Рашисты распространяют фейки о якобы принудительной мобилизации в Украине, - Центр противодействия дезинформации

Среди жителей временно оккупированных населенных пунктов захватчики активно распространяют информацию о якобы общей принудительной мобилизации всех мужчин, въезжающих на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Подобные слухи оккупанты распространяют также на собственных блокпостах. Оправдание оккупантами такой информации простое – якобы мобилизация необходима для пополнения Вооруженных сил Украины, которые несут серьезные потери в боевых действиях.

Эта - дезинформация, призванная удержать наибольшее количество населения на временно оккупированных территориях. Именно это может привести к усложнению ведения боевых действий украинской армии", - говорится в сообщении.

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