Російські пропагандисти створюють фейки про ленд-ліз

Пропаганда в Росії намагається переконати, що за ленд-ліз нібито розплачуватимуться майбутні покоління українців. Насправді це не так.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вони твердять, що нібито за ленд-ліз доведеться розплачуватися майбутнім поколінням українців.

"Загалом борги можуть виникнути лише у разі, якщо після війни з РФ Україна захоче залишити військове обладнання, отримане за рахунок ленд-лізу. При цьому все знищене та втрачене під час бойових дій обладнання списується", - зазначили в Центрі.

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Також пропагандисти намагаються представити те, що підписи за законопроєкт про ленд-ліз почали збирати ще в січні, як доказ того, що США нібито знали: в Україні буде війна.

"Сенатори представили проєкт про постачання Україні зброї за ленд-лізом на початку січня. Однак, збір підписів сенаторів, що був розпочатий 19.01.2022 року, закінчився лише 24.03.2022 року. І тільки після цього його було передано на розгляд Комітету Сенату з міжнародних відносин. Водночас, представлення проєкту в Сенаті абсолютно не гарантує його ухвалення", - пояснили в Центрі протидії дезінформації.

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