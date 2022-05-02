В Харьковской области возобновили проезд переправами вдоль трассы Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук

В Харьковской области дорожники оперативно возобновили проезд вблизи двух разрушенных мостов, расположенных на трассе Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук.

Об этом говорится на Facebook-странице областной Службы автодорог, передает Цензор.НЕТ.

Для обеспечения проезда по двум участкам вблизи мостов были созданы временные объезды. В работах приняли участие 27 рабочих и 9 единиц техники (самосвалы, погрузчик и кран).

"На первом объекте устроено 250 п.м. временной дороги, на втором – 150 п.м. временной дороги", – рассказали в автодоре.

Кроме этого, в Харьковской области ежедневно выполняют работы по ликвидации аварийной ямочности на логистических цепочках региона. С начала войны дорожники отремонтировали уже 40299 кв.м поврежденного дорожного покрытия.

"Более 100 километров дорог очищены от сожженной техники и других последствий вторжения", - отметили в Службе автодорог Харьковской области.

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Там также подчеркнули, что все ремонтные работы начинаются только после проведения разминирования.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что власти работают над созданием большого каталога инфраструктуры всех областей. Сформированная база данных будет использована для восстановления и модернизации населенных пунктов Украины.