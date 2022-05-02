Мощный взрыв раздался в Одессе

В Одессе раздался мощный взрыв. Подробности устанавливаются.

Об этом сообщает Суспільне Одеса, передает Цензор.НЕТ.

"В Одессе раздался мощный взрыв", – говорится в сообщении.

Незадолго до этого в городе объявили воздушную тревогу

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