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Російські пропагандисти створюють фейки про ленд-ліз

сша,лендліз

Пропаганда в Росії намагається переконати, що за ленд-ліз нібито розплачуватимуться майбутні покоління українців. Насправді це не так.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вони твердять, що нібито за ленд-ліз доведеться розплачуватися майбутнім поколінням українців.

"Загалом борги можуть виникнути лише у разі, якщо після війни з РФ Україна захоче залишити військове обладнання, отримане за рахунок ленд-лізу. При цьому все знищене та втрачене під час бойових дій обладнання списується", - зазначили в Центрі.

Дивіться: Ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, - Зеленський. ВIДЕО

Також пропагандисти намагаються представити те, що підписи за законопроєкт про ленд-ліз почали збирати ще в січні, як доказ того, що США нібито знали: в Україні буде війна.

"Сенатори представили проєкт про постачання Україні зброї за ленд-лізом на початку січня. Однак, збір підписів сенаторів, що був розпочатий 19.01.2022 року, закінчився лише 24.03.2022 року. І тільки після цього його було передано на розгляд Комітету Сенату з міжнародних відносин. Водночас, представлення проєкту в Сенаті абсолютно не гарантує його ухвалення", - пояснили в Центрі протидії дезінформації.

Також читайте: Росія поширює фейки про війну в Україні за допомогою фабрики тролів, - МЗС Британії

Автор: 

фейк (747) Центр протидії дезінформації (162) ленд-ліз (56)


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Топ коментарі
+47
Майбутнім поколінням росіян доведеться розплачуватись.
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01.05.2022 12:49
+30
У Придністровʼї заздалегідь надрукували газету про "криваві теракти" із закликом до Путіна допомогти, - ГУР Міноборони
Датований 2 травня випуск просить Кремль залучити придністровські сили до дій російської армії.

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01.05.2022 12:49
+28
***** що вони там думають... русские, идите на ***!
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01.05.2022 12:51
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У Придністровʼї заздалегідь надрукували газету про "криваві теракти" із закликом до Путіна допомогти, - ГУР Міноборони
Датований 2 травня випуск просить Кремль залучити придністровські сили до дій російської армії.

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01.05.2022 12:49 Відповісти
а я и не против чтоб наши начали гатить этих уродов, какое приднестровье? там ватные войска
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01.05.2022 12:53 Відповісти
а как ватные войска туда попадают?
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01.05.2022 13:08 Відповісти
тыкактолькооббетонродился...
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01.05.2022 13:31 Відповісти
Через Кишинэу.
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01.05.2022 13:34 Відповісти
На самолете до Кишинева, а там на автобусе. Хотя, истинно кацапных кацапов там не так и много, просто у большинства населения приднестровья российские паспорта, и они военнообязанные отслужить срочку в россии. Но, самое смешное, они настолько "патриоты" россии, что считают большой удачей отслужить эту срочку у себя дома в войсках. Потому что на их "родине", там, где березки (ну или болота, кому что нравится) "этих молдаван" в армии прессуют по полной программе.
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01.05.2022 14:32 Відповісти
интересно. и как же они долетают до Кишинева?
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01.05.2022 15:55 Відповісти
так звана пмр - це дірка в часі
і з фальшгазєткою вони десь на чверть століття припізнилися
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01.05.2022 16:06 Відповісти
Майбутнім поколінням росіян доведеться розплачуватись.
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01.05.2022 12:49 Відповісти
Дєдиваравалі
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01.05.2022 12:51 Відповісти
Майбутні репарації мають включати відшкодування вартості кожного набою, витраченого на демілітаризацію помийки.
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01.05.2022 13:01 Відповісти
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01.05.2022 13:02 Відповісти
Майбутні покоління будуть пишатись воїнами, які перемогли рашистську навалу, навіть якби платили за ленд-ліз.
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01.05.2022 12:49 Відповісти
вообщем по ленд лизу не выгодно сохранять и ремонтировать технику, чтобы потом за нее не платить.
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01.05.2022 12:51 Відповісти
Глупости. Сохраненную технику по условиям ленд-лиза можно просто вернуть и не придется за нее платить.
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01.05.2022 13:00 Відповісти
По ленд-лізу, платити потрібно лише в тому випадку, коли після перемоги, ми вирішимо залишити військову техніку собі. Все що буде знищено у війні, пошкоджено, викрадено, втрачено або повернуте назад не підлягає сплати.
По-друге виплачувати за неї можна десятиліттями. Наприклад СРСР виплачував за наданий ленд-ліз до 1990 року(45 років!!!), а потім ще і Росія, якщо не помиляюсь до 2006 року. І не тому, що там були захмарні рахунки, а тому що фактично це і було передбачено умовами ленд-лізу.
По-третє у законопроекті проголосованому в США, передбачено, що США можуть взагалі подарувати зброю Україні, просто змінивши умови - це передбачено законом, а от повернути зброю достроково в будь-яки момент, як це було передбачено законом про ленд-ліз під час другої світової війни для СРСР, навпаки прибрано з законопроекту.
По-четверте і найголовніше. Зараз нам потрібна зброя для перемоги. Це найголовніше, все інше не має значення. Навіть, якщо б довелось виплачувати сотні років - це все одно краще ніж втратити країну та мільйони Українців.
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01.05.2022 13:36 Відповісти
страна-фейк и может только фейки
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01.05.2022 12:51 Відповісти
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01.05.2022 13:20 Відповісти
Это типа фотошоп со стебом?
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01.05.2022 13:26 Відповісти
Это стеб, конечно, но именно такое они у себя и рассказывают. И их не смущает тот факт, что они сбили украинских самолетов втрое больше, чем у нас было до войны.
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01.05.2022 14:34 Відповісти
я вообще не слышал, что самолет в воздухе можно сбить чем-то, кроме Смерча. Это еще с корейской войны всем известно
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01.05.2022 15:46 Відповісти
***** що вони там думають... русские, идите на ***!
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01.05.2022 12:51 Відповісти
Абсолютно правильная позиция.
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01.05.2022 13:05 Відповісти
за ленд ліз українці якщо і будуть розплачуватися, то за рахунок російських репарацій.
і вартість лендлізу має бути врахована при викотуванні раші рахунку за цю агресивну тупу та безпричинну війну
оскільки те, що заарештоване по всьому світові з рашанських активів направлятиметься на відбудову України після війни, раша мусить оплачувати
не одне покоління русскіх має оплачувати.
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01.05.2022 12:53 Відповісти
та сколько там тех придурков надо,нефте-газопроводы обслуживать,остальных в Китай на буряки..
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01.05.2022 12:59 Відповісти
Это точно. За лендлиз деньги будут идти из арестованных счетов тупинских кошельков. А репарации будут платить рашосвиньи из своих личных кошельков.
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01.05.2022 13:02 Відповісти
Я, як і ви романтик. Якщо росію не поставить на коліна, щоб вона(Як Німеччина) постала перед міжнародним судом, визнала свою вину. Тоді можна говорити про репарації...
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01.05.2022 13:06 Відповісти
Мордвинські пропагандисти тільки і можуть брехати.
Україні потрібна зброя.
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01.05.2022 12:54 Відповісти
зараз напишу російською, бо неможливо передати нашою солов'їною такі емоції

А теперь вспоминайте каким кацапским-малороским-совковым бредом нас кормили, и наши мамы папы бабушки дедушки нам вливали в уши... про всякие обкалывания в толпе иголками со спидом, и прочим шлаком

У меня батя например был всё время против НАТО, потому что он боялся, что видите ли мальчиков срочников без боевого опыта будут забирать на войну в другие страны насильно. когда он поинтересовался и почитал, что такое НАТО на самом деле, и правила альянса, он ВСЁ понял...
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01.05.2022 12:56 Відповісти
Ну дивлячись яка зброя буде, за деяку може краще і заплатити щоб залишилась. А то якщо знадобиться знову , не прийшлося чекати три місяці.
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01.05.2022 12:56 Відповісти
ніколи не слуxай москаля бо бреше не вір що е упц мп ні це філіал фсб
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01.05.2022 12:58 Відповісти
Кацапи не хвилюйтеся ВИ за все заплатите, й за артилерію й джавеліни й дрони, а скоро ще й за літаки.
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01.05.2022 12:59 Відповісти
Кацапы пытаются раскачать Украину изнутри. Найти полезных дурачков, которые будут ставить палки в колеса ленд лизу. Можно отвечать кацапам, что за ленд лиз будет отбираться нефть и газ из свинарника, в качестве репараций.
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01.05.2022 13:03 Відповісти
ставить палки в колеса ленд лизу.
палки они будут друг другу вставлять
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01.05.2022 15:38 Відповісти
як бояться ленд лізу і нічого з цим не можуть зробити,
заісно знали що мордор ще в минулому році почав підписувати свої плани нападу на Україну
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01.05.2022 13:06 Відповісти
За ленд-лиз платит ватник, чего ещё думать.
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01.05.2022 13:07 Відповісти
Хай кацапи брешуть що завгодно. Кацапу брехати, що людині дихати. Але навіть якщо прийдеться за ленд ліз розплачуватись декільком поколінням (в що я особисто не вірю - не такі вже й великі гроші) - воно того варте. Нема аж ніякого жалю від того.
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01.05.2022 13:08 Відповісти
Нехай кацапи хрюкають про що завгодно, аби ленд лiз йшов в Украiну.
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01.05.2022 13:09 Відповісти
я не читаю кацапские средства массовой лжи и дезинформации
пофиг что они там брешут
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01.05.2022 13:10 Відповісти
В цьому і суть ленд-лізу що держава-союзник не платить за зброю нічого,поки воює.А по закінченні війни повертає,що залишилось...Звичайно,простіше було зброю просто дати без жодних зобов"язань,але що тоді б робили москальські пропагандони?
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01.05.2022 13:11 Відповісти
много совок "заплатил " за лендлиз:
из 11 млрд.долл в 1945 году заплачено по моему около 800млн в ценах 2006 года (доллар раз в 20 упал с тех времен -т.е. реально "ЗАПЛАТИЛИ" меньше 1 процента
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01.05.2022 13:12 Відповісти
Так, та трохи не так. Окрім Техніки, їжі матеріалів було відкрито дві кредитні лінії - від уряду США та від приватних банків. СРСР мав погасити борги приватним банкам та деяку суму за невикористані матеріали, які після війни не повернули. Тому при Сталіну частину, частину при Брєжневу і залишки на початку 2000-х, що повертала московія - то тіло кредиту приватних банків. Відсотки та урядовий кредит були давно списані.
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01.05.2022 13:30 Відповісти
так совок кинул как и рашка кидает все договора-гопники.В этот раз нарвались!
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01.05.2022 14:08 Відповісти
В 1963 году вышел советский художественный фильм-притча «Каин XVIII». Он был снят по пьесе Евгения Шварца «Голый король». Но как же этот фильм актуален и сегодня. Не узнать Путина, Лаврова, Шойгу и других путинских прислужников просто невозможно. А реакция того самого глубинного рашистского народа более чем показательна и актуальна. Если бы это сняли сегодня в РФ, то режиссёра и Шварца тут же объявили бы предателями и запретили. А может бы и судили. В общем, смотрите.
https://t.me/BerezaJuice/14060
Даже немає що добавити.
роzzійські федерасти.
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01.05.2022 13:14 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.05.2022 13:30 Відповісти
То москалі- правапрєємнікі навіть до тепер до кінця за лендліз не позплатилися..
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01.05.2022 13:30 Відповісти
Капиталисты знают сколько, где и у кого есть бабло, они своего (с процентами) не упустят. так что непартесь.
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01.05.2022 13:37 Відповісти
"Капиталист" － это довольно независимый человек, умеющий считать деньги и видеть риски в отличие от совкорабов, живущих на подачки от Хазяев и подгавкивающих при каждом их пуке.
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01.05.2022 14:28 Відповісти
Да неужели кто-то сейчас обращает внимание на эту х...ню?
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01.05.2022 13:50 Відповісти
Ну Жданов, для прикладу пояснив інакше. Що за знищене, потрібно буде заплатити, а те, що вціліє - повернути. Може цим фейкам сприяють неузгодженість позиції наших же публічних осіб???
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01.05.2022 14:25 Відповісти
Цікаво, а що монголотатарскі свинопсини, вже розрахувалась по ленд лізу, за 2 мирову війну, яку сама розпочала???
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01.05.2022 15:20 Відповісти
Якщо я не помиляюсь, то стосовно "оплати" по системі "Лєнд-лиз", то система була така!
У разі перемоги, країни які отримували допомогу не платили за знищену в боях, захоплену ворогом й потоплену під час транспортування до порту постачання допомоги!
Також не треба було платить за ту технику, яку країни після перемоги повертали назад до Америки, чи Британії !
По факту - до оплати підлягала тільки та техніка та обладнання, яке ви(країна) вирішили залишити у себе, також це стосувалось і запчастин...
До речі - за допомогу не військового характеру (їжа, обмундирування, медикаменти, гсм та паливо) Америка з созників не взяла ні копійки...
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01.05.2022 15:21 Відповісти
Жаль, что США опоздали с ленд-лизом.
Нам бы то вооружение, что сейчас начинает приходить, то 24 февраля и никакого нападения не было бы, в принципе! Но виновны не США, а те, кто подло напал - наш гарант безопасности наРФия! Германия и Франция тоже несут моральную ответственность за 8 лет тайных поставок вооружения агрессору и на чьей стороне они были во время минских договорняков тоже вопрос.
Ни Франция, ни Германия, ни Китай и уж тем более наРФия не могут быть гарантами в дальнейшем для Украины! Только США и Великобритания!
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01.05.2022 15:37 Відповісти
Ах, если бы всё так было просто!

Во-первых, нам никто не собирался особо давать серьёзное оружие, потому что все разведки в один голос отводили Украине 72 часа на сопротивление рашке (и, исходя из готовности войск и отношения властей, они были по-своему правы - кто же думал, на что способны ЗСУ и украинцы в целом?!). А потому никто не хотел отдавать в лапы рашке новейшее и крутое оружие. А Украину наполняли оружием для ПАРТИЗАНСКОЙ войны.

Во-вторых, когда стало ясно, что Украина держится, то Запад надеялся, что стороны договорятся "где-то посередине", поэтому пошло более серьёзное оружие, но не для наступления, а для удержания. И только когда стало ясно, что путька договариваться не хочет, а хочет всего и сразу (а ещё "полюбовались" на Бучу с Ирпенём и поняли, с ЧЕМ имеют дело!), пошли более сладкие вкусняшки.

А уж после того, как натовские инструкторы в один голос запели о невероятной скорости и качестве обучаемости украинских военных, и после откровенного быкования рф по всем фронтам (особенно, дипломатическим), стало ясно, что надо не сдерживать, а мочить. И можно ни в чём уже не отказывать, потому что украинцы не только хотят этого, но и могут. Тут-то яблочко и созрело!

Возможно, с Порохом (ИМХО) было бы раньше, но тут вопрос другой, а сослагательное наклонение только портит реальность. Так что, да, долго, но нет, не опоздали!
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01.05.2022 16:14 Відповісти
Кулеба на весь світ прокукурікав що ленд-ліз заслуга зеЛоха і зелена шваль і подоляцька блювота на всіх ресурсах почали вихваляти зеДебіла, але закон зареєстрований за місяць до війни коли дебілоїди кричали не сєйте паніку.Зелені уроди за все отримають на горіхи.
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/actions
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01.05.2022 15:47 Відповісти
А хто сказав, що РФ залишать в цілісності? Все, більше не буде ніякої РФ. Тому хай пукають все, що в безтолковку прийде. Руснява чума, думає, що буде кошмарити світ і далі, нетушкі, не в цей раз. І мобілізація не допоможе.
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01.05.2022 17:02 Відповісти
 
 