більше грошей і відправити на допомогу тій же армії, а в окопах від вас толку багато не буде, просто так не комісують, навіть при янеку.
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02.05.2022 19:24 Відповісти
Я економіст за спеціальністю, наврядчи я там десь потрібен.
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02.05.2022 20:58 Відповісти
Якщо ви саме обмежено придатний то не випустять.
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02.05.2022 23:34 Відповісти
ты идиот заграницу мужчин не выпускают по возрасту - только по блату
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03.05.2022 01:05 Відповісти
Конечно нужна мобилизация. Чем больше войск, тем быстрее будет разгром России. А если русские будут оккупировать, то они будут страшные вещи делать с Украинцами и это показали Буча и Гостомель и другие города. Лучше брать брать оружие и проходить подготовку и громить врага и быть свободным, чем сдохнуть в мучениях без оружия.
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02.05.2022 21:51 Відповісти
Чем больше войск тем быстрее разгром. Кгм, вы бы хоть новости читали а? Третья волна мобилизации когда была начата? В апреле, уважаемый.

Сколько удалось мобилизировать? Около 200тыс. Сколько учавствует в бою? 50-60тыс

Еще раз, мобилизация уже проведена. Осталась 4ая волна самых профессиональных вояк.
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03.05.2022 00:07 Відповісти
а остальные первые две волны где? что уже погибли? что-то тут с математикой не то..
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03.05.2022 01:08 Відповісти
свинья ты кацапская и пестабол
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03.05.2022 01:07 Відповісти
Откройте границу для ит!!! Работу не дают!! Вы что не понимаете ?? Сколько можно!
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02.05.2022 22:35 Відповісти
Все IT дистанційно сидить працює в Буковелі і Ужгороді !
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02.05.2022 23:19 Відповісти
им там некомфортно. Бывает воздушная тревога... И еще нельзя в турцию на море поехать и в милан пошопиться
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02.05.2022 23:52 Відповісти
Ты типа всезнающий или что ?
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02.05.2022 23:57 Відповісти
нет они боты диванные их жаба давит что кто-то может заработать за границей
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03.05.2022 01:09 Відповісти
***, що ви нах несете як кожній бочці затичка.

Щоб отримати якусь більш менш посаду в Нокія чи Фейсбук десь в Варшаві на бідові 2500евро - треба бути фізично за кордоном а не в Буковелі за компом.

Ще є в людей поняття карєрний ріст а не джуном на блек мані все життя.
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03.05.2022 00:17 Відповісти
Супер! Спасибо...)
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03.05.2022 00:40 Відповісти
Згоден. Багато іноземних компаній розірвали контракти з програмними, які працюють віддалено з України.
"Ми вам проект дамо, а раптом вас завтра в армію заберуть"
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03.05.2022 07:58 Відповісти
Ужос. Страшные вещи пишешь.
Но все равно, это фигня по сравнению с тем, что сидишь ты такой молодой и умный в игровом креслице, стучишь по клаве, попивая кофеёк, и тут с ноги входит в темнозеленой форме бурят, вяжет твои белые рученьки, кляп, тортуры, за двор и расстрел.
У тебя есть выбор - защищаться, или тупо умереть, ибо ты им совершенно не нужен!
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03.05.2022 10:44 Відповісти
А Данилов сказал не будет.
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02.05.2022 23:41 Відповісти
Здається, краще чим автор сказав в статті на Хвиля - і не скажеш.

"Дальше, нужно выпускать людей за границу. Миллионы мужиков сидят и проедают ресурсы, когда могли бы зарабатывать деньги в Европе и слать их сюда. Два месяца они заперты в Украине. Какую задачу решает Украина? Создали миллионы новых рабочих мест? Нет. Так что мы делаем, кроме того, что создали чудовищное давление на жилой фонд и бюджет? В армию забрали достаточно людей, но на кого и что будет опираться армия, если нет работы и экономика не генерит ничего? Мы собираемся жить за счёт ленд-лиза? Так тем более, зачем в нищете держать людей, которые ничего не делают?"

Але від коли в ОП мислили краще, ніж колядували: "дайте бабла".
Бабло поки дають, а чи закінчуються в людей гроші, їм поки що не повідомили аналітичні центри нах
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02.05.2022 23:49 Відповісти
во-во можно взять налог с тех кто уехал вол время войны что бы тем кто остался в тылу или воюет не так обидно было
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03.05.2022 01:11 Відповісти
 
 