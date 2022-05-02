Снятие санкций с РФ не может обсуждаться до конца войны, - Зеленский
Вопрос о снятии международных санкций с Российской Федерации не может обсуждаться до окончания войны.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью греческому изданию EPT News, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об обсуждении между Москвой и Киевом снятия санкций с государства-агрессоры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мне эта информация неизвестна, о которой сказал министр иностранных дел Российской Федерации. Точно в тех или иных договоренностях, которых еще не состоялось, точно, о тех договоренностях, о которых говорили группы, представители украинской и российской делегаций, вопрос снятия санкций не поднимался и не может быть нарушено", – сказал глава Украинского государства.
Зеленский объяснил, что санкции на Российскую Федерацию налагались с начала вооруженной агрессии против Украины – с 2014 года. В этом контексте он упрекнул международное сообщество в том, что санкционное давление было недостаточно мощным. По его мнению, это позволило России начать полномасштабное вторжение в Украину.
В то же время он подчеркнул, что как в 2014 году, так и сейчас мощные санкции на РФ накладывают за убийства, оккупацию и незаконное вторжение, поэтому пока война продолжается, вопрос снятия ограничений не может подниматься.
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Ще й всю ОПу пустити під каток санкцій за колаборацію.
1) Після виплати всіх репарації рф Україні після війни
2) Після відновлення територіальної цілісності України включаючи Крим і Донбас.
3) Після війни відбудеться повалення і повна заміна путінського режиму з арештами,вироками всіх осіб,які були повязані в злочинах проти людства.
Все інше пустий пук і піар. ОП хоче нам піднести дешевий варіант перемоги без виконання всіх цих трьох пунктів.
Я би ще додав демілитарізацію кацапстану - залишити тільки оборонну зброю. Ну і атомну знищити звичайно ж.
От тоді і настане мир та спокій.
Бо з мокши санкції відразу знімуть!
Краще слухай твого друга Бориса!
Ти ж не лох!
Бо від твого завгоспа та Агрохімії нічого хорошого очікувати не доводиться...
Йому було би байдуже яка получилась картинка і як він виглядає.
ПРацюють в унісон з касабами