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Новости Санкции против России Война
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Снятие санкций с РФ не может обсуждаться до конца войны, - Зеленский

зеленський

Вопрос о снятии международных санкций с Российской Федерации не может обсуждаться до окончания войны.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью греческому изданию EPT News, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об обсуждении между Москвой и Киевом снятия санкций с государства-агрессоры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мне эта информация неизвестна, о которой сказал министр иностранных дел Российской Федерации. Точно в тех или иных договоренностях, которых еще не состоялось, точно, о тех договоренностях, о которых говорили группы, представители украинской и российской делегаций, вопрос снятия санкций не поднимался и не может быть нарушено", – сказал глава Украинского государства.

Читайте: Россияне начали террор, когда увидели, что в Украине их не ждут и встречают совсем не с цветами, - Зеленский

Зеленский объяснил, что санкции на Российскую Федерацию налагались с начала вооруженной агрессии против Украины – с 2014 года. В этом контексте он упрекнул международное сообщество в том, что санкционное давление было недостаточно мощным. По его мнению, это позволило России начать полномасштабное вторжение в Украину.

В то же время он подчеркнул, что как в 2014 году, так и сейчас мощные санкции на РФ накладывают за убийства, оккупацию и незаконное вторжение, поэтому пока война продолжается, вопрос снятия ограничений не может подниматься.

Зеленский Владимир (20720) россия (96001) санкции (11421)


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Топ комментарии
+22
Тобто прийшли,знищили,пограбували,повбивали,пішли і все...можна санкції знімати таким гарним хлопцям?
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02.05.2022 15:27
+19
І після теж
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02.05.2022 15:25
+17
Санкції можуть бути зняті тільки:

1) Після виплати всіх репарації рф Україні після війни

2) Після відновлення територіальної цілісності України включаючи Крим і Донбас.

3) Після війни відбудеться повалення і повна заміна путінського режиму з арештами,вироками всіх осіб,які були повязані в злочинах проти людства.

Все інше пустий пук і піар. ОП хоче нам піднести дешевий варіант перемоги без виконання всіх цих трьох пунктів.
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02.05.2022 15:31
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І після теж
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02.05.2022 15:25 Ответить
зеленский тупой как валенок - типа кто-то его спрашивать будет снимать санкции или нет
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03.05.2022 01:14 Ответить
Дивлячись яке буде закінчення війни. Якщо за сценарієм, який ви просуваєте руками арахамії-чалого, то санкції мають діяти і далі.
Ще й всю ОПу пустити під каток санкцій за колаборацію.
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02.05.2022 15:25 Ответить
Тобто прийшли,знищили,пограбували,повбивали,пішли і все...можна санкції знімати таким гарним хлопцям?
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02.05.2022 15:27 Ответить
Он че сбрендил ? какое нах снятие санкций, санкции до конца пидроссии
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02.05.2022 15:30 Ответить
Санкції можуть бути зняті тільки:

1) Після виплати всіх репарації рф Україні після війни

2) Після відновлення територіальної цілісності України включаючи Крим і Донбас.

3) Після війни відбудеться повалення і повна заміна путінського режиму з арештами,вироками всіх осіб,які були повязані в злочинах проти людства.

Все інше пустий пук і піар. ОП хоче нам піднести дешевий варіант перемоги без виконання всіх цих трьох пунктів.
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02.05.2022 15:31 Ответить
Все це можна умістити в одне слово - Перемога!

Я би ще додав демілитарізацію кацапстану - залишити тільки оборонну зброю. Ну і атомну знищити звичайно ж.

От тоді і настане мир та спокій.
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02.05.2022 16:11 Ответить
... при условии освобождения ВСЕХ оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым! (можно еще и Кубань, но это по желанию)
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02.05.2022 15:32 Ответить
нет этого мало - еще нужны выплаты репараций и полное разоружение рашки
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03.05.2022 01:15 Ответить
Взагаі не може. А репарації, а відновлення, а реальне засудження військових злочинців, а руйнація мордору під корень, щоб не було ніякої загрози людству на майбутнє? Похоже, Германия спит и видит, как бы побыстрее найти повод для возврата. Нет!
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02.05.2022 15:32 Ответить
Чогось в новинах багато зеленої наволочі, очевидно готують якусь підлість.
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02.05.2022 15:33 Ответить
Зеля, ти там со своїм завгоспом та Агрохімією не підпиши з мокшою якогось мирного договору!
Бо з мокши санкції відразу знімуть!
Краще слухай твого друга Бориса!
Ти ж не лох!
Бо від твого завгоспа та Агрохімії нічого хорошого очікувати не доводиться...
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02.05.2022 15:34 Ответить
ни кто не будет снимать никаких санкций не гони беса
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03.05.2022 01:16 Ответить
Цiкаво хтось перевiряв виконання накладених укр санкцiй з 2014 року.
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02.05.2022 15:34 Ответить
А шо, після війни повинні обговорюватись? Санкції повинні діяти доти доки мордор перестане існувати. В 1991-му кацапні повірили вже. Дали їм харчів та дозволили торгувати нафтою і газом під приводом того шо їм треба ж чимось повертати борги совка, та обіцянки йти по демократичному шляху розвитку. От США й повірили. А кацап завжди залишається кацапом. Наївся, напився і почав буянити махаючи ядерною булавою.
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02.05.2022 15:35 Ответить
Деокупація, виплата репарацій та контрибуцій в повному обсязі і лише після цього можна поступово знімати санкції. Інакше ніяк. Де ж справедливість? Україна в руїнах а ********* шкириться як Іуда і без санкцій? Сьогодні найменша оцінка тільки матеріальних втрат яку називають експерти 1 трильйон доларів. До кінця війни буде 3 або пять. А ще недоотриманий прибуток, викрадені заводи і техніка. І головне сотні тисяч українців які втратили рідних. Кацапи мають платити по повній! Тому, сподіваюсь, всі повинні зрозуміти що "мир без репарацій" означає зраду і корупцію в апараті президента і президента особисто. Будь яка сума ідивідуальних хабарів за "без репарацій" прийнятна для *********у. І будь чим - золотом, алмазами... Це копійки в порівнянні з трильйонами репарацій які доведеться виплачувати десятиліттями.
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02.05.2022 15:38 Ответить
вот что бывает, когда до управления страной допускают дилетанта, не имеющего зелёного понятия , что такое закон Джексона-Вэника, и сколько лет он действовал. Уже укачивает - включишь радио - там вылизыват... зайдёшь сюда - тут сплошное шапито и арахамиоз ...

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02.05.2022 15:39 Ответить
Не уявляю наприклад ПП який би позував перед камерами у вирішальні для країни моменти.
Йому було би байдуже яка получилась картинка і як він виглядає.
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02.05.2022 15:49 Ответить
щоб ваш порох ненажера здох,разом з пуйлом!!!
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02.05.2022 16:06 Ответить
прийми ліки заспокійливі
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02.05.2022 16:52 Ответить
кацап ты спалился меняй профиль
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03.05.2022 01:18 Ответить
так вот оно то место из которого арестович с зеленским отбивались от ДРГ на Хрещатике ))
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03.05.2022 01:19 Ответить
Заберіть у Зеленського ручку. Чи вилийте чорнило. Бо щось накоїть погане. Хай собі продовжує зачитувати спічі для міжнародної публіки. Це у нього виходить краще.
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02.05.2022 15:39 Ответить
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02.05.2022 15:41 Ответить
Ця зелень просила зняти санкції з Абрамовича,,зможе й з рашки,питання в ціні.
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02.05.2022 15:46 Ответить
Скільки сексот нових залогинилось.
ПРацюють в унісон з касабами
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02.05.2022 15:47 Ответить
а скільки жополизів зелені,капець просто!
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02.05.2022 16:08 Ответить
так ты тоже жополизка зелени только из кацапии
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03.05.2022 01:21 Ответить
Та это ВООБЩЕ НЕ МОЖЕТ обговариваться ,******** будет УНИЧТОЖЕН ,приговор окончательный и обжалованию не подлежит !
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02.05.2022 15:52 Ответить
Не ты их вводил, не тебе их снимать. После ядерных угроз, санкции снимут после отказа от ядерного оружия.
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02.05.2022 16:02 Ответить
що ця..... може тут розповідати!! мудак зелений!!!
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02.05.2022 16:05 Ответить
а "зелень" все мріє, щоб аби тільки санкції швидше з ***"лобада зняти - певно торгувати заважають
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02.05.2022 16:27 Ответить
Повна демілітаризація і ліквідація імперії РФ. Потім чиї то були санкції, про це тому й розмовляти.
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02.05.2022 16:40 Ответить
Зняття санкцій не можна обговорювати до остаточного зникнення рашистськоі імперії.
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02.05.2022 17:37 Ответить
зеленка все-таки хочет по-быстрее спасти рашку и путлера и это типа президент Украины - позорище а не державний дiяч
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03.05.2022 01:23 Ответить
 
 