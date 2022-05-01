Российские пропагандисты создают фейки о ленд-лизе
Пропаганда в России пытается убедить, что за ленд-лиз будут якобы расплачиваться будущие поколения украинцев. На самом деле, это не так.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.
Они утверждают, что якобы за ленд-лиз придется расплачиваться будущим поколениям украинцев.
"В целом долги могут возникнуть только в том случае, если после войны с РФ Украина захочет оставить военное оборудование, полученное за счет ленд-лиза. При этом все уничтоженное и потерянное во время боевых действий оборудование списывается", - отметили в Центре.
Также пропагандисты пытаются представить то, что подписи за законопроект о ленд-лизе начали собирать еще в январе, как доказательство того, что США якобы знали: в Украине будет война.
"Сенаторы представили проект о поставках Украине оружия по ленд-лизу в начале января. Однако сбор подписей сенаторов, который был начат 19.01.2022 года, закончился только 24.03.2022 года. И только после этого он был передан на рассмотрение Комитету Сената по международным вопросам. В то же время представление проекта в Сенате абсолютно не гарантирует его принятия", - пояснили в Центре противодействия дезинформации.
Датований 2 травня випуск просить Кремль залучити придністровські сили до дій російської армії.
і з фальшгазєткою вони десь на чверть століття припізнилися
По-друге виплачувати за неї можна десятиліттями. Наприклад СРСР виплачував за наданий ленд-ліз до 1990 року(45 років!!!), а потім ще і Росія, якщо не помиляюсь до 2006 року. І не тому, що там були захмарні рахунки, а тому що фактично це і було передбачено умовами ленд-лізу.
По-третє у законопроекті проголосованому в США, передбачено, що США можуть взагалі подарувати зброю Україні, просто змінивши умови - це передбачено законом, а от повернути зброю достроково в будь-яки момент, як це було передбачено законом про ленд-ліз під час другої світової війни для СРСР, навпаки прибрано з законопроекту.
По-четверте і найголовніше. Зараз нам потрібна зброя для перемоги. Це найголовніше, все інше не має значення. Навіть, якщо б довелось виплачувати сотні років - це все одно краще ніж втратити країну та мільйони Українців.
і вартість лендлізу має бути врахована при викотуванні раші рахунку за цю агресивну тупу та безпричинну війну
оскільки те, що заарештоване по всьому світові з рашанських активів направлятиметься на відбудову України після війни, раша мусить оплачувати
не одне покоління русскіх має оплачувати.
Україні потрібна зброя.
А теперь вспоминайте каким кацапским-малороским-совковым бредом нас кормили, и наши мамы папы бабушки дедушки нам вливали в уши... про всякие обкалывания в толпе иголками со спидом, и прочим шлаком
У меня батя например был всё время против НАТО, потому что он боялся, что видите ли мальчиков срочников без боевого опыта будут забирать на войну в другие страны насильно. когда он поинтересовался и почитал, что такое НАТО на самом деле, и правила альянса, он ВСЁ понял...
палки они будут друг другу вставлять
заісно знали що мордор ще в минулому році почав підписувати свої плани нападу на Україну
пофиг что они там брешут
из 11 млрд.долл в 1945 году заплачено по моему около 800млн в ценах 2006 года (доллар раз в 20 упал с тех времен -т.е. реально "ЗАПЛАТИЛИ" меньше 1 процента
Даже немає що добавити.
роzzійські федерасти.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
У разі перемоги, країни які отримували допомогу не платили за знищену в боях, захоплену ворогом й потоплену під час транспортування до порту постачання допомоги!
Також не треба було платить за ту технику, яку країни після перемоги повертали назад до Америки, чи Британії !
По факту - до оплати підлягала тільки та техніка та обладнання, яке ви(країна) вирішили залишити у себе, також це стосувалось і запчастин...
До речі - за допомогу не військового характеру (їжа, обмундирування, медикаменти, гсм та паливо) Америка з созників не взяла ні копійки...
Нам бы то вооружение, что сейчас начинает приходить, то 24 февраля и никакого нападения не было бы, в принципе! Но виновны не США, а те, кто подло напал - наш гарант безопасности наРФия! Германия и Франция тоже несут моральную ответственность за 8 лет тайных поставок вооружения агрессору и на чьей стороне они были во время минских договорняков тоже вопрос.
Ни Франция, ни Германия, ни Китай и уж тем более наРФия не могут быть гарантами в дальнейшем для Украины! Только США и Великобритания!
Во-первых, нам никто не собирался особо давать серьёзное оружие, потому что все разведки в один голос отводили Украине 72 часа на сопротивление рашке (и, исходя из готовности войск и отношения властей, они были по-своему правы - кто же думал, на что способны ЗСУ и украинцы в целом?!). А потому никто не хотел отдавать в лапы рашке новейшее и крутое оружие. А Украину наполняли оружием для ПАРТИЗАНСКОЙ войны.
Во-вторых, когда стало ясно, что Украина держится, то Запад надеялся, что стороны договорятся "где-то посередине", поэтому пошло более серьёзное оружие, но не для наступления, а для удержания. И только когда стало ясно, что путька договариваться не хочет, а хочет всего и сразу (а ещё "полюбовались" на Бучу с Ирпенём и поняли, с ЧЕМ имеют дело!), пошли более сладкие вкусняшки.
А уж после того, как натовские инструкторы в один голос запели о невероятной скорости и качестве обучаемости украинских военных, и после откровенного быкования рф по всем фронтам (особенно, дипломатическим), стало ясно, что надо не сдерживать, а мочить. И можно ни в чём уже не отказывать, потому что украинцы не только хотят этого, но и могут. Тут-то яблочко и созрело!
Возможно, с Порохом (ИМХО) было бы раньше, но тут вопрос другой, а сослагательное наклонение только портит реальность. Так что, да, долго, но нет, не опоздали!
