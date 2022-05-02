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Новости Война
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Мощный взрыв раздался в Одессе

В Одессе раздался мощный взрыв. Подробности устанавливаются.

Об этом сообщает Суспільне Одеса, передает Цензор.НЕТ.

"В Одессе раздался мощный взрыв", – говорится в сообщении.

Незадолго до этого в городе объявили воздушную тревогу

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР задержали 12 диверсантов, которые планировали дестабилизировать ситуацию в Одессе на годовщину трагедии 2 мая. ФОТОрепортаж

Мощный взрыв раздался в Одессе 01

Автор: 

Одесса (7915)


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Топ комментарии
+44
Чтобы эти твари не ударили по Одессе 2ого мая-так было бы очень странно...
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02.05.2022 18:52
+32
...8 років.

А в мockалів сценарій не змінився, Молдові приготуватися...

(Одеса, Одесонька, рідна, кохана, Гадес, Хаджибей, Коцюбіїв, і хай як там ще тебе у віках звали й зватимуть - тримаємо кулаки й молимось за тебе, і просимо тобі охорони в усіх богів моря і суші!)

-------------

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Опубліковано Oksana Zabuzhko · 2 травня 2021 р. ·

А ще сьогодні - 7 років "битві за Одесу". В якій Одеса, бозна-яким чудом, - відстояла Україну.

І не тільки Україну...

Я багато разів про це згадувала за різних оказій, а нині не гріх і повторити: 8 травня 2014 р. в Берліні, на Форумі європейських письменників (тому самому, де я вперше публічно порівняла Путіна з Гітлером і нажахана модераторка вимкнула мені мікрофон), колеґи з Молдови розповіли, що 1-го травня в них у Кишиневі відбувся вкрай дивний і тривожний "першотравневий парад", у місті звідкись з'явилось багато людей із георгіївськими ленточками - ходили групами, чогось чекаючи, і тільки після Одеси стало ясно - чого: пазл склався.

Я охнула, оцінивши масштаб задуму: від Ростова через Одесу - Тирасполь - Кишинів - вільна траса на Балкани! Не диво, що Румунія так гаряче підтримала Україну й притьмом ринулася зміцнювати власну оборону...

- Да, вы и нас спасли, - потвердила молдавська режисерка й драматургиня Ніколета Есіненку, з якою ми по-воєнному гарячково курили в перерві на балконі. - Спасибо.

- Надеюсь, - сказала я, засміявшись (трохи істерично: все в ті дні було трохи істерично), - что когда-нибудь смогу передать твою благодарность по адресу!

І от, сім років минуло - а оказії передати те "спасибі" з Кишинева так і не було... Поки у війні немає переможця, ніхто не цінує окремих виграних битв.

А дарма. Бо ми їх усе-таки - не забуваймо! - виграли: і в Харкові, і в Запоріжжі, і в Миколаєві, і (стратегічно, либонь, найважливішу) - в Одесі. А всі виграні битви - це, як писав Клаузевіц (авжеж, я його читала, як же я могла його не читати, коли його читали в "Музеї" мої герої?..), - плацдарм під майбутнє: запорука виграної війни.

Тож переказую тут цю історію сьогодні - як на мене, вона цілком "Великодня": про те, що ******* й боронячи те, що любиш, ти завжди спасаєш більше, ніж можеш бачити зсередини свого земного життя...

Спасибі, Одеса.
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02.05.2022 18:54
+30
В Одесі море просто колаборантів
колись в 90их там дуже модно було кричати у всіх кутках "я рускій" і "нє одеса а адєса гаварітє правільна"

тому якщо зелебобік не зробить паспортизацію (громадчнин не громадянин) як прибалти годі чекати що ватоцефали зникнуть з нашого життя
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02.05.2022 19:02
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Тревога была через минуту после взрыва. Пи*деть не надо
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02.05.2022 18:52 Ответить
Особо на тривогу не надейтесь. Тревога обычно звучит уже после взрыва, если рашисты обстреливают ракетами типо *калибра*
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02.05.2022 18:57 Ответить
Калібри теж відслідковуються, перевірено, була тривога два рази прилетіли.
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02.05.2022 19:20 Ответить
Полностью согласен, пи@деть не надо! Последние дни Братчук стал загонять, то ракеты не такие,
невозможно отследить, то что-то еще мешает, несмотря на то, что по его же заявлению,
дополнительно поступили комплексы ПВО. Старые ПВО сбивали ракеты, а новые не той системы?
Объявить тревогу вовремя не в состоянии.
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02.05.2022 19:03 Ответить
якщо балістична то важко визначити, бо вона падає вертикально
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02.05.2022 19:05 Ответить
ипальник завали по поводу Братчука...
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02.05.2022 19:09 Ответить
якщо з підводного човна запустити який діє поблизу ,то включити попередження вчасно неможливо..
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02.05.2022 19:13 Ответить
Крилаті ракети ППО фактично не бачить. Вони низько над водою/землею йдуть. Я сам такі декілька раз бачив під Києвом - з бєларашкі на Київ летіли. Фактично над кронами дерев...
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02.05.2022 19:14 Ответить
Праздновать 2 мая, день суицидального расейскаго шашлыка это не помешало. Всё будет Украина.
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02.05.2022 19:16 Ответить
А де ж результат отого: https://gazeta.ua/ru/articles/life/_odessa-poluchila-novye-kompleksy-pvo/1085327 Одесса получила новые комплексы ПВО. Теперь небо региона будет под еще большей защитой.

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02.05.2022 19:17 Ответить
Праздновали, отвлеклись... Май на дворе, можно понять.
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02.05.2022 19:26 Ответить
Чтобы эти твари не ударили по Одессе 2ого мая-так было бы очень странно...
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02.05.2022 18:52 Ответить
У ****** ***** пиzzda,здохни!
https://molbuk.ua/news/256317-putin-vzhe-obrav-nastupnyka-shcho-pro-nogo-vidomo-ta-chomu-ukrainciam-ne-varto-radity.html
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02.05.2022 18:54 Ответить
та нікого він не обрав..там кадиров дон буде правити..нах дону воювати коли він може зі своєю бандаю захопити всю масковію...160 тисяч читают намаз в маскві
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02.05.2022 19:02 Ответить
Хто зна
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02.05.2022 19:13 Ответить
перестань писать букву z реально воняет кацапней
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03.05.2022 03:34 Ответить
...8 років.

А в мockалів сценарій не змінився, Молдові приготуватися...

(Одеса, Одесонька, рідна, кохана, Гадес, Хаджибей, Коцюбіїв, і хай як там ще тебе у віках звали й зватимуть - тримаємо кулаки й молимось за тебе, і просимо тобі охорони в усіх богів моря і суші!)

-------------

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Опубліковано Oksana Zabuzhko · 2 травня 2021 р. ·

А ще сьогодні - 7 років "битві за Одесу". В якій Одеса, бозна-яким чудом, - відстояла Україну.

І не тільки Україну...

Я багато разів про це згадувала за різних оказій, а нині не гріх і повторити: 8 травня 2014 р. в Берліні, на Форумі європейських письменників (тому самому, де я вперше публічно порівняла Путіна з Гітлером і нажахана модераторка вимкнула мені мікрофон), колеґи з Молдови розповіли, що 1-го травня в них у Кишиневі відбувся вкрай дивний і тривожний "першотравневий парад", у місті звідкись з'явилось багато людей із георгіївськими ленточками - ходили групами, чогось чекаючи, і тільки після Одеси стало ясно - чого: пазл склався.

Я охнула, оцінивши масштаб задуму: від Ростова через Одесу - Тирасполь - Кишинів - вільна траса на Балкани! Не диво, що Румунія так гаряче підтримала Україну й притьмом ринулася зміцнювати власну оборону...

- Да, вы и нас спасли, - потвердила молдавська режисерка й драматургиня Ніколета Есіненку, з якою ми по-воєнному гарячково курили в перерві на балконі. - Спасибо.

- Надеюсь, - сказала я, засміявшись (трохи істерично: все в ті дні було трохи істерично), - что когда-нибудь смогу передать твою благодарность по адресу!

І от, сім років минуло - а оказії передати те "спасибі" з Кишинева так і не було... Поки у війні немає переможця, ніхто не цінує окремих виграних битв.

А дарма. Бо ми їх усе-таки - не забуваймо! - виграли: і в Харкові, і в Запоріжжі, і в Миколаєві, і (стратегічно, либонь, найважливішу) - в Одесі. А всі виграні битви - це, як писав Клаузевіц (авжеж, я його читала, як же я могла його не читати, коли його читали в "Музеї" мої герої?..), - плацдарм під майбутнє: запорука виграної війни.

Тож переказую тут цю історію сьогодні - як на мене, вона цілком "Великодня": про те, що ******* й боронячи те, що любиш, ти завжди спасаєш більше, ніж можеш бачити зсередини свого земного життя...

Спасибі, Одеса.
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02.05.2022 18:54 Ответить
не 7, уже 8
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02.05.2022 19:09 Ответить
Опубліковано Oksana Zabuzhko · 2 травня 2021 р.
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02.05.2022 19:16 Ответить
"...і тільки після Одеси стало ясно" - рашистський пазл НЕ склався!
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02.05.2022 20:21 Ответить
вже на ютюбі рашист стрім веде..і за міст і за цей взрив..єта вам за 2 мая адеса...
в Одесі багато наволочі рускє міра
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02.05.2022 18:54 Ответить
Надеюсь найдут и как следует *********** стримера и на кичу, как наводчика.
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02.05.2022 18:59 Ответить
В Одесі море просто колаборантів
колись в 90их там дуже модно було кричати у всіх кутках "я рускій" і "нє одеса а адєса гаварітє правільна"

тому якщо зелебобік не зробить паспортизацію (громадчнин не громадянин) як прибалти годі чекати що ватоцефали зникнуть з нашого життя
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02.05.2022 19:02 Ответить
ну скажу так ватные самые первые пердонули из Одессы...в течении 2 часов после первого прилёта в полшестого 24 февраля первыми уже пересекали границу с Молдовой.. остались сказочные упоротые полезные идиоты... ждущие Путина в Одессе..есть такие но таких сотн7и 5 будет на весь город не больше.. Одесса никогда не была русским городом не звездите я живу в ней со дня рождения м скоро 60 годков будет так что ВОТ ГОВОРИЛИ Я ОДЕССИТ ДА ЭТО БЫЛО Я С МОЛДОВАНКИ ДА Я С ПЕРЕСЫПЬ ДА Я МОРЯК ТАКИ ДА Я НА ПРИВОЗЕ ТОРГУЮ ТАКЖЕ БЫЛА КАСТОВОСТЬ ИЛИ МЫ С КОТОВСКОГО ИЛИ МЫ ТАИРОВО ИЛИ ЧЕРЕМУШКИ или мы Старая Одесса или Слободка..это было..... но я типа русский нет никогда.... национальность была и ее не было..... было много около 200-300 тысяч евреев таки да было такое..... но все оборачивали в шутку и выяснялось что у всех переспали в роду и янычары и болгары и татары и руснявые и хохляцкие и еврейские и греческие и поляки и даже со Львова... но вы не правы Одесса сегодня была самым ТИХИМ СПОКОЙНЫМ ГОРОДОМ НА УЛИЦАХ ПЛОЩАДЯХ ВЕЗДЕ ТИШИНА СОЛНЦЕ НЕБО ГОЛУБОЕ И ВСЕ ВЫПОЛНЯЮТ КОМЕНДАТСКИЙ ЧАС... я уже писал и повторюсь ПУТИН ЗАСЛУЖИВАЕТ ПАМЯТНИК В УКРАИНЕ!!!! (не спешите возмущаться)*** ДА- ДА ЗА ТО ЧТО СДЕЛАЛ ВСЕХ НАС---- УКРАИНОЙ.. СПЛОТИЛ ВСЕХ ЗА ЗЕМЛЮ И НЕ ВАЖНО КТО ТЫ РУССКИЙ, УКРАИНЕЦЮ, СМЕСЬ,.. ПОЛЯК... НЕМЕЦ ....МОЛДОВАНИН.... БОЛГАРИН ТАТАРИН АРМЯНИН... МУСУЛЬМАНИН.... КАТОЛИК ИУДЕЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ УПЦ МП ИЛИ ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХАТА ПЦУ ИЛИ АТТЕИСТ.. и каждый новый прилет ракеты только усиливает бетон нашей страны, народа, Одессы в ее государственности и в едином РОДСТВЕ С УКРАИНОЙ..... все закончилось у нас..... деление на Донбасс Юг Север Запад все теперь ОДНО ЦЕЛОЕ...УКРАИНА....
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02.05.2022 19:25 Ответить
памятник путину? где на могилах украинцев? только дятлы могут такое писать
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03.05.2022 03:38 Ответить
У нас каждый день сколько трупов преступников с **********, что даты меркнут, просто кремлевская сатана листает календарь и добавляет новые.
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02.05.2022 19:15 Ответить
pora topitj ostaljnye korita kotorije esho na plovu - inache pokoja nebude
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02.05.2022 18:55 Ответить
Вони з підводних човнів зараз херачать. З підводного положення. Важкувато ці човни *********...
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02.05.2022 19:03 Ответить
Я теж так думаю... про підводний човен... не все треба писати. Вже повідомили, що ракета влучила в Свято-Іверський монастир. Я про таку ціль ще 23-го квітня тут написала, після влучання ракети в житловий будинок. Це орки напередодні Пасхи в монастир не влучили, був недольот. А сьогодні поминальний день, то знов цілили і поцілили. Ну, це така моя думка, без претензій...
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02.05.2022 20:32 Ответить
Будинок був новий, висотний. Ось і "прикрив" собою монастир... Або цю житлову будівлю з "вежою" навідники зі спорудою монастиря переплутали і ввели не ті координати. Ось це не хотіла 23-го квітня писати, тепер вже можна...
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02.05.2022 20:39 Ответить
велосипедист вєрін в тому монастирі робив свої відеа...свічки робив, пиріжки пік, за мотузка від дзвонів тримався...
пригадується там поряд був аеродром давній і авіаучилище пізніше, хоча не факт, можу й перепутати...
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02.05.2022 21:33 Ответить
Мощно бабахнуло, похоже на то чт оникс куда-то прилетел
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02.05.2022 18:57 Ответить
Оникс это противокорабельная ракета
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02.05.2022 19:09 Ответить
Оркам нема для чого економіти протикорабельні ракети. І якщо інші в них майже закінчились, то і протикорабельні для цілей на суходолі згодяться.
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02.05.2022 20:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XLUTArpgeXU Жуткая БОЙНЯ в ОДЕССЕ 2 мая. ПРАВДА, которую не СКРОЕШЬ - Антизомби на ICTV
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02.05.2022 19:02 Ответить
у нас все просто, якщо людина розуміє основний принцип - парашка це зло, все зло яке робиться, робиться парашкоб, і будь-якій адекватній людині зрозуміло, що і як було, і не потрібні ніякі докази додаткові. рашка агрессор, всі жахи що кояться - 99.99% зроблені руснею, крапка!
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02.05.2022 19:06 Ответить
шото пора делать с ПУ в Крыму.
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02.05.2022 19:05 Ответить
камні с нєба
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02.05.2022 19:17 Ответить
Ракеты летят с Крыма,с подводных лодок ,со стороны Азовского моря.
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02.05.2022 19:38 Ответить
Ракети "калібр" які є зокрема на підводних човнах отримують коректировку через супутники "глонас" якщо хакери зможуть зламати цю систему рашисти не зможуть їх наводити на цілі!
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02.05.2022 19:10 Ответить
Якби ще перенаправити.
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02.05.2022 19:18 Ответить
Там легче при погрузке их бахнуть. Нужен MQ-9 Reaper.
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02.05.2022 19:39 Ответить
Зрівняти Севастополь разом з базою, щоб не одна кацапська морда не залишилась в живих.
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02.05.2022 19:19 Ответить
опять ватный *********** бастион
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02.05.2022 19:25 Ответить
 
 