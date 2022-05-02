Рашисты распространяют фейки о якобы принудительной мобилизации в Украине, - Центр противодействия дезинформации
Среди жителей временно оккупированных населенных пунктов захватчики активно распространяют информацию о якобы общей принудительной мобилизации всех мужчин, въезжающих на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"Подобные слухи оккупанты распространяют также на собственных блокпостах. Оправдание оккупантами такой информации простое – якобы мобилизация необходима для пополнения Вооруженных сил Украины, которые несут серьезные потери в боевых действиях.
Эта - дезинформация, призванная удержать наибольшее количество населения на временно оккупированных территориях. Именно это может привести к усложнению ведения боевых действий украинской армии", - говорится в сообщении.
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Источник сообщает, что в дневное время военнопленных при передвижении по концлагерям сопровождают бойцы ОСН - отрядов специального назначения ФСИН в масках, им и личному составу учреждений дана команда «жёстко встречать» всех вновь прибывших, наиболее активно сопротивляющихся изолируют в ШИЗО и потом с каждым по отдельности проводят «спецмероприятия». Бойцы спецназа жалуются, что им приходится «перерабатывать» и работать их командиры принуждают с большими перегрузками. Помимо муштры, маршировки и подавления воли бойцы ОСН водят военнопленных на следственные действия к следователям СКР, которые проводят допросы и привлекают их массово в качестве свидетелей, подозреваемых и обвиняемых. Переработка и осознание соучастия в военных преступлениях деморализуют многих сотрудников ФСИН. https://t.me/NetGulagu/2585
«Александр Павленко
Украина. Кременчуг. Хочу поправить вас по поводу мобилизации. Ни каких проблем с людьми. Мы хотим. Я родился в 1973, в 1995 откосил. Но в пятницу 25.03.22 я прибежал сдавать кровь (людей тьма была) а в субботу!!!!, 26.03.22 я уже был в военкомате. И четко сказал "хочу". Записывали, не брали!! даже, только тех кто служил. Я смог записаться только в добровольцы на местном уровне. Мои знакомые обижаются, что не взяли!!! До анекдота доходит "... люди спрашивают, кому взятку надо дать, чтобы взяли в армию...". Просто взятки это концептуально не правильно, но старые привычки пробиваются в виде шутки. Настроение. Разговаривал сегодня с товарищем (на 10 лет моложе меня) так то огорчается: ".. нас тут по училищу до 10 тыс человек, та мы готовы сами взять город...." Я пытался пояснить, что без обучения и командиров мы будем просто толпой. У меня товарища, как служившего, мобилизовали еще в середине марта. Их до сих пор тренируют!!!!! Совсем другой подход. Я горжусь своей страной и ВСУ!!!!»
«Александр Павленко
Украина. Кременчуг. Хочу поправить вас по поводу мобилизации. Ни каких проблем с людьми. Мы хотим. Я родился в 1973, в 1995 откосил. Но в пятницу 25.03.22 я прибежал сдавать кровь (людей тьма была) а в субботу!!!!, 26.03.22 я уже был в военкомате. И четко сказал "хочу". Записывали, не брали!! даже, только тех кто служил. Я смог записаться только в добровольцы на местном уровне. Мои знакомые обижаются, что не взяли!!! До анекдота доходит "... люди спрашивают, кому взятку надо дать, чтобы взяли в армию...". Просто взятки это концептуально не правильно, но старые привычки пробиваются в виде шутки. Настроение. Разговаривал сегодня с товарищем (на 10 лет моложе меня) так то огорчается: ".. нас тут по училищу до 10 тыс человек, та мы готовы сами взять город...." Я пытался пояснить, что без обучения и командиров мы будем просто толпой. У меня товарища, как служившего, мобилизовали еще в середине марта. Их до сих пор тренируют!!!!! Совсем другой подход. Я горжусь своей страной и ВСУ!!!!»