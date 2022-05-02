Обстрел Одессы российскими оккупантами: Повреждены объекты городской инфраструктуры

Российские оккупанты сегодня нанесли удар по Одессе. В результате этого повреждены объекты городской инфраструктуры.

Об этом сообщает горсовет со ссылкой на данные ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности, повреждено одно из религиозных сооружений.

Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

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