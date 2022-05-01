Российские пропагандисты создают фейки о ленд-лизе

Пропаганда в России пытается убедить, что за ленд-лиз будут якобы расплачиваться будущие поколения украинцев. На самом деле, это не так.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"В целом долги могут возникнуть только в том случае, если после войны с РФ Украина захочет оставить военное оборудование, полученное за счет ленд-лиза. При этом все уничтоженное и потерянное во время боевых действий оборудование списывается", - отметили в Центре.

Также пропагандисты пытаются представить то, что подписи за законопроект о ленд-лизе начали собирать еще в январе, как доказательство того, что США якобы знали: в Украине будет война.

"Сенаторы представили проект о поставках Украине оружия по ленд-лизу в начале января. Однако сбор подписей сенаторов, который был начат 19.01.2022 года, закончился только 24.03.2022 года. И только после этого он был передан на рассмотрение Комитету Сената по международным вопросам. В то же время представление проекта в Сенате абсолютно не гарантирует его принятия", - пояснили в Центре противодействия дезинформации.

