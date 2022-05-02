Мобілізація триватиме і після 24 травня, якщо буде потреба, - роз’яснення ЗСУ

Залежно від ситуації на фронті мобілізація може бути продовжена після 24 травня.

Про це на брифінгу в медіацентрі Україна повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мобілізація була оголошена протягом трьох місяців, з 24 лютого, які скоро мають спливти, але це не значить, що вона може закінчитися. Все буде залежати від обстановки, яка складеться на той період (24 травня. — ред.). Якщо буде потрібно, далі будемо поповнювати ряди наших військових частин військовослужбовцями, керівництвом держави у разі необхідності буде прийнято рішення щодо продовження термінів цієї мобілізації. ...Якщо така потреба буде, будуть продовжуватися бойові дії, однозначно буде потреба поповнення фахівцями військовими наших частир. Тому керівництвом, думаю, буде продовжена мобілізація після 24 травня", - сказав Горбач.

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Наразі, додав він, мобілізація триває вже понад два місяці. За словами представника ЗСУ, за кількісними та якісними показниками мобілізація виконана на 100% і зараз темпи її дещо знизилися

"Мобілізація продовжується вже значно меншими темпами, тому що в кінці лютого - на початку березня більшою мірою була укомплектована бойова компонента як ЗСУ, так інших складових сил оборони. Зараз ми проводимо доукомплектування, поповнення військових частин людьми, які потрібно доукомлектовані. Темпи набагато нижчі, але йде за планом", - сказав Горбач.