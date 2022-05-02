Снятие санкций с РФ не может обсуждаться до конца войны, - Зеленский

Вопрос о снятии международных санкций с Российской Федерации не может обсуждаться до окончания войны.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью греческому изданию EPT News, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об обсуждении между Москвой и Киевом снятия санкций с государства-агрессоры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мне эта информация неизвестна, о которой сказал министр иностранных дел Российской Федерации. Точно в тех или иных договоренностях, которых еще не состоялось, точно, о тех договоренностях, о которых говорили группы, представители украинской и российской делегаций, вопрос снятия санкций не поднимался и не может быть нарушено", – сказал глава Украинского государства.

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Зеленский объяснил, что санкции на Российскую Федерацию налагались с начала вооруженной агрессии против Украины – с 2014 года. В этом контексте он упрекнул международное сообщество в том, что санкционное давление было недостаточно мощным. По его мнению, это позволило России начать полномасштабное вторжение в Украину.

В то же время он подчеркнул, что как в 2014 году, так и сейчас мощные санкции на РФ накладывают за убийства, оккупацию и незаконное вторжение, поэтому пока война продолжается, вопрос снятия ограничений не может подниматься.