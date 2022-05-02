На Харківщині відновили проїзд переправами уздовж траси Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук

У Харківській області дорожники оперативно відновили проїзд поблизу двох зруйнованих мостів, розташованих на трасі Т-21-11 Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук.

Про це йдеться на Facebook-сторінці обласної Служби автодоріг, інформує Цензор.НЕТ.

Для забезпечення проїзду двома ділянками поблизу мостів було створено тимчасові об’їзди. У роботах взяли участь 27 робітників та 9 одиниць техніки (самоскиди, навантажувач та кран).

"На першому об’єкті влаштовано 250 п.м. тимчасової дороги, на другому - 150 п.м. тимчасової дороги", - розповіли в автодорі.

Крім цього, на Харківщині щоденно виконують роботи з ліквідації аварійної ямковості на логістичних ланцюгах регіону. Із початку війни дорожники відремонтували вже 40 299 кв. м. пошкодженого дорожнього покриття.

"Більше 100 кілометрів доріг очищено від спаленої техніки та інших наслідків вторгнення", - зазначили у Службі автодоріг Харківської області.

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Там також підкреслили, що усі ремонтні роботи розпочинаються виключно після проведення розмінування.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що влада працює над створенням великого каталогу інфраструктури усіх областей. Сформована база даних пізніше буде використана для відновлення та модернізації населених пунктів України.